Kétmilliárd dollár maradhat? Ha az AI-on múlik, nem fog − Töredékére csökkenhetnek a gyógyszerfejlesztési költségek
Olcsóbb gyógyszerfejlesztést, célzottabb klinikai vizsgálatokat és személyre szabottabb betegellátást hozhat a mesterséges intelligencia, de önmagában nem teszi mindenki számára hozzáférhetővé a korszerű terápiákat – derült ki a Portfolio Deep Tech 2026 konferencia egészségiparra fókuszáló panelbeszélgetésén. A szakértők a szimulált betegek lehetőségeiről és Európa kitörési pontjairól is beszéltek.
Szükségszerű az öregedés? Egyáltalán nem biztos!
Az öregedésbiológiai kutatások elérkeztek arra a pontra, hogy a korábban csak állatkísérletekben működő terápiás eljárásokat már embereken, klinikai vizsgálatok keretében tesztelik a fejlesztőcégek
– fejtette ki Duda Ernő, a Medipredict alapítója és a Magyar Biotechnológiai Szövetség elnöke a Portfolio DeepTech 2026 konferencián.
A természetben léteznek olyan élőlények – például egyes férgek és medúzafajok –, amelyek nem mutatják a fejlettebb fajokra jellemző öregedési folyamatokat, vagy képesek visszafiatalodni. Állatkísérletekben egyszerű beavatkozásokkal már jelentősen meg tudják növelni a várható élettartamot: bizonyos fonálférgek esetében ez 10–15-szörös növekedést jelent, de emlősöknél is drámai javulás érhető el. Ugyanakkor az emberi alkalmazás előtt komoly akadály áll, mivel az egerekben vagy patkányokban működő eljárások átültethetősége, azaz transzlációs aránya – például az onkológia területén – 10 százalék alatt van.
Az öregedés egy komplex, egymásra épülő biológiai folyamat. A tudomány jelenleg 12 fő mechanizmust határoz meg az öregedés okaként (Hallmarks of Aging). Ezek közé tartozik az őssejtek kimerülése, a sejtek energiatermeléséért felelős mitokondriumok elöregedése, a mikrobiom egyensúlyának felborulása, a kromoszómák végét védő telomerek lerövidülése, az epigenetikai változások, valamint a sejtes szeneszcencia. Ez utóbbi során az úgynevezett "zombi" sejtek nem pusztulnak el, hanem funkciójukat vesztve olyan anyagokat bocsátanak ki, amelyek gyulladást okoznak és a környező sejteket is megöregítik.
Nem szükséges tucatnyi különálló gyógyszert kifejleszteni, mert az öregedési folyamatok szorosan összefüggenek: ha két-három kulcsponton beavatkozunk, a sejtszintű kölcsönhatások miatt jóval drámaibb változásokat érhetünk el a szervezet biológiai állapotában
– emelte ki Duda Ernő.
Mivel mind a 12 folyamatra léteznek molekuláris célpontok (druggable targets), a biotechnológiai szektor és a nagy gyógyszergyárak egyaránt bekapcsolódtak a fejlesztésekbe. Ennek eredményeként a kutatások elérték a humán kísérletek fázisát.
"A hatóságok jelenleg még nem ismerik el betegségként az öregedést, ezért a fejlesztőknek hivatalosan egy-egy konkrét diagnózisra kell indikációt adniuk, még ha a gyógyszermolekulát eredetileg az öregedés lassítására is tervezték" – magyarázta a szakember.
Erre példa az Insilico Medicine mesterséges intelligenciával tervezett gyógyszere, amelyet hivatalosan tüdőfibrózis kezelésére fejlesztettek ki, és jelenleg a klinikai vizsgálatok harmadik fázisában tart. A 42 fejlesztési programmal rendelkező cég készítménye a betegeknél a másodlagos mérések alapján – hat különböző biológiai óra adatai szerint – 6–8 évvel tekerte vissza a páciensek biológiai életkorát.
- Epigenetikai visszaprogramozás: David Sinclair, a Harvard Egyetem professzorának laboratóriumában majmok lézerrel károsított retináját kezelték részleges epigenetikai újrahuzalozással. A kísérletben a majmok látása 80 százalékban helyreállott, és a sejtek molekulárisan megfiatalodtak. A humán vizsgálatok első fázisai már elindultak.
- Szenolitikumok és szenomorfikumok: Az elöregedett sejtek elpusztítására szenolitikus hatóanyagokat (például a természetes eredetű fizetint), míg a káros szekréció gátlására szenomorfikumokat tesztelnek.
- Telomerhosszabbítás: A kereskedelmi forgalomban kapható TA-65 jelű hatóanyagról dokumentált adatok állnak rendelkezésre a telomerek hosszának növelésével kapcsolatban.
- Mitokondriális terápiák: Eljárások folynak fermentorban előállított mitokondriumok intravénás bejuttatására – amelyet egy 90 éves amerikai fizikus önkéntesen próbált ki először –, valamint a mitokondriális funkciót 30–40 százalékkal javító SS-31 jelű vegyület alkalmazására.
