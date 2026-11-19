A legalább tízfős magyar vállalkozások 10,4 százaléka alkalmazott mesterséges intelligenciát 2025-ben, szemben az Európai Unió 19,9 százalékos átlagával – derül ki az OECD Digital Economy and Society Outlook 2026 című jelentéséből.
A magyar kisvállalatoknál 8,7 százalékos, a középvállalatoknál 15,3 százalékos, a nagyvállalatoknál pedig 40 százalékos volt az AI-használat. Az uniós arány rendre 17, 30,4 és 55 százalék.
A hazai nagyvállalatok jóval előrébb járnak a kisebb cégeknél, de használati arányuk így is 15 százalékponttal alacsonyabb az uniós nagyvállalatokénál.
Miért mutat mást a GKI felmérése?
A Portfolio által ismertetett GKI-felmérés 2026-ban már jóval szélesebb AI-használatról számolt be a válaszadó vállalatok körében. A kisvállalatok közel kétharmada, a közép- és nagyvállalatok 52 százaléka, a mikrovállalatok 48 százaléka jelzett ilyen alkalmazást. A kutatásban részt vevő cégeknél egy év alatt 21 százalékponttal nőtt a használók aránya.
A két felmérés más évre vonatkozik, és a rendelkezésre álló módszertani információk alapján az arányok közvetlenül nem hasonlíthatók össze.
A GKI-nál a használók számának növekedését visszafogottabb piaci várakozások kísérték. Az ipari és építőipari válaszadók ritkábban érzékeltek jelentős piacátalakító hatást, mint egy évvel korábban, miközben mindkét ágazatban számottevően nőtt a mesterséges intelligenciát alkalmazók aránya.
A technológia terjedése tehát egyelőre nem járt együtt azzal, hogy a válaszadók erősebb piaci átalakulásról számoltak volna be.
A nagyobb cégek több erőforrásra támaszkodhatnak
Az OECD szerint a nagyvállalatok előnyét a rendelkezésükre álló erőforrások, technikai kapacitások és a megfelelő szakemberekhez való hozzáférés is magyarázza.
Egy kész AI-alkalmazást viszonylag egyszerű kipróbálni, a vállalati működés és a folyamatok átalakítása azonban már jóval összetettebb feladat. Ehhez megfelelő minőségű adatokra, informatikai háttérre és szervezeti változtatásokra is szükség lehet, amelyek megvalósítása és összehangolása különösen a kisebb cégek számára jelenthet kihívást.
A fejlett digitális technológiák ráadásul egymásra is épülnek. A felhőszolgáltatások biztosíthatják a tárolási és számítási hátteret, az adatelemzés és az AI pedig az információk feldolgozását és a döntések előkészítését segítheti. Összekapcsolásuk további tudást és beruházást igényel.
Az AI-nál nagyobb a magyar lemaradás
A felhőszolgáltatásokat a vizsgált hazai vállalkozások 48 százaléka használta 2025-ben, ami 4,7 százalékponttal maradt el az uniós átlagtól. Az adatelemzésnél a magyar arány kissé meghaladta az uniósat.
A mesterséges intelligenciánál ennél lényegesen nagyobb volt az eltérés: a 10,4 százalékos magyar használati arány 9,5 százalékponttal maradt el az EU átlagától.
Marketingtől a pénzügyekig
Az OECD által vizsgált országokban a vállalatok leggyakrabban marketingre és értékesítésre, adminisztrációra és vezetési feladatokra, számviteli és pénzügyi tevékenységekre, valamint informatikai biztonságra alkalmazzák az AI-t.
Ebbe az ügyfélszolgálati chatbotok és a dokumentumkészítés mellett a személyre szabott ajánlatok, az üzleti előrejelzések, az automatizált számlafeldolgozás és a kibertámadások felismerése is beletartozik.
Bár az összesített hazai AI-használat 10,4 százalékos, a technológia vállalaton belüli bevezetése még erősen töredezett. A cégek többsége egyelőre csak egy-egy specifikus funkcióra alkalmazza a mesterséges intelligenciát. Jól mutatja ezt, hogy az OECD által globálisan leggyakoribbnak mért négy terület (marketing, adminisztráció, pénzügy, IT-biztonság) mindegyike külön-külön csupán a magyar cégek 1–4 százalékánál jelenik meg, jócskán elmaradva az amúgy is alacsony európai uniós átlagtól.
