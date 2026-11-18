A daganatos betegségek felismerésében és követésében az idő az egyik legfontosabb tényező. A European Life Technologies Hungary a folyadékbiopszia szélesebb körű hozzáférhetőségével és a kutatói, illetve kiértékelői munkát támogató mesterséges intelligenciával gyorsítaná a folyamatokat. A Portfolio Deep Tech 2026 rendezvényen Orbán Előd és Pintér Lajos azt mutatta be, hogyan lesz a laboratóriumi adatokból emberi döntést támogató tudás.

Mi időt árulunk

– fogalmazott Orbán Előd, a European Life Technologies Hungary társalapító-vezérigazgatója, az Enterprise Group Technologies ügyvezető igazgatója. A vállalat célja, hogy a folyadékbiopszia nemzetközileg meghatározó szereplőjévé váljon, és a vizsgálatokat a képalkotó diagnosztikához hasonlóan széles körben elérhetővé tegye.

Orbán Előd European Life Technologies Hungary, társalapító, CEO; Enterprise Group Technologies, ügyvezető igazgató Orbán Előd villamos- és informatikai mérnök, 1991-ben, 21 évesen alapította első vállalkozását. A csoport 2010-ben vásárolta meg a Siemens Enterprise Communications magyarországi vállalatát — ebből nő … Tovább

Az előadó szerint vérből vagy vizeletből bizonyos esetekben már 6–9 hónappal a képalkotó vizsgálatok előtt releváns információ nyerhető például egy emlődaganat kiújulásáról. A nemzetközi léptékű működéshez ugyanakkor nem pusztán több munkatársra, hanem a szakértők kapacitását megsokszorozó technológiára van szükség. Az AI alkalmazását ezért három szinten közelítik meg: eszközként, folyamatként és szervezeti működést támogató rendszerként.

A kutatói tudás megőrzésétől a lelet-előkészítésig

Pintér Lajos operatív igazgató, aki szoftverfejlesztői és biológuscsapatot egyaránt vezet, három gyakorlati megoldást ismertetett. Az első a kutatói tudás megőrzését segíti. Mint rámutatott, egy labor legfontosabb értéke nem a géppark vagy a reagensek készlete, hanem a munkatársak felhalmozott ismerete – ez azonban távozásukkal elveszhet.

Pintér Lajos European Life Technologies Hungary, COO Pintér Lajos molekuláris biológus, a European Life Technologies (ELT) operatív igazgatója és igazgatósági tagja. Csapatával azon dolgozik, hogy a daganatok genetikai változásai vérből vagy vizeletből … Tovább

A bemutatott AI-eszközben a kutatók napi 5–10 percben rögzítik munkájukat és kísérleti eredményeiket. A rendszer ezeket a korábbi jegyzőkönyvekkel és a projektleírással együtt feldolgozza, egységes dokumentációt készít, és további kutatási irányokat javasol. A tartalmat azonban a kutató ellenőrzi és hagyja jóvá.

A második megoldás a genetikai eltérések értékelését támogatja. Egyetlen variáns megítéléséhez többféle bizonyítékot, szakirodalmi adatot, klinikai eredményt és kezelési lehetőséget kell áttekinteni; egy vizsgálat pedig akár több száz ilyen eltérést is felszínre hozhat.

A vállalat rendszere összegyűjti a háttérinformációkat, majd verziózott szabályrendszer alapján előkészíti a besorolást. Fontos különbség, hogy a pontszámokat nem a nyelvi modell, hanem külön program számolja. Ezután egy másik AI ellenőrzi a hivatkozásokat és az állítások alátámasztását, a végső jóváhagyás pedig a szakértő feladata.

Pintér Lajos beszámolója szerint

az előkészített anyagok elfogadási aránya jelenleg meghaladja a 90 százalékot.

Ez a szakértői elfogadás mutatója, nem a diagnosztikai pontosságé. Az elutasítások indokai visszakerülnek a rendszerbe, támogatva a következő értékeléseket.

Kérdezhető adatbázis, ellenőrzött hozzáférés

A harmadik fejlesztés a vállalat meglévő bioinformatikai és laborfolyamat-kezelő rendszereire épülő, természetes nyelven kérdezhető réteg. Segítségével a kiértékelők és kutatók külön fejlesztési feladat nélkül kereshetnek összefüggéseket a korábbi esetek, variánsok, terápiák és klinikai vizsgálatok között. Az orvosokat saját betegeik adatainak értelmezésében támogató felhasználási mód ugyanakkor még nem működik teljeskörűen.

A megoldás központi eleme az adatvédelmi kapu: a bemutatott működés szerint a felhőalapú modellekhez továbbított adatokból előzetesen maszkolják a személyes információkat. A szabad szövegek feldolgozását helyben, az internettől elzárt nyelvi modell segíti.

Pintér szerint a nehezen másolható értéket nem önmagában az AI, hanem az évek alatt felépített, több mint húsz összekapcsolt adattípust kezelő tudásbázis jelenti. A munkamegosztás alapelve pedig egyértelmű: a gép olvas, ír és előkészít, az ember dönt.

Orbán Előd zárásként hangsúlyozta: a technológia csak az egyik tényező. A versenyelőnyhöz tanulásra nyitott, együttműködő, gyors kísérletezésre képes vállalati kultúra is kell. Ahogy összefoglalta:

a modell megvehető, a vállalati kultúra nem.

Címlapkép forrása: Portfolio