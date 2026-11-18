Még idén több jelentősebb kiskereskedelmi hálózatnál megkezdődhet a hardveralapú e-pénztárgépre való átállás, ezzel új szakaszba léphet az elektronikus nyugták (eNyugta) bevezetése. Az új rendszerben az elektronikus nyugta válik általánossá, papíralapú bizonylatot csak a vásárló kérésére állítanak ki.

Forgalmazási engedélyt kapott a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV) a Laurel Kft. hardveralapú e-pénztárgépes megoldása, ezzel új szakaszba léphet az elektronikus nyugtákra (eNyugta) történő átállás és még idén több nagy kiskereskedelmi hálózatnál megkezdődhet az új rendszer bevezetése - közölte a társaság szerdán az MTI-vel.

A közleményben kiemelték, a jelenlegi szabályozás szerint új hagyományos online pénztárgépet 2026. december 31. után már nem lehet üzembe helyezni, az érintett vállalkozásoknak pedig

2028. július 1-jétől hardveralapú e-pénztárgépre kell áttérniük,

ami több mint 200 ezer online pénztárgépet üzemeltető szolgáltatót értint. A Laurel tájékoztatása szerint több nagy magyarországi kiskereskedelmi hálózatnál már dolgoznak az átállás előkészítésén, és egyes helyeken még az idén elindulhat a bevezetési folyamat.

Az új rendszerben az elektronikus nyugta válik általánossá, papíralapú bizonylatot csak a vásárló kérésére állítanak ki.

A digitális nyugták mobiltelefonon tárolhatók és később is visszakereshetők lesznek,

ami megkönnyítheti a garanciális ügyintézést és a technológiai váltás a pénztári infrastruktúra korszerűsítésére és új digitális szolgáltatások, például hűségprogramok és kuponrendszerek bevezetésére is lehetőséget adhat.

Mint írták, a társaság saját fejlesztésű adóügyi egysége más kasszarendszerekhez is illeszthető, így nem minden esetben lesz szükség a teljes pénztárgépállomány lecserélésére. Hasonló technológiai váltása a kasszapiacon 2013-ban került sor, akkor Magyarországon a Laurel online pénztárgépe kapott elsőként forgalmazási engedélyt - tették hozzá.

Az 1993-ben alakult székesfehérvári családi vállalkozás informatikai megoldásaival 13 ország mintegy 4000 áruházában van jelen. A társaság több mint 16 000 értékesítési végpont üzemeltetését és támogatását biztosítja, ebből 6500 saját fejlesztésű kasszarendszer. A Laurel nettó árbevétele tavaly 41 százalékkal 3,784 milliárd forintra, adózott eredménye pedig 7 százalékkal, 249 millió forintra nőtt.

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