Európának vannak erős hadiipari vállalatai, az önálló védelemhez szükséges teljes képességrendszer azonban még hiányzik – ebben egyetértettek a Portfolio Deep Tech 2026 védelmi ipari kerekasztalának résztvevői. Miközben az amerikai technológiáktól való függés új kockázatokat teremt, a drónok és a mesterséges intelligencia átírják a fejlesztés és a hadviselés szabályait. A felzárkózáshoz nemcsak több pénzre, hanem kiszámítható innovációs környezetre és a kisebb vállalkozások bekapcsolására is szükség van.

Képes-e ma Európa megvédeni magát? Baranyi Márton, a Portfolio Csoport projektvezetőjének nyitókérdésére lényegében azonos választ adott a beszélgetés három résztvevője: korlátozottan. Ritli János, a Saab Hungary ügyvezető igazgatója, Hajdu József, a CAE Hungary délkelet-európai és európai bizottsági ügyekért felelős vezetője, valamint dr. Antal Ferenc, a Halftermayer & Partners vezető partnere ugyanakkor a hiányosságok mellett a kitörési lehetőségeket is sorra vette.

Nem az ipari alapok hiányoznak

Ritli János szerint Európában számos olyan hadiipari vállalat működik, amely képes katonai igényeket eszközökké és platformokká alakítani. A probléma inkább az, hogy az európai országok a NATO munkamegosztására támaszkodva nem építették ki önállóan a képességek teljes körét. Amennyiben a közös szövetségi képességek csak korlátozottan lennének hozzáférhetők, jelentős hiányok mutatkoznának például a felderítés, a hírszerzés, a célmegjelölés és az összetett rendszerek területén.

Ritli János Saab Hungary, ügyvezető igazgató Ritli János 2021 óta a Saab Hungary Kft. ügyvezető igazgatója. Ezt megelőzően, 2019 és 2021 között Svédországban dolgozott a vállalat közép- és kelet-európai régiójának Magyarországért felelős országi … Tovább

Hajdu József úgy látja, az Egyesült Államok szövetségi szerepvállalásának kiszámíthatatlansága ráébresztette Európát arra, hogy saját elrettentő és önvédelmi képességeinek kiépítéséhez rendkívüli pénzügyi és emberi erőforrásokat kell mozgósítania. A függőség ráadásul nemcsak fegyverrendszereknél jelentkezik: példaként a Starlinket említette, érzékeltetve, milyen következményekkel járhat, ha egy kritikus adatkapcsolat működése külső szereplő döntésétől függ.

Ritli János Saab Hungary, ügyvezető igazgató Ritli János 2021 óta a Saab Hungary Kft. ügyvezető igazgatója. Ezt megelőzően, 2019 és 2021 között Svédországban dolgozott a vállalat közép- és kelet-európai régiójának Magyarországért felelős országi … Tovább

Antal Ferenc az európai innováció problémáját tágabb gazdasági összefüggésbe helyezte. Szerinte az energiaválság és a kereskedelmi konfliktusok más iparágak innovációs képességét is gyengítették. Az európai programokban és beszerzési törekvésekben ugyanakkor már látszik a szándék a hátrány ledolgozására.

Dr. Antal Ferenc Halftermayer & Partners, Vezető Partner Dr. Antal Ferenc a Halftermayer & Partners vezető partnere, nemzetközi pénzügyi és tranzakciós szakember, jogász, adószakértő és okleveles könyvvizsgáló. Szakmai pályafutását a KPMG, az EY és a De … Tovább

Olcsó drónok, felgyorsuló fejlesztések

A technológiai átalakulás egyik leglátványosabb példája Ritli János szerint, hogy viszonylag olcsó eszközökkel rendkívül nagy értékű hagyományos haditechnikai platformokat lehet megsemmisíteni. Az autonóm rendszerek térnyerésére az ipar már korábban számított, a háború azonban felgyorsította alkalmazásukat, és megmutatta felhasználásuk széles körét. Ez új alkalmazkodási kényszert teremt a hagyományos katonai követelményekre és fejlesztési ciklusokra berendezkedett gyártóknak.

Hajdu József a szoftverfejlesztésből hozott példát a változás sebességére. Tapasztalatai szerint a mesterséges intelligencia fejlődésével egyes, korábban hónapokat vagy éveket igénylő fejlesztések hetekre, hónapokra rövidülhetnek. Így gyorsabban jelenhetnek meg új katonai képességek, de a felhasználóknak is egyre gyorsabban kell alkalmazkodniuk hozzájuk. Eközben a technológiai kínálat bővülése jelentős „zajt” termel: nehezebb kiválasztani a valóban hasznos megoldásokat.

A fejlesztési sebesség növekedése önmagában nem szünteti meg a függőséget. Hajdu szerint az amerikai és kínai mesterségesintelligencia-modellekhez képest Európa lemaradása versenyhátrányt és újabb technológiai kiszolgáltatottságot jelent. A következő időszak egyik meghatározó kérdése pedig az lesz, hogy a gyorsabb információfeldolgozás és az automatizálás mellett hol maradjon kötelezően emberi kézben a döntés.

A kkv-knak is utat kell nyitni

Antal Ferenc szerint valódi innovációs környezetről akkor lehet beszélni, ha nem kizárólag a nagyvállalatok képesek új megoldásokat piacra vinni. Ehhez a kisebb cégeknek és az egyetemeknek is előre látható fejlesztési pályára, tesztelési infrastruktúrára, szakmai visszajelzésre és a tényleges piaci igények megismerésére van szükségük. Utóbbi különösen nehéz egy érzékeny információkra épülő ágazatban, ezért az iparági tudás átadása is fontos feladat.

A beszélgetésben ugyanakkor megjelent: a kis- és nagyvállalatok viszonya nem feltétlenül Dávid és Góliát küzdelme. A kisebb fejlesztők számára éppen a nagyvállalati beszállítói láncokba való bekapcsolódás jelenthet piacra lépési lehetőséget.

Ritli János a skandináv tapasztalatokból a tartós kutatás-fejlesztési elköteleződést és a stabil környezetet emelte ki. Az erős ipari háttér, a következetes vállalati visszaforgatás és a hosszú távra tervezni képes befektetők együtt támogatják az innovációt. A magyar felzárkózás szempontjából is ez lehet az egyik legfontosabb tanulság: az új technológiák mellett olyan feltételekre van szükség, amelyek között érdemes évekre előre fejleszteni.

Címlapkép forrása: Portfolio