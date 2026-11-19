Mesterséges intelligencia segítségével tárt fel jelentős réz-, arany- és platinafém-lelőhelyet az ausztráliai Új-Dél-Walesben a kaliforniai székhelyű Earth AI. A több mint három kilométer hosszú ércesedést egy olyan területen találták meg, amelyet a geológusok több mint fél évszázada még apró, kevéssé ígéretes előfordulásnak tartottak.

Jelentős réz-, arany- és platinafém-lelőhelyet tárt fel az ausztráliai Új-Dél-Walesben a kaliforniai székhelyű Earth AI.

A vállalat mesterséges intelligencia segítségével bukkant rá a több mint három kilométer hosszan elnyúló ércesedésre a Fontenoy projekt területén.

Ezzel új életet lehelt egy olyan kutatásba, amelyet a geológusok több mint fél évszázaddal ezelőtt egyszer már kevéssé ígéretes, apró előfordulásként könyveltek el - jelentette a Mining.

A projektben partnerként részt vevő Legacy Minerals adatai szerint a vállalat eddig 35 gyémántmagfúrást végzett el, összesen közel 21 ezer méter hosszúságban. Az eredmények nyomán az Earth AI megkezdte a terület 80 százalékos tulajdonrészének megszerzését, és további fúrásokat finanszíroz, hogy elkészülhessen a lelőhely első, az ausztrál JORC-szabványnak megfelelő ásványvagyon-becslése. Roman Teszljuk, a cég alapító-vezérigazgatója szerint a kritikus ásványkincsek hiánya valójában kutatási probléma, hiszen a könnyen észrevehető, felszínközeli készleteket már egy évszázaddal ezelőtt megtalálták. A felfedezés különösen fontos egy olyan időszakban, amikor az adatközpontok, az elektromos hálózatok és a hadiipar növekvő igényei miatt egyre sürgetőbb az új beszerzési források feltárása, miközben a jelentős új találatok száma globálisan mintegy 70 százalékkal esett vissza az elmúlt évtizedben.

A Meridian néven ismert réz-arany zónában először 1969-ben, majd 1997-ben végeztek fúrásokat. Akkoriban azonban csak a sekélyebb rétegekre összpontosítottak, így az ércesedést szétszórt, kisebb zárványoknak hitték. Az Earth AI szakemberei és a cég Alpheus nevű algoritmusa azonban felismerték egy nagyobb, összefüggő rendszer lehetőségét. Miután a modell idén januárban megjelölte a területet, a vállalat öt héttel később már meg is kezdte a fúrásokat, és a felszín közelétől egészen 478 méteres mélységig igazolták az érc jelenlétét. Ez a sáv közvetlenül egy másik, a platinacsoportba tartozó fémeket rejtő zóna mellett fekszik, ahol a felszíntől számított 74 méteres szakaszon mutattak ki ásványkincseket. Utóbbit a szakma egy 2024-es kutatás nyomán az első, mesterséges intelligenciával végzett zöldmezős palládiumfelfedezésként tartja számon.

A kaliforniai vállalat legújabb kutatási modellje már mintegy 4500 lehetséges célpontot azonosított Ausztrália-szerte, szemben a korábbi rendszer által jelzett 650 helyszínnel.

A technológia a már korábban vizsgált, de félreértelmezett területek mellett a teljesen érintetlen földeket is elemzi. Eddig három – köztük a Meridian – projektnél is már az első, algoritmus által kijelölt fúrás ércet talált.

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