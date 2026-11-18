A magyar tehetségekben és a hazai megtakarításokban is megvan a lehetőség, mégis kevés innovatív vállalkozás jut el a tőkepiacig. Hol szakad meg a kapcsolat a kutatási eredmények és az üzleti hasznosítás között, és mit változtat ezen a mesterséges intelligencia? Erről beszélgetett Hild Imre, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója, Gyurcsik Attila, az Accorde Alapkezelő vezérigazgatója és dr. Vida György, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala szabadalmi főosztályának és villamossági osztályának vezetője a „Ki csinál a tudományból üzletet?” című kerekasztalon. A beszélgetést Hörömpöli-Tóth Levente, a Portfolio Csoport újságírója moderálta.

A magyar innovációnak azokra a képességekre érdemes építenie, amelyekben már most erős: a kibertechnológiára, a mesterséges intelligenciára és a műszaki felsőoktatásban régóta jelen lévő algoritmikus gondolkodásra – mondta a beszélgetés elején Hild Imre. Szerinte ezek alkalmazási lehetőségeit kell összekapcsolni azokkal a gazdasági és társadalmi igényekkel, amelyek megoldása élhetőbbé és sikeresebbé teheti az országot. Az innovációs ügynökség feladata is az, hogy ez a találkozás minél gyorsabban és gördülékenyebben megtörténjen.

Hild Imre Nemzeti Innovációs Ügynökség, vezérigazgató Hild Imre az Egyesült Államokban a Cornell Egyetemen szerzett BS és MBA diplomát, majd a New York-i Lehman Brothers befektetési banknál helyezkedett el, mint al-elnök (vice-president) a strukturált fi … Tovább

Vida György arra hívta fel a figyelmet, hogy a szabadalmi bejelentések száma csak egyetlen szelete az innovációs teljesítménynek. Megítélése szerint Magyarország a térségben nem teljesít rosszul ezen a területen, az egyetemek pedig kifejezetten fontos mozgatórugói a hazai szabadalmi aktivitásnak. A beszélgetés egyik visszatérő kérdése ugyanakkor az volt: hogyan lesz a tudományos eredményből valóban hasznosuló, finanszírozható üzlet?

Dr. Vida György Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, szabadalmi főosztály és villamossági osztály vezetője … Tovább

A hiányzó híd az ötlet és a tőzsde között

Gyurcsik Attila szerint a magyar nehézségeket az európai környezet problémáitól sem lehet elválasztani. Úgy fogalmazott: az Európai Unió „félkész projekt”, amelyben az innovációs ökoszisztémák és a tőkepiacok továbbra is széttagoltak. A tudás, a szolgáltatások és a tőke mozgását akadályok nehezítik, miközben az egyes tagállamok külön-külön próbálnak versenyezni az Egyesült Államokkal és Kínával.

Gyurcsik Attila Accorde Alapkezelő, vezérigazgató Gyurcsik Attila, CFA az Accorde Alapkezelő vezérigazgatója. Attila korábban a szintén csoporttag Concorde Értékpapír Zrt. elemzési üzletágát vezette. Ezt megelőzően pedig a bank és a telekommunikációs … Tovább

Magyarországon befektetőként elsősorban azt a vállalatépítési szakaszt hiányolja, amely az ígéretes ötlettől a tőkepiacon is finanszírozható vállalatig vezet. Az általa vezetett alapkezelő már érettebb cégekbe fektet, ehhez azonban megfelelő bevétellel, pénztermelő képességgel és kellő fejlettséggel rendelkező vállalkozásokra van szükség.

Nem feltétlenül a finanszírozási forrás hiányzik, hanem túl kevés vállalat jut el abba az állapotba, amelyben a tőkepiac már be tudna kapcsolódni a növekedésébe.

Gyurcsik kifejtette, hogy a több mint húszéves tőkepiaci tapasztalata alapján ugyanakkor kevés olyan hazai történetet tudna felsorolni, amelyben egy ötletből tőzsdeképes vállalat fejlődött.

A probléma szerinte európai léptékben is megjelenik: miközben a kontinensen jelentős megtakarítás és tudás áll rendelkezésre, ezek egy része végül az amerikai vállalatok növekedését szolgálja. A kérdés így nem pusztán az, hogyan lehet több pénzt bevonni az innovációba, hanem az is, miért nem helyben hasznosulnak a meglévő erőforrások.

Nem feltétlenül a külföldre távozást kell megállítani

Hild Imre a szabályozási és intézményi keretek helyett elsősorban a vállalkozókra helyezné a hangsúlyt. Szerinte tehetségből nincs hiány, a hazai környezet viszont nem minden esetben képes megfelelő lehetőséget biztosítani a kibontakozáshoz. Emiatt természetes, hogy egyes vállalkozók nagyobb innovációs központok felé indulnak.

Ezt nem feltétlenül megakadályozni kell: olyan kapcsolatokat és lehetőségeket érdemes teremteni, amelyek miatt később is megéri Magyarországhoz kötődniük. A külföldön építkező cégek fejlesztésekbe, cégépítésbe vonhatják be a hazai szakembereket, vagy idővel vissza is térhetnek.

A vállalkozói teljesítmény megítélésénél Hild számára a bevétel és a profit kiemelt szempont. Mint mondta, ha valaki képes rövid idő alatt jelentős bevételt termelni, akkor elsősorban magát a vállalkozót érdemes nézni, nem kizárólag az alkalmazott technológiai modellt vagy a mögötte álló szabadalmat. Az ilyen szereplőknek eszközöket kell adni, és elhárítani az akadályokat a nagyobb piacok elérése elől.

Az AI több bejelentést hozhat, de nem garantál jó szabadalmat

A mesterséges intelligencia a szabadalmaztatásban is érezhető változást okoz, Vida György szerint azonban a hatása kétélű. A generatív eszközök olyan feltalálókat is bejelentésre ösztönözhetnek, akik korábban nem mertek volna belevágni az eljárásba. Az így elkészült dokumentumok minősége viszont gyakran nem elegendő ahhoz, hogy később megfelelő oltalom szülessen.

Vida 58 százalékos éves növekedésről számolt be a magyar szabadalmi bejelentéseknél, és jelezte: más hivatalok is érzékelik az AI ösztönző hatását. A bejelentések számának emelkedése ugyanakkor önmagában nem jelenti azt, hogy ugyanennyivel több értékes, jól védhető találmány születik.

A szakember ezért a tudatos eszközhasználatot és a megfelelően elkészített bejelentést hangsúlyozta. Az iparjogvédelmi háttér a technológiatranszfer és az üzleti tárgyalások szempontjából is lényeges lehet. Az AI feltalálói státuszáról szólva pedig arra mutatott rá, hogy az általa ismertetett nemzetközi jogvitákban az emberi feltaláló szerepének fenntartása mellett születtek döntések.

Láthatóvá kell tenni a magyar tehetségeket

A hazai ökoszisztéma előtt álló egyik legfontosabb feladat, hogy több startup szülessen. Ezt a tehetségek nemzetközi láthatóságának erősítése és a megfelelő piacokra való eljuttatása követheti. Felidézte: egy nemzetközi startupszervezet képviselője korábban azzal hárította el budapesti meghívását, hogy „Budapest nem releváns”. Amikor azonban megismerte az itteni kezdeményezéseket, már másként látta a várost.

Hild szerint ez azt mutatja, hogy nem elég értéket teremteni, azt meg is kell mutatni. A tehetségeknek pedig nemcsak lehetőségekre van szükségük: azt is érezniük kell, hogy értékelik, nem pedig kihasználják őket.

Címlapkép forrása: Portfolio