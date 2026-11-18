A modern életvitel mellett könnyen előfordulhat, hogy szinte az egész napot ülve töltjük az íróasztal mögött, az autóban, majd este a kanapén. Számos nemzetközi tanulmány igazolta már, hogy ez a mozgásszegény életmód növeli a súlyos betegségek kialakulásának esélyét. Az egészségünk megőrzéséhez azonban nem feltétlenül kell órákat az edzőteremben töltenünk, mivel
egyre nagyobb tudományos figyelem irányul a nem edzésjellegű, spontán fizikai aktivitásra
(szaknyelven NEAT – non-exercise activity thermogenesis). Anantha Narayanan, az új-zélandi Aucklandi Műszaki Egyetem kutatója szerint ide tartozik minden olyan mozgás és energiafelhasználás, amely az alváson, az evésen és a tudatos sportoláson kívül történik – a mosogatástól kezdve a testtartás megváltoztatásán át egészen a vállkörzésig.
Még az olyan, gyerekkorunkban gyakran rosszallott szokások is kifejezetten hasznosak lehetnek, mint a fészkelődés vagy az ülés közbeni lábrázás. A hosszan tartó ülés során a lábizmok inaktívak maradnak, ami lassítja a vérkeringést és a vércukor lebontását. A folyamatos lábmozgatás azonban növeli az izomaktivitást. Egy kisebb kutatás szerint a rendszeres lábrázás mintegy 16 százalékkal több energiát éget el a mozdulatlan üléshez képest, emellett segít fenntartani az erek egészséges működését és javítja a vércukorszint szabályozását.
A kedvező élettani hatások eléréséhez meglepően kevés idő is elegendő. Egy 2024-es, több mint 22 ezer brit felnőtt bevonásával készült nagyszabású kutatás kimutatta, hogy
már napi négypercnyi, egyenként egy percnél is rövidebb, intenzív spontán mozgás képes ellensúlyozni az ülő életmódból fakadó szív- és érrendszeri kockázatokat.
A nyolc éven át követett, rendszeresen nem sportoló résztvevők adatai alapján az ilyen jellegű mindennapi aktivitás még azoknál is mérsékelte a veszélyeket, akik napi 11 óránál többet ültek, a későbbi vizsgálatok pedig a korai halálozás alacsonyabb kockázatával is összekapcsolták ezt a szokást.
Nicholas Koemel, az ausztráliai Monash Egyetem vezető kutatója szerint a mindennapi tevékenységek intenzitása tudatosan is növelhető. A lépcsőzés, a nehéz bevásárlószatyrok cipelése vagy a gyerekekkel való játék mind kiváló lehetőséget nyújt erre. Érdemes a szokásosnál gyorsabb tempóban sétálni, távolabb leparkolni az üzletektől, a boltban pedig bevásárlókocsi helyett kézi kosarat használni, ami észrevétlenül is erősíti az izmokat.
Amanda Daley, a brit Loughborough Egyetem viselkedésorvoslási professzora azt javasolja, hogy a nagyobb, sokszor ijesztő fitneszcélok helyett kapcsoljuk össze a mozgást a már meglévő napi rutinnal. Ilyen lehet például a lábujjhegyre állás fogmosás közben, a lábemelés az íróasztal alatt vagy a sétálás telefonálás közben. A szakember saját háztartásában például az a szabály, hogy az online rendelt csomagokat házhoz szállítás helyett a közeli csomagautomatába kérik, így a családtagoknak – beleértve a szobájukból nehezen kimozduló tinédzsereket is – el kell sétálniuk értük.
A munkahelyi környezet átalakítása szintén sokat segíthet a passzív órák csökkentésében. Daley és kutatócsoportja egy vizsgálat során állítható magasságú asztalokat biztosított orvosoknak, akik így átlagosan napi két órával kevesebbet ültek. Ez a változás nemcsak az orvosok saját egészségére hatott kedvezően, hanem arra is ösztönözte őket, hogy a pácienseikkel gyakrabban beszélgessenek az ülő életmód visszaszorításának előnyeiről. Ahogy ezek az apró, időhatékony mozdulatok beépülnek a napi rutinba, a spontán aktivitás fokozatosan és erőlködés nélkül válik az életmódunk természetes részévé.
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