-
Vérből adat, adatból döntés: az AI időt nyerhet a daganatdiagnosztikában
A daganatos betegségek felismerésében és követésében az idő az egyik legfontosabb tényező. A European Life Technologies Hungary a folyadékbiopszia szélesebb körű hozzáférhetőségével és a kutatói, illetve kiértékelői munkát támogató mesterséges intelligenciával gyorsítaná a folyamatokat. A Portfolio Deep Tech 2026 rendezvényen Orbán Előd és Pintér Lajos azt mutatta be, hogyan lesz a laboratóriumi adatokból emberi döntést támogató tudás.
Kiaknázatlan CERN-lehetőségek várnak a magyar vállalatokra − Kitörési pontok a Deep Tech 2026-on
A magyar vállalatok előtt a jelenleginél több beszállítói lehetőség nyílhatna a CERN-nél – hangsúlyozta Bajkó Márta, a CERN Work Package Leadere a Portfolio Deep Tech 2026 konferencián. Az előadásból az is kiderült, milyen mérnöki munkát igényel a részecskegyorsítók fejlesztése, és miért nem helyettesíti minden területen a szakembereket a mesterséges intelligencia.
Kapu Tibor: Miért ne lehetnénk gyógyszergyártó nagyhatalom a világűrben?
Magyarország számára az űrbeli gyógyszergyártás és a sugárzásmérés is kitörési pontot jelenthet, ehhez azonban tudatos stratégia és a vállalatokat nemzetközi piacra segítő szervezet szükséges – erről is beszélt Kapu Tibor kutatóűrhajós, a HUNOR Magyar Űrhajós Program vezetője a Portfolio Deep Tech 2026 konferencián. A küldetés tapasztalatait bemutatva hangsúlyozta: a magyar kutatásoknak nemcsak tudományos, hanem ipari hasznuk is lehet.
Nem a pénz hiányzik? Itt akad el a magyar találmányok útja az üzleti sikerig
A magyar tehetségekben és a hazai megtakarításokban is megvan a lehetőség, mégis kevés innovatív vállalkozás jut el a tőkepiacig. Hol szakad meg a kapcsolat a kutatási eredmények és az üzleti hasznosítás között, és mit változtat ezen a mesterséges intelligencia? Erről beszélgetett Hild Imre, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója, Gyurcsik Attila, az Accorde Alapkezelő vezérigazgatója és dr. Vida György, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala szabadalmi főosztályának és villamossági osztályának vezetője a „Ki csinál a tudományból üzletet?” című kerekasztalon. A beszélgetést Hörömpöli-Tóth Levente, a Portfolio Csoport újságírója moderálta.
Zseniális kutatók, kevés üzleti siker: mi hiányzik a magyar deep tech áttöréshez?
Magyarországon nem a tudás hiányzik ahhoz, hogy nemzetközileg is sikeres technológiai vállalatok szülessenek, hanem a kutatási eredmények üzleti hasznosítása, a megfelelő finanszírozás és a vállalkozói szemlélet szorul erősítésre. Ebben egyetértett Balogh Péter, a STRT Holding alapító-vezérigazgatója, angyalbefektető és Charaf Hassan, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektora a „Hol van Magyarország a deep tech térképén?” című kerekasztal-beszélgetésen. A Baranyi Márton, a Portfolio Csoport projektvezetője által moderált panelen az európai tőkepiac problémái és az egyetemek felelőssége is terítékre került.
Új korszak küszöbén állunk, most dől el Magyarország jövője a globális technológiai versenyben
A következő évtizedek technológiai versenye nem azon dől el, ki képes létrehozni, legyártani és birtokolni azokat a technológiákat, amelyek nélkül mások sem tudnak majd működni.
Egy új akkumulátor, amely tovább tárolja az energiát. Egy anyag, amely könnyebb, erősebb vagy olcsóbban előállítható a korábbiaknál. Egy gyógyszer vagy diagnosztikai eljárás, amely korábban kezelhetetlen betegségekre ad választ. Robotikai rendszer, védelmi technológia, új gyártási folyamat vagy űripari fejlesztés. Mindezek nem egyik napról a másikra születnek meg:
mély kutatás, komplex szakértelem, jelentős tőke és kitartó fejlesztés kell hozzájuk. Ezt nevezzük deep technek.
A deep tech nem pusztán új termékeket vagy szolgáltatásokat hoz létre. Egész iparágak erőviszonyait alakíthatja át, és olyan tudást, gyártási kapacitást, szellemi tulajdont épít, amelyet nehéz utólag lemásolni vagy kiváltani.
A Portfolio első Deep Tech konferenciáján megvizsgáljuk, hogyan lesz egy tudományos vagy mérnöki felismerésből piacképes vállalat, majd exportképes ipari teljesítmény. Hol áll Európa és Magyarország az Egyesült Államok és Kína közötti technológiai versenyben? Mely területeken van valódi tudásunk és mozgásterünk, hol függünk másoktól, és hogyan léphetünk túl a felhasználói vagy összeszerelőüzemi szerepen?
