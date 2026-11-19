A brit pénzügyi felügyelet (FCA) adatai szerint októberben összesen 38 kiberincidenst jelentettek be.
Ez a szám több mint 50 százalékkal haladja meg a tizennyolc hónappal korábban mért legutóbbi csúcsot.
Az elmúlt öt évben mindössze egyszer, 2023 júniusában regisztráltak ennél több – szám szerint 49 – esetet, amikor a MOVEit szoftvert érintő adatszivárgás rázta meg a szektort.
A fenyegetettség súlyát jól mutatják az e havi nagy horderejű nemzetközi támadások is. A francia Crédit Mutuel Arkéa banktól körülbelül 100 millió eurót (113 millió dollárt) loptak el hackerek, míg a Binance kriptotőzsdéről 6,3 milliárd dollár értékű digitális eszközt tulajdonítottak el.
A fokozódó kockázatok miatt az FCA és a Bank of England közösen dolgozott ki egy új iránymutatás-tervezetet. A dokumentum célja, hogy a bankok, biztosítók és más pénzügyi szolgáltatók pontosabban lássák a felügyeleti elvárásokat a kibertámadások megelőzése, észlelése és a károk helyreállítása terén. Katharine Braddick, a brit prudenciális felügyelet (PRA) vezérigazgatója és a jegybank kormányzóhelyettese hangsúlyozta, hogy a támadások egyre gyakoribbak, összetettebbek és pusztítóbbak, ezért a szabályozóknak biztosnak kell lenniük abban, hogy a cégek erős védelemmel rendelkeznek, a felmerülő incidenseket pedig gyorsan képesek izolálni és kezelni.
A javasolt iránymutatás nem vezet be új szabályozási kötelezettségeket, hanem a működési ellenállóképességre vonatkozó, már meglévő előírásokra épül. A tervezet részletesebb elvárásokat fogalmaz meg a kiberbiztonsági reziliencia, a vállalatirányítás, az incidenskezelés, a helyreállítás és az ellátási láncokat érintő kockázatok terén.
A tervezetről szóló szakmai konzultáció február 26-án zárul le. A felügyeleti szervek emellett kiegészítő útmutatást is közzétettek, amely az élvonalbeli mesterségesintelligencia-modellekhez és a kvantumszámítástechnika fejlődéséhez kapcsolódó kiberkockázatok kezelését hivatott segíteni.
Forrás: Reuters
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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