A Portfolio kecskeméti kkv-konferenciáján a 183 főt foglalkoztató Poliext vezetője egy már működő alkalmazást mutatott be. A cég AI-alapú értekezlet- és projektkezelő rendszere a megbeszélésekből feladatokat, határidőket és felelősöket gyűjt ki. A korábbi döntések kereshetővé váltak, és könnyebben követhető, hol akadt el egy feladat.
Fehérvári Krisztina cégvezető beszámolója szerint a megoldást egy többéves szervezet- és vezetésfejlesztési folyamatba illesztették. A példa azt is megmutatja, hogy egy középvállalatnál is helye lehet a munkaszervezést átfogó mesterségesintelligencia-alkalmazásnak.
Sok vállalkozásnál az alapokat kell rendezni
Az OECD szerint az AI használatát fontolgató vállalkozások körében
a saját szakértelem hiánya a leggyakrabban említett akadály.
Emellett adatvédelmi aggályok, jogi bizonytalanságok, magasnak érzékelt bevezetési költségek és integrációs nehézségek is felmerülnek.
Hasonló problémákról beszélt a Portfolio konferenciáján Pál Benedek, a Nexly társalapítója. Tapasztalatai szerint sok kkv-nál először azt kell feltérképezni, milyen szoftverek, adatok és folyamatok állnak rendelkezésre, és ezekre egyáltalán ráépíthető-e mesterséges intelligencia.
A kísérletezéshez időt is kell biztosítani. Illés Kata, az Indivizo társalapítója arról számolt be, hogy fejlesztőik külön időkeretet kaptak AI-eszközök kipróbálására, prototípusok építésére és új készségek elsajátítására. Tapasztalataik alapján ez eredményesebb volt, mint az új eszközök használatát egyszerűen hozzáadni a napi feladatokhoz.
A bevezetésen túl is kiegészítő beruházásra lehet szükség
Az OECD szerint a mesterséges intelligencia a felhőszolgáltatásokkal és a nagy adathalmazok elemzésével (big data) együtt alkalmazva jóval több üzleti lehetőséget kínálhat a vállalatoknak. A különböző technológiák összekapcsolása ugyanis hatékonyabb adatfeldolgozást és automatizált döntéshozatalt tesz lehetővé, ami a termelékenységet és az innovációt is ösztönözheti.
A legalább tízfős magyar vállalatok mindössze 5,7 százaléka használta mindhárom technológiát, szemben a 11,1 százalékos uniós átlaggal. A nagyvállalatok esetében is jelentős a magyar lemaradás, mivel 32,6 százalék áll itt szemben az EU 46,2 százalékos átlagával.
Bár a nagyvállalatok globálisan élen járnak az integrációban – az OECD adatai szerint 44 százalékuk alkalmazza egyszerre a három megoldást –, a teljes vállalati szektor szintjén ez az együttes alkalmazás hazánkban még kevésbé elterjedt. Az OECD ezeket a mutatókat az alkalmazás feltérképezésére használja; a vállalatokon belüli rendszerek összekapcsolásának mélységét nem mérik.
|Együtt vagy külön? A felhő, a big data és az AI kombinált használata a magyar és uniós vállalatoknál* (2025, %)
|Technológiai_kombináció
|HU Összes 10+
|HU Kisvállalat
|HU Középvállalat
|HU Nagyvállalat
|EU Összes 10+
|EU Nagyvállalat
|Csak felhőszolgáltatások
|15,6
|15,6
|15,9
|12,9
|17,2
|6,6
|Csak nagy adathalmazok elemzése (big data)
|17
|14,8
|29,4
|28,9
|14,3
|22,4
|Felhőszolgáltatás és big data (AI nélkül)
|16,7
|17,1
|15,5
|10,4
|11,7
|8,7
|Mindhárom technológia együttes használata
|5,7
|4,2
|10,1
|32,6
|11,1
|46,2
|Forrás: Forrás: OECD, Digital Economy and Society Outlook 2026, ICT Access and Usage Database, Portfolio. *Megjegyzés: A 10+ kategória az összes legalább tízfős vállalatot jelöli, a magyar adatoknál a kis- (10-49 fő), közép- (50-249 fő) és nagyvállalatok (250+ fő) bontásával.
Az összekapcsolás további ráfordítást igényelhet: a jelentés a használatra előkészített adatokat, a megfelelő szakembereket és a szervezeti változtatásokat emeli ki. A technológia beszerzésén felül ezért a munkafolyamatok átalakításával és a tudás megszerzésével is számolni kell. Az OECD ebben az elemzésben nem számszerűsíti, hogy ezek a kiegészítő beruházások mennyi idő alatt térülnek meg.
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