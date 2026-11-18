Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Magyarországon nem a tudás hiányzik ahhoz, hogy nemzetközileg is sikeres technológiai vállalatok szülessenek, hanem a kutatási eredmények üzleti hasznosítása, a megfelelő finanszírozás és a vállalkozói szemlélet szorul erősítésre. Ebben egyetértett Balogh Péter, a STRT Holding alapító-vezérigazgatója, angyalbefektető és Charaf Hassan, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektora a „Hol van Magyarország a deep tech térképén?” című kerekasztal-beszélgetésen. A Baranyi Márton, a Portfolio Csoport projektvezetője által moderált panelen az európai tőkepiac problémái és az egyetemek felelőssége is terítékre került.

Mi Rubik Ernő és Karikó Katalin országa vagyunk

– kezdte Balogh Péter, aki szerint a világszínvonalú magyar tudományos teljesítményekből nem következik automatikusan hazai gazdasági siker. A probléma nem a kiemelkedő kutatók, mérnökök és fejlesztők hiánya, hanem az, hogy eredményeikből nem tudunk megfelelő arányban Magyarországon munkahelyeket, adóbevételt és gazdasági növekedést teremteni.

Balogh Péter STRT Holding, alapító, CEO, angyalbefektető Balogh Péter (Petya), a STRT társalapítója és vezérigazgatója, Közép-Európa tech-szcénájának egyik legismertebb alakja. Pályafutása a 2000-es évek elején kezdődött a Nokia WiFi-termékfejlesztési csapa … Tovább

Charaf Hassan ugyanezt a helyzetet inkább az erősségek felől közelítette meg. Szerinte a nemzetközileg elismert tudományos teljesítmény olyan alap, amelyre lehet és kell is építeni. A kérdés az, hogyan hidalható át a kutatás és a gazdasági hasznosítás közötti távolság.

Dr. Charaf Hassan Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, rektor Villamosmérnök, mérnök-közgazdász, az MTA doktora. A Műegyetemen szerzett diplomát 1992-ben. 1996-tól a Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszékének munka … Tovább

Ehhez az egyetemeket nem önálló szigetekként, hanem egy innovációs ökoszisztéma részeként kell kezelni. A rektor szerint az intézményeknek is felelősségük van abban, hogy a náluk felhalmozott tudásból több magas hozzáadott értékű munkahely szülessen.

Amerikában a tőke, Kínában a sebesség, Európában a mély tudás

A nemzetközi technológiai versenyről Balogh Péter markáns véleményt fogalmazott meg: szerinte Kína már egyértelműen előnybe került. Saját kínai tapasztalataira hivatkozva a fejlődés sebességét, a mérnöki kapacitásokat és a technológiai eredmények megosztását emelte ki. Az Egyesült Államok megközelítését ezzel szemben elsősorban üzleti, Európáét pedig életminőség-központúnak írta le.

Charaf Hassan három eltérő erősséget azonosított: Amerikához a tőkét, Kínához a sebességet és a kapacitást, Európához pedig a mély tudást és a minőséget társította. Szerinte nem feltétlenül egymást kizáró fejlődési utakról van szó: ezek megfelelő kombinációja teremthet lehetőséget Magyarország számára is.

A beszélgetésben így az is hangsúlyt kapott, hogy a technológiai verseny nem egyszerűen kontinensek közötti, mindent eldöntő mérkőzés. Balogh Péter az európai ASML chipgyártásban betöltött szerepét, Tajvan gyártási kapacitásait, a kínai szoftveres fejlesztéseket és az amerikai tőkepiacot említette annak példájaként, mennyire egymásra épülnek az egyes térségek.

Ebből szerinte az is következik, hogy Európának van helye a versenyben. Nem feltétlenül minden területen kell ugyanazt az utat követnie, mint az Egyesült Államoknak vagy Kínának, hanem azokra a képességekre érdemes építenie, amelyekben már most erős.

Európai megtakarításból amerikai innováció

Balogh Péter az európai problémák egyik gyökerét abban látja, ahogyan a kontinens az innovációt finanszírozza. Érvelése szerint az európai befektetők amerikai részvényekbe helyezett megtakarításai végső soron olyan cégek fejlesztéseit is finanszírozzák, amelyek aztán európai vállalatokat szorítanak versenybe.

Példaként azt hozta fel: az európaiak a Tesla innovációját is finanszírozzák, miközben az európai autóipar helyzete és a munkahelyek miatt aggódnak. Szerinte ellentmondás, hogy a megtakarítások jelentős része máshol segíti a vállalatok növekedését, miközben Európa helyben várna erősebb gazdasági teljesítményt.

A tőke földrajzi iránya ezért nem pusztán befektetői kérdés, hanem az innováció és a versenyképesség szempontjából is meghatározó

– érvelt.

