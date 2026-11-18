A CNBC névtelenül nyilatkozó, az ügyletre rálátó forrásai szerint
az intézményi befektetők részéről mintegy 400 milliárd, míg a lakossági piacról közel 100 milliárd dollárnyi nem kötelező érvényű vételi szándék érkezett.
A cég a múlt héten még 825 millió darab részvény értékesítését tervezte 70 és 78 dollár közötti ársávban, ami a felső értékkel számolva 64,35 milliárd dolláros tőkebevonást jelentett volna. A mostani túljegyzés még az Elon Musk-féle SpaceX iránti érdeklődést is felülmúlja, pedig az űripari vállalat júniusban minden idők legnagyobb, 85,7 milliárd dolláros elsődleges részvénykibocsátását hajtotta végre.
Az Anthropic tőzsdére lépése komoly erőpróba a mesterségesintelligencia-szektor számára, amelyet az utóbbi időben több megrázkódtatás is ért. A technológiával szembeni társadalmi ellenállás a félidős választásokon is éreztette hatását, a múlt héten pedig távozni kényszerült posztjáról Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója. A piaci hangulatot emellett az emelkedő kamatok is rontják, mivel a dráguló hitelek veszélyeztetik az adatközpont-fejlesztők és az új generációs felhőszolgáltatók finanszírozását.
A vállalat szorosan összefonódott a technológiai szektor óriásaival, amelyek befektetőként, üzleti partnerként és ügyfélként is jelen vannak a cég életében. Az Amazon és a Google egyaránt több mint 100 milliárd dollár értékű részesedéssel bír az Anthropicban, a mostani kibocsátás során pedig a Google, a Microsoft, az Nvidia és az AMD alkotta konzorcium 26 milliárd dollár értékben jegyez részvényeket. Az üzleti kapcsolat kétirányú, hiszen a cég hatalmas összegekért vásárol nagy számítási kapacitást ugyanezektől a hardver- és felhőszolgáltatóktól.
Az OpenAI-tól kivált kutatók által kevesebb mint hat éve alapított vállalat 2026-ban robbanásszerű növekedést produkált a vállalati szegmensben, elsősorban a Claude Code nevű programozóeszköz népszerűségének köszönhetően. A kibocsátási tájékoztató szerint a cég árbevétele a szeptember 30-ával zárult kilenc hónapban elérte a 33,24 milliárd dollárt, ami nagyjából tizenkétszeres növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Ugyanezen időszak alatt a nettó veszteség a tavalyi 25,1 milliárdról 104 milliárd dollárra ugrott, ám ez a mínusz túlnyomórészt az átváltható kötvények és a származtatott kötelezettségek valós értékének átértékelődéséből eredt.
A szédületes növekedés mellett a vállalatnak komoly szabályozási és nemzetbiztonsági kihívásokkal is szembe kellett néznie, amelyek idén két nagy port kavart vitához is vezettek az amerikai kormányzattal, a befektetői tájékoztató pedig több mint 90 oldalon keresztül részletezi a kockázati tényezőket. A vállalati piacon zajló verseny eközben tovább éleződik, ugyanis a fő riválisnak számító OpenAI már bizalmasan benyújtotta a tőzsdei bevezetéshez szükséges dokumentumokat, és várhatóan 2027-ben lép majd a nyilvános piacra.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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