A Mizuho elemzőház becslései szerint október utolsó hetében a Costco amerikai üzleteinek azonos boltokra vetített forgalma – az üzemanyag-értékesítést leszámítva – 11-12 százalékkal bővült, miközben a hónap első három hetében még csak a szokásos 6-7 százalékos növekedést mérték. Az egész hónapot tekintve a kiskereskedelmi lánc 8,1 százalékos forgalomnövekedést jelentett. A fokozott kereslet novemberben is kitartott, ugyanis az elemzők által a Costco weboldalán nyomon követett 26 nagy értékű áramfejlesztő közül 21 teljesen elfogyott vasárnap estére.

A Mizuho elemzője szerint

a vészhelyzeti felvásárlások hátterében a lakosság egyre növekvő szorongása áll.

Az aggodalmakat egy múlt csütörtöki informatikai hiba alapozta meg, amely megbénította a Microsoft Outlook és Teams szolgáltatásait, pénteken pedig a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) állította le az összes belföldi repülőjárat felszállását. Ezt követően hétfőn a JPMorgan Chase banki tranzakciói akadoztak szoftverhiba miatt, a United Airlines járatai szintén rendszerhiba miatt késtek, kedden pedig a Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) közölte, hogy átmenetileg összeomlott a kommunikációs hálózata.

A sorozatos üzemzavarok hátterében az állhat, hogy a vállalatok és intézmények rohamtempóban próbálják kijavítani azokat a szoftveres sebezhetőségeket, amelyeket a mesterséges intelligencián alapuló eszközök tártak fel. Bár a hivatalos szervek hangsúlyozzák, hogy nincs ok a pánikra, a TikTokon és más közösségi oldalakon futótűzként terjednek a lakosságot élelmiszer és egyéb létfontosságú cikkek felhalmozására buzdító bejegyzések.

A vártnál erősebb forgalmi adatok hatására a Mizuho 1100-ról 1150 dollárra emelte a Costco részvényeinek célárát, és fenntartotta a vételnek megfelelő, felülteljesítő ajánlását. Az elemzőház várakozásai szerint az áruházlánc amerikai forgalmának növekedése novemberben meghaladhatja a 10 százalékot is.

A Costco mellett más kiskereskedelmi láncok is profitálnak a felhalmozási hullámból. A Mizuho szerint a kamrájukat feltöltő vásárlók miatt a Walmarthoz tartozó Sam's Club forgalma is élénkül, míg a barkácsáruházak – köztük a Home Depot és a Lowe's – a ház körüli vészhelyzeti felszerelések iránti keresletből húznak hasznot.

A Costco a 2027-es pénzügyi évének első negyedéves gyorsjelentését december 10-én teszi közzé, amely további információkat szolgáltat a mostani vásárlási roham eredményéről.

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