Olyan ösztönzőket tartana indokoltnak, amelyek érdekeltté teszik a befektetőket abban, hogy tőkéjük egy részét a lakóhelyükhöz közelebb, helyi vállalkozásokba fektessék. Megítélése szerint az Európai Uniónak is van felelőssége abban, hogy az európai megtakarítások nagyobb szerepet kapjanak az európai innováció finanszírozásában.

A magyar lemaradást egy adattal érzékeltette: elmondása szerint az általa idézett hároméves időszakban az egy főre jutó éves kockázatitőke-befektetés átlagosan mindössze hat euró volt Magyarországon. Az általa felsorolt régiós összehasonlítások ennek többszörösét mutatták. Következtetése szerint nehéz jelentős innovációs teljesítményt várni, ha az induló, növekedésre képes cégek finanszírozására nem jut elegendő pénz.

Nem elég több állami forrást kérni

Charaf Hassan a finanszírozási nehézségek mellett szemléletváltást sürgetett. Egy brüsszeli egyetemi egyeztetés tapasztalatát felidézve arról beszélt: nem tartja előremutatónak azt a hozzáállást, amely az akadémiai szféra problémáira kizárólag újabb állami támogatásokban keresi a választ.

Szerinte az innováció finanszírozását befektetésként kell kezelni, és nagyobb szerepet kell adni a magántőkének. Az állam legfontosabb feladatát ebben a kiszámítható szabályozási környezet megteremtésében látja.

Ne az állam finanszírozzon, az állam szabályozzon

– fogalmazott.

A gyorsaság jelentőségét személyes példával érzékeltette: Svájcban végzett gyermeke esetében az ötlet befektetői bemutatásától hozzávetőleg két hónap alatt eljutottak a San Franciscó-i cégalapításig és a tőkebevonásig. Ezzel azt állította szembe, hogy itthon sokszor még a megfelelő működési forma megtalálásáról folyik a vita, amikor máshol már a vállalkozás építése zajlik.

A rektor szerint tehát nem kizárólag az elérhető pénz mennyisége számít, hanem az is, milyen gyorsan és milyen feltételek mellett tud egy kezdeményezés elindulni.

A jó kutatóból nem kell mindenáron cégvezetőt csinálni

A tudományos eredmények üzleti hasznosításához a megfelelő csapatok felépítése is elengedhetetlen – hangsúlyozta Charaf Hassan. Nem várható el, hogy egy kiváló kutató egyszerre legyen vállalatvezető, pénzügyi szakember és üzletfejlesztő.

A feladat inkább az, hogy az ötletgazda mellé kerüljenek azok, akik a menedzsmentben, a finanszírozásban vagy a piaci kapcsolatok építésében erősek. Így a kutató arra koncentrálhat, amiben valóban kiemelkedő, miközben az eredmények vállalkozássá formálásának is megvannak a felelősei.

Az egyetemeknek ugyanakkor az oktatásban is reagálniuk kell a piaci igényekre. A rektor szerint a BME-ről érkező visszajelzések erős műszaki és mérnöki tudásról, ugyanakkor fejlesztendő üzleti, kommunikációs és együttműködési készségekről szóltak. Ezek erősítésén ezért változtattak.

Az egyetem feladata szerinte továbbra is a stabil szakmai alapok megteremtése, de emellett a vállalkozói szemléletnek is helyet kell kapnia a képzésben. Fontos, hogy a hallgatók merjenek megszólalni, angolul kommunikálni, ötletet bemutatni és vállalkozást indítani.

A kudarctól való félelem oldása ugyancsak része ennek: egy sikertelen próbálkozás nem jelentheti a következő lehetőség végét.

A diagnózis után intézkedések kellenek

Charaf Hassan szerint a mély szakmai tudás komoly versenyelőny: erre könnyebb üzleti és szervezési képességeket építeni, mint fordított helyzetből létrehozni a hiányzó tudományos alapokat. Magyarország adottságai ezért szerinte indokolják az optimizmust, de a lehetőségek kihasználásához tudatos befektetés és együttműködés szükséges.

Európai szinten ugyanakkor hiányolta, hogy a versenyképességi problémák felismerését megfelelő erejű cselekvés kövesse. A Draghi-jelentésre utalva azt hangsúlyozta: ha a diagnózist elfogadjuk, akkor annak konkrét intézkedésekben is meg kell jelennie, nem elég újra és újra hivatkozni rá.

A beszélgetés közös üzenete szerint

Magyarországnak nem újabb bizonyítékra van szüksége a tudományos tehetségére, hanem olyan környezetre, amely abból üzleti értéket is képes teremteni.

Ehhez több befektetés, kiszámíthatóbb működés, erősebb egyetemi-vállalati kapcsolatok és bátrabb vállalkozói hozzáállás egyaránt kell.

Címlapkép forrása: Portfolio