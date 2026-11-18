Komonczi október 14-én távozott a cég éléről. A büntetőügyben való érintettsége az elmúlt hónapokban körvonalazódott a nyilvánosság számára, miután a Fővárosi Törvényszék idén szeptember 18-án elutasította az ügyészség letartóztatási indítványát, így a férfi jelenleg szabadlábon, Ausztráliából védekezhet.

Az üzletember 2025 júliusában, a TritonLife korábbi meghatározó vezetője, Haraszti Péter váratlan halála után került be az igazgatóságba. Akkor a cégcsoport pénzügyi befektetőit képviselő részvényesként mutatták be, ami azért számított újdonságnak, mert a vagyonkezelők mögötti végső kedvezményezettek kiléte nehezen feltárható.

A személyi változás új megvilágításba helyezi Wáberer György korábbi visszalépését is.

Az üzletember cége, a High Yield Vagyonkezelő Zrt. május végén még adásvételi szerződést kötött a TritonLife megvásárlására, júniusban pedig a Gazdasági Versenyhivatalnál is bejelentette a tranzakciót. Szeptember 29-én – tizenegy nappal azután, hogy a bíróság döntött Komonczi ügyében – Wáberer váratlanul visszakozott, és jelezte a hatóságnak, hogy eláll az akvizíciótól.

A TritonLife október 22-i közgyűlésén hivatalosan is elfogadták Komonczi lemondását, a helyére pedig Zámbó Viktort nevezték ki. Bár a bonyolult, magántőkealapokkal és vagyonkezelőkkel átszőtt tulajdonosi struktúra papíron változatlan maradt, egy figyelemre méltó székhelyváltozás mégis történt.

A résztulajdonos VP5 Magántőkealap a pesti Szervita tér 3. szám alá költözött. A műemlék épületet birtokló társaságban korábban a Seszták-ügy egy másik gyanúsítottja, Szivek Norbert is érdekelt volt. Az ingatlancég jelenlegi részvényese Mudura Sándor, valamint a Rogán Antalhoz több szálon kötődő Fintha-Nagy Ádám, akinek számos más vállalkozása is erre a címre van bejegyezve.

Előzmények

Ahogy arról a Portfolio korábban beszámolt, a High Yield május 29-én a TritonLife Magánkórházak Zrt. teljes részvénycsomagjának megvásárlására szerződött, majd június 1-jén bejelentette az ügyletet a GVH-nak. A hatóság a hiányos piaci és vállalatcsoport-adatok miatt június 4-én versenyfelügyeleti eljárást indított. A vevő szeptember 29-i visszalépését követően a TritonLife október 13-án már a szerződés megszűnéséről tájékoztatta a hivatalt. A GVH október 22-én megszüntette az eljárást, a visszalépés üzleti okait azonban végzése nem ismertette. Wábererék titoktartásra hivatkozva nem válaszoltak a Portfolio kérdéseire, a TritonLife pedig a hatóságnak tett nyilatkozata ellenére azt közölte a lappal, hogy a tranzakció továbbra is folyamatban van.

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