Alig egy óra alatt mínuszba fordult az S&P 500, amely a nyitás után még 1,2 százalékos pluszban volt. Az index most 0,1 százalékot esik, és ismét a 200 napos mozgóátlaga alatt jár. A Dow Jones 0,7 százalékos mínuszban van, a Nasdaq pedig a korábbi közel 2 százalékos emelkedésből már csak 0,3 százalékot tart.

Az Anthropic tőzsdei bemutatkozása körüli optimizmus a nyitáskor még lendületet adott a technológiai részvényeknek, az S&P 500 felpattanása azonban egyelőre nem bizonyult tartósnak az öt egymást követő eső nap után. Egyelőre viszont még csak a kereskedési idő elején járunk.