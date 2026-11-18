Az ügyre rálátó, a folyamat bizalmas jellege miatt névtelenséget kérő forrás szerint az Nvidia igazgatótanácsa a Heidrick & Struggles fejvadászcéget bízta meg Huang utódjának megtalálásával. A tanácsadó vállalat már meg is kezdte a tisztség betöltésére alkalmasnak tartott potenciális jelöltek – köztük az Arm jelenlegi vezetőjének – a megkeresését.

Az Nvidia képviselőit egyelőre nem sikerült elérni, így a vállalat nem kommentálta az értesüléseket.

Az Nvidia árfolyama esik a mai kereskedésben, a negyedéves gyorsjelentés után,

2,4 százalékos mínuszban áll a részvény.

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