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Magyarországon jelentős különbség van a mesterséges intelligencia használatában a vállalatok mérete szerint: míg a nagyvállalatok 40 százaléka alkalmazza a technológiát, a kisvállalatoknak mindössze 8,7 százaléka. Az OECD jelentésében szereplő 2025-ös adatok alapján ráadásul minden vállalatméretben elmaradunk az uniós átlagtól. A bevezetést a szakértelemhiány, a rendezetlen adatok és az informatikai rendszerek összekapcsolásának nehézségei is akadályozhatják. A használat elterjedtségéből pedig még nem derül ki, mennyit nyernek a cégek a technológiával.

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A legalább tízfős magyar vállalkozások 10,4 százaléka alkalmazott mesterséges intelligenciát 2025-ben, szemben az Európai Unió 19,9 százalékos átlagával – derül ki az OECD Digital Economy and Society Outlook 2026 című jelentéséből.

A magyar kisvállalatoknál 8,7 százalékos, a középvállalatoknál 15,3 százalékos, a nagyvállalatoknál pedig 40 százalékos volt az AI-használat. Az uniós arány rendre 17, 30,4 és 55 százalék.

A hazai nagyvállalatok jóval előrébb járnak a kisebb cégeknél, de használati arányuk így is 15 százalékponttal alacsonyabb az uniós nagyvállalatokénál.

Megjegyzés: 2025-ös adatok. Kisvállalatok: 10–49 fő, középvállalatok: 50–249 fő, nagyvállalatok: legalább 250 fő. Az adatok a felmérésben lefedett ágazatok legalább tízfős vállalkozásaira vonatkoznak, a mikrovállalkozásokat nem tartalmazzák.

Miért mutat mást a GKI felmérése?

A Portfolio által ismertetett GKI-felmérés 2026-ban már jóval szélesebb AI-használatról számolt be a válaszadó vállalatok körében. A kisvállalatok közel kétharmada, a közép- és nagyvállalatok 52 százaléka, a mikrovállalatok 48 százaléka jelzett ilyen alkalmazást. A kutatásban részt vevő cégeknél egy év alatt 21 százalékponttal nőtt a használók aránya.

A két felmérés más évre vonatkozik, és a rendelkezésre álló módszertani információk alapján az arányok közvetlenül nem hasonlíthatók össze.

A GKI-nál a használók számának növekedését visszafogottabb piaci várakozások kísérték. Az ipari és építőipari válaszadók ritkábban érzékeltek jelentős piacátalakító hatást, mint egy évvel korábban, miközben mindkét ágazatban számottevően nőtt a mesterséges intelligenciát alkalmazók aránya.

A technológia terjedése tehát egyelőre nem járt együtt azzal, hogy a válaszadók erősebb piaci átalakulásról számoltak volna be.

A nagyobb cégek több erőforrásra támaszkodhatnak

Az OECD szerint a nagyvállalatok előnyét a rendelkezésükre álló erőforrások, technikai kapacitások és a megfelelő szakemberekhez való hozzáférés is magyarázza.

Egy kész AI-alkalmazást viszonylag egyszerű kipróbálni, a vállalati működés és a folyamatok átalakítása azonban már jóval összetettebb feladat. Ehhez megfelelő minőségű adatokra, informatikai háttérre és szervezeti változtatásokra is szükség lehet, amelyek megvalósítása és összehangolása különösen a kisebb cégek számára jelenthet kihívást.

A fejlett digitális technológiák ráadásul egymásra is épülnek. A felhőszolgáltatások biztosíthatják a tárolási és számítási hátteret, az adatelemzés és az AI pedig az információk feldolgozását és a döntések előkészítését segítheti. Összekapcsolásuk további tudást és beruházást igényel.

Az AI-nál nagyobb a magyar lemaradás

A felhőszolgáltatásokat a vizsgált hazai vállalkozások 48 százaléka használta 2025-ben, ami 4,7 százalékponttal maradt el az uniós átlagtól. Az adatelemzésnél a magyar arány kissé meghaladta az uniósat.

A mesterséges intelligenciánál ennél lényegesen nagyobb volt az eltérés: a 10,4 százalékos magyar használati arány 9,5 százalékponttal maradt el az EU átlagától.

Megjegyzés: 2025-ös adatok, a felmérésben lefedett ágazatok legalább tízfős vállalkozásai. Az európai országoknál az OECD „big data analytics” táblázata a tágabb adatelemzési mutatót közli. A használati arányok nem mérik az alkalmazás mélységét vagy eredményességét.

Marketingtől a pénzügyekig

Az OECD által vizsgált országokban a vállalatok leggyakrabban marketingre és értékesítésre, adminisztrációra és vezetési feladatokra, számviteli és pénzügyi tevékenységekre, valamint informatikai biztonságra alkalmazzák az AI-t.

Ebbe az ügyfélszolgálati chatbotok és a dokumentumkészítés mellett a személyre szabott ajánlatok, az üzleti előrejelzések, az automatizált számlafeldolgozás és a kibertámadások felismerése is beletartozik.

