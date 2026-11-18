Több ezer jelenlegi és korábbi alkalmazottat tehet dollármilliomossá az Anthropic tőzsdei bevezetése, ami a Szilícium-völgy történetének egyik legnagyobb munkavállalói vagyongyarapodását hozhatja el. A Claude mesterségesintelligencia-modellt fejlesztő vállalat részvénykibocsátása nemcsak a korai kutatókat és mérnököket, hanem az adminisztratív személyzetet is hatalmas vagyonhoz juttatja, miután a cég néhány év alatt egyszerű startupból a világ egyik legértékesebb vállalatává nőtte ki magát.

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A kibocsátási tájékoztatóból ugyan nem derül ki pontosan, hogyan oszlik meg a részvényjuttatásokból származó vagyon a dolgozók között, a külső piaci becslések mégis jól érzékeltetik a nagyságrendeket - írta részletes cikkében a Reuters hírügynökség. A zártkörűen működő vállalatok részvényeivel foglalkozó Hill piactér számításai szerint az alapítókon kívül 598 alkalmazott rendelkezik majd legalább 100 millió dollár értékű részesedéssel. A részvényekkel csütörtökön indul a kereskedés a Nasdaqon 83 dolláros áron, ami meghaladja az eredeti ársávot, és

akár 1400 milliárd dollárra is értékelheti a céget.

Egy másik piackutató, a Sacra úgy becsüli, hogy 1350 milliárd dolláros cégérték mellett nagyjából 2800 jelenlegi és volt dolgozó birtokolhat adózás előtt legalább egymillió dollárnyi lehívható részvénycsomagot.

A vállalat adatai szerint a munkavállalói részvényopciókkal rendelkezők szeptember 30-án összesen 119 milliárd dollárnyi nem realizált nyereségen ültek, miközben a papírok súlyozott átlagos lehívási ára mindössze 2,91 dollár volt. Ebből az összegből mintegy 73 milliárd dollárnyi opció már megszolgáltnak minősült, vagyis a jogosultak azonnal lehívhatták volna azokat.

A gyors meggazdagodás lehetősége a belépőszintű és az adminisztratív munkakörökben dolgozókat is érinti. Azok, akik a cég öt évvel ezelőtti alapításakor csatlakoztak, gyakran egy dollár alatti lehívási árú opciókat kaptak, a 2023 végéig kiosztott csomagok átlagos lehívási ára például mindössze 52 cent volt. Emiatt egy korán belépő, alacsonyabb beosztású munkatárs pénzügyileg jobban járhat, mint egy olyan felsővezető, aki közvetlenül a tőzsdei bevezetés előtt érkezett a céghez. A szabályok szerint az alapítóknak nem minősülő dolgozók már az első kereskedési napon értékesíthetik részvényeik legfeljebb 10 százalékát, a 2026-os pénzügyi év eredményeinek közzététele után pedig további 35 százalékot adhatnak el.

A 2021-ben alapított Anthropic a mesterséges intelligencia térnyerésével párhuzamosan robbanásszerűen növelte létszámát, így a 2024 végi 940 főről idén szeptember végére nagyjából 5300-ra duzzadt a munkavállalók száma. Az intenzív toborzás során a részvényalapú javadalmazás kulcsfontosságú eszköz volt, amelyet a támogató munkakörökben is alkalmaztak. Egy 2024. májusi álláshirdetés szerint például egy vezetői naptárak kezelésével és költségelszámolással foglalkozó adminisztratív munkatársnak az évi 140–190 ezer dolláros alapbér mellett jelentős részvénycsomagot is kínáltak.

Abban az évben a vállalat átlagosan 1,30 dolláros lehívási áron osztott opciókat a dolgozóknak. Krishna Rao pénzügyi igazgató szintén 2024-ben kapott 14 millió darab részvényopciót ugyanezen az 1,30 dolláros áron. Ez a csomag a mostani kibocsátási árfolyamon számolva – a lehívási költségek és az adók levonása előtt – nagyjából egymilliárd dollárt ér. A kockázatitőke-befektetésekből finanszírozott cégeknél nem ritka, hogy a kezdeti szakaszban az adminisztratív dolgozókat is részvényekkel ösztönzik, a tőzsdei bevezetés után azonban az Anthropic várhatóan már csak a legfontosabb szakemberek megszerzésére tartogatja a belépéskor járó részvénycsomagokat.

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