Szó lesz arról is, hogyan születnek valójában az áttörések. Milyen kutatási környezet, infrastruktúra, finanszírozás és intézményi együttműködés szükséges ahhoz, hogy egy ígéretes eredmény ne vesszen el a publikációk vagy prototípusok tengerében, hanem hasznosítható tudássá, vállalattá és ipari képességgé váljon.
Kutatók, egyetemi és vállalati K+F-vezetők, alapítók, befektetők, bankok, döntéshozók és nemzetközi technológiai szereplők beszélnek az AI-ról, a robotikáról, a biotech- és medtech-megoldásokról, az energiatárolásról, az új anyagokról, valamint az űripari, védelmi és dual-use fejlesztésekről. Konkrét esettanulmányokon keresztül mutatjuk meg, hol körvonalazódnak a következő nagy technológiai lehetőségek, és milyen szerepet vállalhat bennük Magyarország és a régió.
Deep Tech 2026. Döntéshozói fórum azoknak, akik időben akarnak bekapcsolódni, a következő évtizedek legfontosabb technológiai sztorijaiba.
Címlapkép forrása: Portfolio
Meglépte a bankkártyaóriás: hamarosan tényleg a mesterséges intelligencia vásárolhat helyettünk
Magyarországról is csatlakoztak a Visa Agentic Ready programjához.
Milliárdos Nvidia-üzletek, titkolt információk? Súlyos gyanú merült fel Trump minisztere körül
Újabb botrány körvonalazódik.
Megnyitná a dohány-nagykereskedelmet a kormány, kártalanítás nélkül szűnne meg a monopólium
Átírnák a trafikok árrését és beszerzési feltételeit is, a kiskereskedelmi koncessziók egyelőre maradnának.
Kiaknázatlan CERN-lehetőségek várnak a magyar vállalatokra − Kitörési pontok a Deep Tech 2026-on
Futószalagon a kitörési pontok a magyar gazdaság számára a Deep Tech 2026-on
OTP: végleg véget érhet a lakásárak szárnyalása Magyarországon
Az OTP Csoport évzáró ingatlanpiaci elemzése.
Kiderült, mit gondolnak a Tisza-kormány első fél évéről a vállalatok
Él a vállalatok bizalma a kormány felé, de erős az óvatosság is.
Távozott a TritonLife vezérigazgatója, a Seszták-ügy egyik gyanúsítottja
Zámbó Viktor vette át az irányítást, Wáberer György már korábban visszalépett a felvásárlástól.
Kapu Tibor: Miért ne lehetnénk gyógyszergyártó nagyhatalom a világűrben?
Óriási hozzáadott értéket hordoz a magyar űrmisszió.
2008 óta nem volt ilyen: több hitelt vettek fel a magyarok, mint amennyit félretettek
A III. negyedévben 2008 óta először több hitelt vettünk fel, mint amennyit megtakarítottunk. A magyar háztartások pénzügyi vagyona egy év alatt 10,1 százalékkal, 127,7 ezer milliárd forintra
Vagyonadó 2027 és a vállalkozói vagyon új értékelési szabályai
November 11-én lezárult a vagyonadóról szóló törvényjavaslat részletes vitája az Országgyűlésben. Jelen bejegyzésünk a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat tartalmát
Táguló spreadek és új lehetőségek az európai kötvénypiacokon
A globális hozamemelkedés és a francia költségvetési bizonytalanság az európai állampapírok széles körét érintette, az országok gazdasági helyzete azonban jelentősen eltér. Franciaország
Mesterséges intelligencia és közérdekű adatigénylések
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) új állásfoglalása kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligenciával generált közérdekű adatigénylések kérdésének. E
A bukott CEO távozása után is eshet még az árfolyam
Jensen Huang távozása ismét ráirányította a figyelmet arra, milyen árfolyamhatása lehet egy vezérigazgató-váltásnak. Több mint kétezer amerikai vezérigazgató távozását elemezve azt talá
Top 10 osztalék részvény - 2026. november
November elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, itt a gyors értékelésem.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hónapban 735 cég szerepel
Alphabet A - kereskedés
Még október 29-én, a jelentés utáni nagy szakadásban vettem GOOGL-t 283,18-as átlagon. Szerintem nem kell temetni, ide is rakok három kis chartot, amik ugyan nem tartalmazzák az utolsó jelentés
Zsiday Viktor az évtizedünk legnagyobb trendjéről
Úgy tűnik minden évtizednek megvan a maga globális gazdasági-piaci trendje. A 70-es évek az árupiacok szárnyalása és az infláció kora, miután szétesett az aranyfedezetű dollárra... The post
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Hova tűntek a nagy pénzek lakáspiacról?
Mit mutat a hangulatfelmérés?
Nem ért véget a megélhetési válság: a bevásárlás lett a magyar családok legnagyobb terhe
Megjelent a hétfői Checklist: mit mondanak az élelmiszerárak a magyar háztartások helyzetéről?
Olyan piacra lépett be Magyarország, ahol négy másodpercenként újraosztják a lapokat
Új platformokon Magyarország.