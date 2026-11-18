Az öregedésbiológiai kutatások elérkeztek arra a pontra, hogy a korábban csak állatkísérletekben működő terápiás eljárásokat már embereken, klinikai vizsgálatok keretében tesztelik a fejlesztőcégek

– fejtette ki Duda Ernő, a Medipredict alapítója és a Magyar Biotechnológiai Szövetség elnöke a Portfolio DeepTech 2026 konferencián.

Duda Ernő Medipredict, alapító; Magyar Biotechnológiai Szövetség, elnök 30 éves vállalkozói pályafutása alatt közel két tucat alapításában vett részt, az ismertebbek a Copy General, az Antikvarium.hu, a SOLVO Biotechnológiai Zrt. és a Medipredict, illetve elnöke a Magyar … Tovább

A természetben léteznek olyan élőlények – például egyes férgek és medúzafajok –, amelyek nem mutatják a fejlettebb fajokra jellemző öregedési folyamatokat, vagy képesek visszafiatalodni. Állatkísérletekben egyszerű beavatkozásokkal már jelentősen meg tudják növelni a várható élettartamot: bizonyos fonálférgek esetében ez 10–15-szörös növekedést jelent, de emlősöknél is drámai javulás érhető el. Ugyanakkor az emberi alkalmazás előtt komoly akadály áll, mivel az egerekben vagy patkányokban működő eljárások átültethetősége, azaz transzlációs aránya – például az onkológia területén – 10 százalék alatt van.

Az öregedés egy komplex, egymásra épülő biológiai folyamat. A tudomány jelenleg 12 fő mechanizmust határoz meg az öregedés okaként (Hallmarks of Aging). Ezek közé tartozik az őssejtek kimerülése, a sejtek energiatermeléséért felelős mitokondriumok elöregedése, a mikrobiom egyensúlyának felborulása, a kromoszómák végét védő telomerek lerövidülése, az epigenetikai változások, valamint a sejtes szeneszcencia. Ez utóbbi során az úgynevezett "zombi" sejtek nem pusztulnak el, hanem funkciójukat vesztve olyan anyagokat bocsátanak ki, amelyek gyulladást okoznak és a környező sejteket is megöregítik.

Nem szükséges tucatnyi különálló gyógyszert kifejleszteni, mert az öregedési folyamatok szorosan összefüggenek: ha két-három kulcsponton beavatkozunk, a sejtszintű kölcsönhatások miatt jóval drámaibb változásokat érhetünk el a szervezet biológiai állapotában

– emelte ki Duda Ernő.

Mivel mind a 12 folyamatra léteznek molekuláris célpontok (druggable targets), a biotechnológiai szektor és a nagy gyógyszergyárak egyaránt bekapcsolódtak a fejlesztésekbe. Ennek eredményeként a kutatások elérték a humán kísérletek fázisát.

"A hatóságok jelenleg még nem ismerik el betegségként az öregedést, ezért a fejlesztőknek hivatalosan egy-egy konkrét diagnózisra kell indikációt adniuk, még ha a gyógyszermolekulát eredetileg az öregedés lassítására is tervezték" – magyarázta a szakember.

Erre példa az Insilico Medicine mesterséges intelligenciával tervezett gyógyszere, amelyet hivatalosan tüdőfibrózis kezelésére fejlesztettek ki, és jelenleg a klinikai vizsgálatok harmadik fázisában tart. A 42 fejlesztési programmal rendelkező cég készítménye a betegeknél a másodlagos mérések alapján – hat különböző biológiai óra adatai szerint – 6–8 évvel tekerte vissza a páciensek biológiai életkorát.