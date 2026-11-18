A várható szélsőséges időjárás hátterében egy szokatlanul délre húzódó, nagy sebességű nyugati áramlás áll. Ez a légköri képződmény rendkívül labilis, mivel két, tulajdonságaiban alapvetően eltérő légtömeget választ el egymástól, miközben a mozgását az útjába kerülő hegyláncok is erőteljesen befolyásolják.
A domborzati hatások és az eltérő légtömegek találkozása miatt a légkörben könnyen kialakulhatnak helyi zavarok. "Így a legkisebb zavar (a meteorológiában perturbáció) is komoly örvényeket alakíthat ki ezen az áramláson, elsősorban az alacsonyabb szinteken" – hangzott el az elemzésben. A jelenlegi számítások szerint egy pontosan ilyen légörvény formálódik az Alpok déli oldalán, amely csütörtökön közvetlenül Magyarország felé veszi az irányt.
A veszélyes időjárási jelenségek a nap második felében érik el az országot.
Egyrészt egy intenzív csapadékzóna vonul át gyors ütemben felettünk, amely területileg nagyon eltérő mennyiségű esőt hoz majd. Másrészt, elsősorban a déli és a keleti országrészben, jelentősen megnő a zivatarok kialakulásának valószínűsége. A legkomolyabb veszélyt azonban a légmozgás jelentheti, az előrejelzés szerint ugyanis "nagyobb eséllyel az ország délkeleti felén átmenetileg viharos, sőt sajnos károkozó szélre" is fel kell készülni.
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