Bruttó 750 ezer forint egyszeri juttatást ad minden munkavállalójának 2026-ban a Magyar Telekom, és átlagosan 2,8 százalékosos béremelést hajt végre a 2027-es évben – ebben állapodott meg a vállalat az érdekképviseletekkel. Emellett 7 százalékkal növelik a munkavállalóknak járó cafeteria keretet és 11 százalékkal az igénybe vehető Telekomos szolgáltatások díjkedvezményét.

A Magyar Telekom Nyrt.-t és a Telekom Rendszerintegráció Zrt.-t érintő megállapodás alapján az egyszeri juttatást 2026 negyedik negyedévében fizetik ki, a bérfejlesztés pedig 2027. április 1-jén lép hatályba.

A bérekről és juttatásokról szóló egyezség mellett a felek megállapodtak nagyságrendileg 96 munkavállalói pozíció megszüntetéséről is. Erre várhatóan jelentős részben 2027 első negyedévében kerülhet sor. A végkielégítésekhez kapcsolódó költségek megközelítőleg 1 milliárd forintot tesznek majd ki, ennek nagy részét a társaság 2026 negyedik negyedévében könyveli el.

A Telekom a lépéseket a vállalati átalakítással indokolja: közlése szerint olyan szervezet kialakítása a cél, amely biztosítja a magas színvonalú ügyfélkiszolgálást, a hosszú távú stabil növekedést és a versenyképesség megőrzését.

A most bejelentett lépéseket várhatóan

további optimalizációs intézkedések követik,

ezek részleteit azonban a közlemény nem ismerteti.

A Telekm árfolyama ma esik, 0,9 százalékos mínuszban van a részvény.

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