Bár az összesített hazai AI-használat 10,4 százalékos, a technológia vállalaton belüli bevezetése még erősen töredezett. A cégek többsége egyelőre csak egy-egy specifikus funkcióra alkalmazza a mesterséges intelligenciát. Jól mutatja ezt, hogy az OECD által globálisan leggyakoribbnak mért négy terület (marketing, adminisztráció, pénzügy, IT-biztonság) mindegyike külön-külön csupán a magyar cégek 1–4 százalékánál jelenik meg, jócskán elmaradva az amúgy is alacsony európai uniós átlagtól.

A Portfolio kecskeméti kkv-konferenciáján a 183 főt foglalkoztató Poliext vezetője egy már működő alkalmazást mutatott be. A cég AI-alapú értekezlet- és projektkezelő rendszere a megbeszélésekből feladatokat, határidőket és felelősöket gyűjt ki. A korábbi döntések kereshetővé váltak, és könnyebben követhető, hol akadt el egy feladat.

Fehérvári Krisztina cégvezető beszámolója szerint a megoldást egy többéves szervezet- és vezetésfejlesztési folyamatba illesztették. A példa azt is megmutatja, hogy egy középvállalatnál is helye lehet a munkaszervezést átfogó mesterségesintelligencia-alkalmazásnak.

Sok vállalkozásnál az alapokat kell rendezni

Az OECD szerint az AI használatát fontolgató vállalkozások körében

a saját szakértelem hiánya a leggyakrabban említett akadály.

Emellett adatvédelmi aggályok, jogi bizonytalanságok, magasnak érzékelt bevezetési költségek és integrációs nehézségek is felmerülnek.

Megjegyzés: A felmérésben szereplő legalább tízfős vállalkozások adatai. A cégek több akadályt is megjelölhettek, így a százalékok nem adnak ki 100-at.

Hasonló problémákról beszélt a Portfolio konferenciáján Pál Benedek, a Nexly társalapítója. Tapasztalatai szerint sok kkv-nál először azt kell feltérképezni, milyen szoftverek, adatok és folyamatok állnak rendelkezésre, és ezekre egyáltalán ráépíthető-e mesterséges intelligencia.

A kísérletezéshez időt is kell biztosítani. Illés Kata, az Indivizo társalapítója arról számolt be, hogy fejlesztőik külön időkeretet kaptak AI-eszközök kipróbálására, prototípusok építésére és új készségek elsajátítására. Tapasztalataik alapján ez eredményesebb volt, mint az új eszközök használatát egyszerűen hozzáadni a napi feladatokhoz.

A bevezetésen túl is kiegészítő beruházásra lehet szükség

Az OECD szerint a mesterséges intelligencia a felhőszolgáltatásokkal és a nagy adathalmazok elemzésével (big data) együtt alkalmazva jóval több üzleti lehetőséget kínálhat a vállalatoknak. A különböző technológiák összekapcsolása ugyanis hatékonyabb adatfeldolgozást és automatizált döntéshozatalt tesz lehetővé, ami a termelékenységet és az innovációt is ösztönözheti.

A legalább tízfős magyar vállalatok mindössze 5,7 százaléka használta mindhárom technológiát, szemben a 11,1 százalékos uniós átlaggal. A nagyvállalatok esetében is jelentős a magyar lemaradás, mivel 32,6 százalék áll itt szemben az EU 46,2 százalékos átlagával.

Bár a nagyvállalatok globálisan élen járnak az integrációban – az OECD adatai szerint 44 százalékuk alkalmazza egyszerre a három megoldást –, a teljes vállalati szektor szintjén ez az együttes alkalmazás hazánkban még kevésbé elterjedt. Az OECD ezeket a mutatókat az alkalmazás feltérképezésére használja; a vállalatokon belüli rendszerek összekapcsolásának mélységét nem mérik.

Együtt vagy külön? A felhő, a big data és az AI kombinált használata a magyar és uniós vállalatoknál* (2025, %) Technológiai_kombináció HU Összes 10+ HU Kisvállalat HU Középvállalat HU Nagyvállalat EU Összes 10+ EU Nagyvállalat Csak felhőszolgáltatások 15,6 15,6 15,9 12,9 17,2 6,6 Csak nagy adathalmazok elemzése (big data) 17 14,8 29,4 28,9 14,3 22,4 Felhőszolgáltatás és big data (AI nélkül) 16,7 17,1 15,5 10,4 11,7 8,7 Mindhárom technológia együttes használata 5,7 4,2 10,1 32,6 11,1 46,2 Forrás: Forrás: OECD, Digital Economy and Society Outlook 2026, ICT Access and Usage Database, Portfolio. *Megjegyzés: A 10+ kategória az összes legalább tízfős vállalatot jelöli, a magyar adatoknál a kis- (10-49 fő), közép- (50-249 fő) és nagyvállalatok (250+ fő) bontásával.

Az összekapcsolás további ráfordítást igényelhet: a jelentés a használatra előkészített adatokat, a megfelelő szakembereket és a szervezeti változtatásokat emeli ki. A technológia beszerzésén felül ezért a munkafolyamatok átalakításával és a tudás megszerzésével is számolni kell. Az OECD ebben az elemzésben nem számszerűsíti, hogy ezek a kiegészítő beruházások mennyi idő alatt térülnek meg.

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