Jelentős réz-, arany- és platinafém-lelőhelyet tárt fel az ausztráliai Új-Dél-Walesben a kaliforniai székhelyű Earth AI.
A vállalat mesterséges intelligencia segítségével bukkant rá a több mint három kilométer hosszan elnyúló ércesedésre a Fontenoy projekt területén.
Ezzel új életet lehelt egy olyan kutatásba, amelyet a geológusok több mint fél évszázaddal ezelőtt egyszer már kevéssé ígéretes, apró előfordulásként könyveltek el - jelentette a Mining.
A projektben partnerként részt vevő Legacy Minerals adatai szerint a vállalat eddig 35 gyémántmagfúrást végzett el, összesen közel 21 ezer méter hosszúságban. Az eredmények nyomán az Earth AI megkezdte a terület 80 százalékos tulajdonrészének megszerzését, és további fúrásokat finanszíroz, hogy elkészülhessen a lelőhely első, az ausztrál JORC-szabványnak megfelelő ásványvagyon-becslése. Roman Teszljuk, a cég alapító-vezérigazgatója szerint a kritikus ásványkincsek hiánya valójában kutatási probléma, hiszen a könnyen észrevehető, felszínközeli készleteket már egy évszázaddal ezelőtt megtalálták. A felfedezés különösen fontos egy olyan időszakban, amikor az adatközpontok, az elektromos hálózatok és a hadiipar növekvő igényei miatt egyre sürgetőbb az új beszerzési források feltárása, miközben a jelentős új találatok száma globálisan mintegy 70 százalékkal esett vissza az elmúlt évtizedben.
A Meridian néven ismert réz-arany zónában először 1969-ben, majd 1997-ben végeztek fúrásokat. Akkoriban azonban csak a sekélyebb rétegekre összpontosítottak, így az ércesedést szétszórt, kisebb zárványoknak hitték. Az Earth AI szakemberei és a cég Alpheus nevű algoritmusa azonban felismerték egy nagyobb, összefüggő rendszer lehetőségét. Miután a modell idén januárban megjelölte a területet, a vállalat öt héttel később már meg is kezdte a fúrásokat, és a felszín közelétől egészen 478 méteres mélységig igazolták az érc jelenlétét. Ez a sáv közvetlenül egy másik, a platinacsoportba tartozó fémeket rejtő zóna mellett fekszik, ahol a felszíntől számított 74 méteres szakaszon mutattak ki ásványkincseket. Utóbbit a szakma egy 2024-es kutatás nyomán az első, mesterséges intelligenciával végzett zöldmezős palládiumfelfedezésként tartja számon.
A kaliforniai vállalat legújabb kutatási modellje már mintegy 4500 lehetséges célpontot azonosított Ausztrália-szerte, szemben a korábbi rendszer által jelzett 650 helyszínnel.
A technológia a már korábban vizsgált, de félreértelmezett területek mellett a teljesen érintetlen földeket is elemzi. Eddig három – köztük a Meridian – projektnél is már az első, algoritmus által kijelölt fúrás ércet talált.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megunta Brüsszel, hogy Magyarországon lassan levegőt se lehet venni, egy lépésre vagyunk a szőnyeg szélétől
Bíróság elé citálhatják a magyar kormányt, ha nem tesz lépéseket.
Bruttó 750 ezer forintos egyszeri juttatást kap minden Telekom-dolgozó
Bejelentette a jövő évi béremelést is a vállalat.
Aranyat, rezet és ritka fémeket talált a mesterséges intelligencia – 50 éve nem jöttek rá, mi rejtőzik a mélyben
Fél évszázada ott volt a kincs a szemük előtt.
A gyárkaputól a nyugdíjig: így vett drámai fordulatokat a hazai dolgozók élete az elmúlt 40 évben
A Portfolio és a KSH közös cikksorozatának második része.
Nyugdíjasok, figyelem: elárulta a kormány, mire lehet majd költeni a SZÉP-kártya összegét!
2027. október 31-ig érkezik az új juttatás.
Tarolnak a keleti webáruházak: hatalmas szeletet hasítottak ki a magyar piacból
Magyarországon mintegy 4,4 millióan vásárolnak online.
Történelmi trónfosztás készülődik az atomenergiában: új sebességre kapcsolt az amerikai és kínai verseny
Kanyarban előzhet az ázsiai szuperhatalom.
Évi 130 ezer forintot kaphatsz a gyereked jövőjére
Született egy gyereked és szeretnél az ő jövőjére félretenni. Nemes gondolat. És nem is gondolkodsz rosszul, mert a kamatos kamat az egyik legnagyobb előnyöd ebben, minél korábban kezded el ne
Repül a Roadster, repül a Tesla-részvény?
A Tesla október 15-én, a SpaceX texasi tesztbázisán mutatta be az új Roadstert, amely a két cég közösen fejlesztett, hideggázos fúvókáival a levegőbe emelkedett, megpördült, majd simán fö
A magyar a legmagasabb áfakulcs, mégis csak a harmadik helyre futja bevételben
Magyarországon az Európai Unió legmagasabb, Bulgáriában pedig a BB tengely legalacsonyabb általános áfakulcsa érvényes, 2025-ben mégis mindkét országban a GDP 9,5 százalékának megfelelő á
"A csodák kora" vagy "egzisztenciális fenyegetés" - Az Anthropic IPO-jának két arca
Az Anthropic öt év alatt jutott el az 1500 milliárd dolláros tőzsdei értékeltség küszöbéig, miközben az AI csodáit és egzisztenciális veszélyeit egyszerre vetíti előre. A... The post "A
Reklámadó 2027-től: új adókulcsok, szigorúbb adminisztráció
2027. január 1-jétől ismét tényleges reklámadó-fizetési kötelezettség keletkezhet Magyarországon. A benyújtott törvényjavaslat a reklámközzétevők számára négysávos, progresszív adóm
Családtámogatások 2026-ban: Milyen lehetőségek érhetők el, és mire érdemes figyelni?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Családtámogatások 2026-ban: Milyen lehetőségek érhetők el, és mire érdemes figyelni? A magyar családtámogatási rendszer 2026-ban továbbra is Euró
Pénz a Covid idején
Pénz a Covid idején címmel könyvrecenzióm jelent meg Tim Congdon tavalyi kötetéről a Közgazdasági Szemle októberi számában. Ezúton is köszönöm a közlést a folyóirat szerkesztőségének
Táguló spreadek és új lehetőségek az európai kötvénypiacokon
A globális hozamemelkedés és a francia költségvetési bizonytalanság az európai állampapírok széles körét érintette, az országok gazdasági helyzete azonban jelentősen eltér. Franciaország
Elindult a BÁV Gold webshop és edukációs platform (x)
Akár százezer forint körüli összeggel is elkezdhető az aranybefektetés
Vége a bonyolult szűrőbeállításoknak: mesterséges intelligencia segít autót keresni (x)
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Sokan igent mondanának az ukrán kukoricára – Tényleg nem ússzuk meg?
Nem fog menni import nélkül?
Szexbotrány az Nvidia élén: bajban van a chipgyártó?
Hiába jelentett erőset a cég, sötét felhők gyülekeznek felette.
Egyetlen játékra figyel a világ – Mekkora pénzt hozhat a GTA VI?
Minden idők egyik legjobban várt videojátéka.