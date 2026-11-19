A vállalat vezetése a csütörtökön ismertetett javaslatcsomag részeként eltörölne egy jelenlegi juttatást is, amelyet a dolgozók készpénzben vagy plusz szabadnapként vehetnek igénybe. Emellett a cég újratárgyalná az IG Metall szakszervezet által korábban kemény küzdelmek árán kiharcolt 35 órás munkahetet.
A menedzsment azt szeretné elérni, hogy rugalmasabban rendelhessen el hosszabb munkaidőt anélkül, hogy ezért plusz díjazást kellene fizetnie.
Az érdekképviselet azonnal jelezte, hogy minden eszközzel harcolni fog a tervezet ellen. Thorsten Gröger, a szakszervezet főtárgyalója szerint az igazgatóság ezzel a lépéssel hátba támadja a saját dolgozóit, a most induló, kemény és kimerítő konfliktus pedig mély nyomokat hagy majd a vállalaton.
A cég működésében jelentős befolyással bíró szakszervezet és a vezetés közötti viszony már korábban megromlott, miután Oliver Blume vezérigazgató kiterjesztette a vállalat szerkezetátalakítási programját, amely százezer munkahely megszüntetését is magában foglalja. Miután a Volkswagen szinte az összes eddigi kollektív bérmegállapodást felmondta, a munkavállalók januártól sztrájkokkal fenyegetőznek. A mintegy 120 ezer dolgozót érintő bértárgyalások kedden kezdődnek az északnyugat-németországi Emdenben. Ez a város ad otthont annak a négy gyárnak az egyikének, amelyeket a cég az átszervezések részeként a 2030-as évek elejétől bezárhat.
A munkaügyi feszültségek az egész német autóipart sújtják. Az IG Metall a párhuzamosan zajló autó- és acélipari bértárgyalások részeként 24 órás munkabeszüntetéseket tervez a Mercedes-Benznél, a Volkswagen leányvállalatánál, az Audinál és más érintett vállalatoknál is. A 35 órás munkahét központi vitatémává vált az ágazatban, hiszen a Mercedes-Benz szintén azt kérte németországi alkalmazottaitól, hogy változatlan bérezés mellett vállaljanak hosszabb munkaidőt, mivel a hazai üzemek fenntartása túl drágává vált, sőt, a gyárbezárások lehetőségét is vizsgálják.
A német autógyártókra óriási nyomást gyakorolnak az olyan olcsóbb kínai versenytársak, mint a BYD, amelyek rövid idő alatt több mint tízszázalékos piaci részesedést szereztek Európában. A helyzetet tovább nehezítik a magas vámok és az eltérő irányba fejlődő regionális piacok, amelyek alapjaiban kérdőjelezik meg a német gyártók évtizedes sikerét megalapozó exportvezérelt üzleti modellt.
Forrás: Reuters
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