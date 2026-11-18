A kibocsátási tájékoztatóból ugyan nem derül ki pontosan, hogyan oszlik meg a részvényjuttatásokból származó vagyon a dolgozók között, a külső piaci becslések mégis jól érzékeltetik a nagyságrendeket - írta részletes cikkében a Reuters hírügynökség. A zártkörűen működő vállalatok részvényeivel foglalkozó Hill piactér számításai szerint az alapítókon kívül 598 alkalmazott rendelkezik majd legalább 100 millió dollár értékű részesedéssel. A részvényekkel csütörtökön indul a kereskedés a Nasdaqon 83 dolláros áron, ami meghaladja az eredeti ársávot, és
akár 1400 milliárd dollárra is értékelheti a céget.
Egy másik piackutató, a Sacra úgy becsüli, hogy 1350 milliárd dolláros cégérték mellett nagyjából 2800 jelenlegi és volt dolgozó birtokolhat adózás előtt legalább egymillió dollárnyi lehívható részvénycsomagot.
A vállalat adatai szerint a munkavállalói részvényopciókkal rendelkezők szeptember 30-án összesen 119 milliárd dollárnyi nem realizált nyereségen ültek, miközben a papírok súlyozott átlagos lehívási ára mindössze 2,91 dollár volt. Ebből az összegből mintegy 73 milliárd dollárnyi opció már megszolgáltnak minősült, vagyis a jogosultak azonnal lehívhatták volna azokat.
A gyors meggazdagodás lehetősége a belépőszintű és az adminisztratív munkakörökben dolgozókat is érinti. Azok, akik a cég öt évvel ezelőtti alapításakor csatlakoztak, gyakran egy dollár alatti lehívási árú opciókat kaptak, a 2023 végéig kiosztott csomagok átlagos lehívási ára például mindössze 52 cent volt. Emiatt egy korán belépő, alacsonyabb beosztású munkatárs pénzügyileg jobban járhat, mint egy olyan felsővezető, aki közvetlenül a tőzsdei bevezetés előtt érkezett a céghez. A szabályok szerint az alapítóknak nem minősülő dolgozók már az első kereskedési napon értékesíthetik részvényeik legfeljebb 10 százalékát, a 2026-os pénzügyi év eredményeinek közzététele után pedig további 35 százalékot adhatnak el.
A 2021-ben alapított Anthropic a mesterséges intelligencia térnyerésével párhuzamosan robbanásszerűen növelte létszámát, így a 2024 végi 940 főről idén szeptember végére nagyjából 5300-ra duzzadt a munkavállalók száma. Az intenzív toborzás során a részvényalapú javadalmazás kulcsfontosságú eszköz volt, amelyet a támogató munkakörökben is alkalmaztak. Egy 2024. májusi álláshirdetés szerint például egy vezetői naptárak kezelésével és költségelszámolással foglalkozó adminisztratív munkatársnak az évi 140–190 ezer dolláros alapbér mellett jelentős részvénycsomagot is kínáltak.
Abban az évben a vállalat átlagosan 1,30 dolláros lehívási áron osztott opciókat a dolgozóknak. Krishna Rao pénzügyi igazgató szintén 2024-ben kapott 14 millió darab részvényopciót ugyanezen az 1,30 dolláros áron. Ez a csomag a mostani kibocsátási árfolyamon számolva – a lehívási költségek és az adók levonása előtt – nagyjából egymilliárd dollárt ér. A kockázatitőke-befektetésekből finanszírozott cégeknél nem ritka, hogy a kezdeti szakaszban az adminisztratív dolgozókat is részvényekkel ösztönzik, a tőzsdei bevezetés után azonban az Anthropic várhatóan már csak a legfontosabb szakemberek megszerzésére tartogatja a belépéskor járó részvénycsomagokat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Két európai ország drasztikus lépésre készül a TikTokkal kapcsolatban
Az amerikai mintát követnék.
Az M1-est még befejezik, aztán mindent átad Szíjj és Mészáros konzorciuma az államnak
Kiderültek a részletek, hogyan ér véget az MKIF működése.
A világ legfontosabb kikötői közül kettő is megbénulhat napokon belül
Képtelenek megállapodni a béremelésekről.
Hatalmas siker a GTA VI, el is szállt az árfolyam
Kimagaslóan jók a kritikák.
Megvolt az Nvidia első összdolgozói értekezlete Jensen Huang nélkül
Az ideiglenes vezérigazgató, Colette Kres tartotta.
A brit királyi család fekete báránya háborúzna Oroszország ellen
Maga fogna fegyvert a félig kitagadott herceg.
Újabb név merült fel az Nvidia vezérigazgatói posztjára - egy ismert technológiai vezetőt is megkerestek
Kiszivárgó információk szerint.
A Federal Reserve-nél már szinte mindenki kamatemelést lát a horizonton
Vijjognak a héják az amerikai jegybankban.
Pénz a Covid idején
Pénz a Covid idején címmel könyvrecenzióm jelent meg Tim Congdon tavalyi kötetéről a Közgazdasági Szemle októberi számában. Ezúton is köszönöm a közlést a folyóirat szerkesztőségének
2008 óta nem volt ilyen: több hitelt vettek fel a magyarok, mint amennyit félretettek
A III. negyedévben 2008 óta először több hitelt vettünk fel, mint amennyit megtakarítottunk. A magyar háztartások pénzügyi vagyona egy év alatt 10,1 százalékkal, 127,7 ezer milliárd forintra
Vagyonadó 2027 és a vállalkozói vagyon új értékelési szabályai
November 11-én lezárult a vagyonadóról szóló törvényjavaslat részletes vitája az Országgyűlésben. Jelen bejegyzésünk a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat tartalmát
Táguló spreadek és új lehetőségek az európai kötvénypiacokon
A globális hozamemelkedés és a francia költségvetési bizonytalanság az európai állampapírok széles körét érintette, az országok gazdasági helyzete azonban jelentősen eltér. Franciaország
Mesterséges intelligencia és közérdekű adatigénylések
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) új állásfoglalása kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligenciával generált közérdekű adatigénylések kérdésének. E
A bukott CEO távozása után is eshet még az árfolyam
Jensen Huang távozása ismét ráirányította a figyelmet arra, milyen árfolyamhatása lehet egy vezérigazgató-váltásnak. Több mint kétezer amerikai vezérigazgató távozását elemezve azt talá
Top 10 osztalék részvény - 2026. november
November elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, itt a gyors értékelésem.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hónapban 735 cég szerepel
Alphabet A - kereskedés
Még október 29-én, a jelentés utáni nagy szakadásban vettem GOOGL-t 283,18-as átlagon. Szerintem nem kell temetni, ide is rakok három kis chartot, amik ugyan nem tartalmazzák az utolsó jelentés
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Egyetlen játékra figyel a világ – Mekkora pénzt hozhat a GTA VI?
Minden idők egyik legjobban várt videojátéka.
Hova tűntek a nagy pénzek lakáspiacról?
Mit mutat a hangulatfelmérés?
Nem ért véget a megélhetési válság: a bevásárlás lett a magyar családok legnagyobb terhe
Megjelent a hétfői Checklist: mit mondanak az élelmiszerárak a magyar háztartások helyzetéről?