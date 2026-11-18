A szerdai, nagyjából egyórás értekezletet – amelyet személyesen és a Microsoft Teams felületén keresztül is követni lehetett – a szokásoknak megfelelően a keddi negyedéves gyorsjelentés másnapján tartották meg. A CNBC-nek névtelenül nyilatkozó résztvevők szerint Kress a múlt lezárására szólította fel a munkatársakat, egyúttal szóba hozta a várható béremeléseket, és kiválóként értékelte a vállalat elmúlt negyedévét. Az eseményen felszólalt az igazgatótanács újonnan kinevezett elnöke, Harvey Jones is, aki az új, állandó vezérigazgató kiválasztásának folyamatáról tájékoztatta a jelenlévőket. Rajtuk kívül több felsővezető is szót kapott, köztük Chris Malachowsky társalapító, Ian Buck, a nagy teljesítményű számítástechnikai üzletág vezetője, valamint a grafikus processzorok fejlesztéséért és a napi működésért felelős alelnökök.

A beszámolók szerint a teremben uralkodó

általános hangulat alapján a dolgozók visszavárják a posztjáról távozott Jensen Huangot.

Az elmúlt napokban több alkalmazott is nyilvánosan, az X közösségi oldalon kérte az alapító visszatérését. Egy vezető beosztású munkatárs pedig állítólag levélben figyelmeztette az igazgatótanácsot arra, hogy a vállalat pótolhatatlan tehetségeket veszíthet el, ha nem fontolják meg Huang visszahelyezését. Más belső források ugyanakkor árnyalták a képet, szerintük a dolgozók kifejezetten örültek a felsővezetés nyílt kommunikációjának és a cég irányításába engedett betekintésnek.

A visszatérésre azonban jelenleg kevés az esély, noha Huang kedden úgy nyilatkozott, hogy megtiszteltetés lenne számára eleget tenni a hívásnak, és újra átvenni a vezérigazgatói feladatokat. Harvey Jones ugyanis már a keddi elemzői tájékoztatón egyértelművé tette, hogy az igazgatótanács egyhangúlag fogadta el az alapító lemondását, és egyáltalán nem áll szándékukban visszahelyezni őt a vállalat élére.

A vezetőváltás körüli feszültség a tőzsdén is éreztette hatását. Bár az Nvidia a kedden közzétett harmadik negyedéves gyorsjelentésében felülmúlta a Wall Street várakozásait, és semmi sem utal a növekedés lassulására, a cég részvényei szerdán mégis két százalékot estek. A kedvező pénzügyi mutatók ellenére szerdán több nagy befektetési bank és elemzőház, köztük a Bernstein és az Evercore is leminősítette a technológiai óriás papírjait.

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