Képes-e ma Európa megvédeni magát? Baranyi Márton, a Portfolio Csoport projektvezetőjének nyitókérdésére lényegében azonos választ adott a beszélgetés három résztvevője: korlátozottan. Ritli János, a Saab Hungary ügyvezető igazgatója, Hajdu József, a CAE Hungary délkelet-európai és európai bizottsági ügyekért felelős vezetője, valamint dr. Antal Ferenc, a Halftermayer & Partners vezető partnere ugyanakkor a hiányosságok mellett a kitörési lehetőségeket is sorra vette.
Nem az ipari alapok hiányoznak
Ritli János szerint Európában számos olyan hadiipari vállalat működik, amely képes katonai igényeket eszközökké és platformokká alakítani. A probléma inkább az, hogy az európai országok a NATO munkamegosztására támaszkodva nem építették ki önállóan a képességek teljes körét. Amennyiben a közös szövetségi képességek csak korlátozottan lennének hozzáférhetők, jelentős hiányok mutatkoznának például a felderítés, a hírszerzés, a célmegjelölés és az összetett rendszerek területén.
Hajdu József úgy látja, az Egyesült Államok szövetségi szerepvállalásának kiszámíthatatlansága ráébresztette Európát arra, hogy saját elrettentő és önvédelmi képességeinek kiépítéséhez rendkívüli pénzügyi és emberi erőforrásokat kell mozgósítania. A függőség ráadásul nemcsak fegyverrendszereknél jelentkezik: példaként a Starlinket említette, érzékeltetve, milyen következményekkel járhat, ha egy kritikus adatkapcsolat működése külső szereplő döntésétől függ.
Antal Ferenc az európai innováció problémáját tágabb gazdasági összefüggésbe helyezte. Szerinte az energiaválság és a kereskedelmi konfliktusok más iparágak innovációs képességét is gyengítették. Az európai programokban és beszerzési törekvésekben ugyanakkor már látszik a szándék a hátrány ledolgozására.
Olcsó drónok, felgyorsuló fejlesztések
A technológiai átalakulás egyik leglátványosabb példája Ritli János szerint, hogy viszonylag olcsó eszközökkel rendkívül nagy értékű hagyományos haditechnikai platformokat lehet megsemmisíteni. Az autonóm rendszerek térnyerésére az ipar már korábban számított, a háború azonban felgyorsította alkalmazásukat, és megmutatta felhasználásuk széles körét. Ez új alkalmazkodási kényszert teremt a hagyományos katonai követelményekre és fejlesztési ciklusokra berendezkedett gyártóknak.
Hajdu József a szoftverfejlesztésből hozott példát a változás sebességére. Tapasztalatai szerint a mesterséges intelligencia fejlődésével egyes, korábban hónapokat vagy éveket igénylő fejlesztések hetekre, hónapokra rövidülhetnek. Így gyorsabban jelenhetnek meg új katonai képességek, de a felhasználóknak is egyre gyorsabban kell alkalmazkodniuk hozzájuk. Eközben a technológiai kínálat bővülése jelentős „zajt” termel: nehezebb kiválasztani a valóban hasznos megoldásokat.
A fejlesztési sebesség növekedése önmagában nem szünteti meg a függőséget. Hajdu szerint az amerikai és kínai mesterségesintelligencia-modellekhez képest Európa lemaradása versenyhátrányt és újabb technológiai kiszolgáltatottságot jelent. A következő időszak egyik meghatározó kérdése pedig az lesz, hogy a gyorsabb információfeldolgozás és az automatizálás mellett hol maradjon kötelezően emberi kézben a döntés.
A kkv-knak is utat kell nyitni
Antal Ferenc szerint valódi innovációs környezetről akkor lehet beszélni, ha nem kizárólag a nagyvállalatok képesek új megoldásokat piacra vinni. Ehhez a kisebb cégeknek és az egyetemeknek is előre látható fejlesztési pályára, tesztelési infrastruktúrára, szakmai visszajelzésre és a tényleges piaci igények megismerésére van szükségük. Utóbbi különösen nehéz egy érzékeny információkra épülő ágazatban, ezért az iparági tudás átadása is fontos feladat.
A beszélgetésben ugyanakkor megjelent: a kis- és nagyvállalatok viszonya nem feltétlenül Dávid és Góliát küzdelme. A kisebb fejlesztők számára éppen a nagyvállalati beszállítói láncokba való bekapcsolódás jelenthet piacra lépési lehetőséget.
Ritli János a skandináv tapasztalatokból a tartós kutatás-fejlesztési elköteleződést és a stabil környezetet emelte ki. Az erős ipari háttér, a következetes vállalati visszaforgatás és a hosszú távra tervezni képes befektetők együtt támogatják az innovációt. A magyar felzárkózás szempontjából is ez lehet az egyik legfontosabb tanulság: az új technológiák mellett olyan feltételekre van szükség, amelyek között érdemes évekre előre fejleszteni.
Címlapkép forrása: Portfolio
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