Újabb botrány a chipiparban, súlyos vádak az AMD-vel szemben
Az Nvidia után újabb amerikai chipgyártó kínai kapcsolatai kerültek célkeresztbe. A Hunterbrook Capital befektetési társaság azzal vádolja az AMD-t, hogy olyan vállalatokkal állhat üzleti kapcsolatban, amelyek az amerikai exportkorlátozások miatt tiltólistára kerültek. A cég szerint egy kínai szervergyártó azután is hozzájutott az AMD újabb szoftverfrissítéseihez, hogy az amerikai hatóságok megtiltották bizonyos technológiák engedély nélküli exportját a vállalat számára. A Hunterbrook az állításai nyilvánosságra hozatalával párhuzamosan beshortolta az AMD részvényeit. Az AMD árfolyama ma nagyot esett.
Elfogyott a nyitáskori lendület a Wall Streeten
Alig egy óra alatt mínuszba fordult az S&P 500, amely a nyitás után még 1,2 százalékos pluszban volt. Az index most 0,1 százalékot esik, és ismét a 200 napos mozgóátlaga alatt jár. A Dow Jones 0,7 százalékos mínuszban van, a Nasdaq pedig a korábbi közel 2 százalékos emelkedésből már csak 0,3 százalékot tart.
Az Anthropic tőzsdei bemutatkozása körüli optimizmus a nyitáskor még lendületet adott a technológiai részvényeknek, az S&P 500 felpattanása azonban egyelőre nem bizonyult tartósnak az öt egymást követő eső nap után. Egyelőre viszont még csak a kereskedési idő elején járunk.
Évekre befagyasztaná a béreket a Volkswagen, magasabb heti munkaóra mellett
Kétéves bérbefagyasztást és a 35 órás munkahét felülvizsgálatát követeli a Volkswagen a közelgő bértárgyalásokon. A német autógyártó költségcsökkentési tervei komoly összecsapást vetítenek előre a szakszervezetekkel, ami az évfordulón akár sztrájkokhoz is vezethet.
Megjelent a GTA VI, esik a Take-Two
A Take-Two árfolyama 1,9 százalékot esett a Grand Theft Auto VI megjelenése után. A részvény szerdán még 6,2 százalékot emelkedett a játék első, kiemelkedően jó kritikái után. A kereslettel kapcsolatban erősek az első becslések, a Sensor Tower szerdán már mintegy 17,1 millió eladott példányt becsült, a Wells Fargo pedig 35 millióról 65 millióra emelte a március végéig tartó pénzügyi évre vonatkozó értékesítési előrejelzését. A Take-Two hivatalos eladási adatokat még nem közölt.
A Nasdaq vezeti az emelkedést
A technológiai részvények vezetésével emelkednek az amerikai tőzsdéken. A Nasdaq 1,9 százalékkal került feljebb, az S&P 500 1,2 százalékos pluszban van, a Dow Jones 0,5 százalékkal emelkedett.
Az elmúlt hetekben a magas értékeltség és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások megtérülése körüli aggodalmak miatt adták a chipgyártók és az adatközpontokhoz kötődő vállalatok részvényeit. Ehhez képest ma jó a hangulat a szektor körül, hiszen az AI-részvények felpattanását az Anthropic tőzsdei bemutatkozása körüli optimizmus is segíti.
Jeff Bezos cégével telepítené az űrbe a Google a mesterséges intelligenciát
A Jeff Bezos-féle Blue Origin hordozórakétájával juttatja a világűrbe következő generációs kísérleti műholdjait a Google. A Project Suncatcher nevű kezdeményezés célja, hogy a mesterséges intelligencia működtetéséhez szükséges, hatalmas energiaigényű számítási kapacitást Föld körüli pályára telepítsék, tehermentesítve ezzel a földi infrastruktúrát.
Bruttó 750 ezer forintos egyszeri juttatást kap minden Telekom-dolgozó
Megállapodott az érdekképviseletekkel a Magyar Telekom a 2026-os egyszeri juttatásról és a 2027-es béremelésről. A vállalat összesen 4,7 milliárd forint egyszeri juttatást fizet ki az érintett munkatársaknak, jövő áprilistól átlagosan 2,8 százalékkal emeli a béreket, miközben mintegy 96 munkavállalói pozíciót megszüntet - áll a cég közleményében.
Több mint hároméves mélyponton az AutoWallis
4,4 százalékot esett az AutoWallis árfolyama a ma közzétett gyorsjelentés után. A társaság a harmadik negyedévben 2,6 milliárd forintos nettó veszteséget könyvelt el az egy évvel korábbi 1,1 milliárdos nyereség után. Az árbevétel 14,8 százalékkal, 100,3 milliárd forintra, az EBITDA pedig 28,7 százalékkal, 3,2 milliárd forintra csökkent.
A bevételt elsősorban a nagykereskedelem húzta le, ahol az árbevétel több mint negyedével esett. A kiskereskedelemben a kisebb gyártói és importőri ösztönzők rontották a jövedelmezőséget, a csoport nettó eredményét pedig a készletekhez kapcsolódó devizás kötelezettségek átértékelése is terhelte. A menedzsment szerint az első kilenc hónap teljesítménye elmaradt a vállalat saját várakozásaitól.
Az AutoWallis árfolyama 2023 augusztusa óta nem járt a mostani szinteken.
Az IMF vezére szerint nincs vége az eladási hullámnak a technológiai szektorban
További, bár nem drasztikus piaci korrekcióra számít a mesterséges intelligenciához kapcsolódó szektorban a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezérigazgatója. Krisztalina Georgieva szerint a technológia körüli kezdeti lelkesedés túlzott volt, miközben az ágazat sajátos finanszírozási gyakorlata és az amerikai exportkorlátozások is növelik a pénzügyi kockázatokat. Ennek ellenére az idei év mérföldkőnek számít, hiszen a mesterséges intelligencia már érdemben hajtja a globális gazdasági növekedést - írta a Bloomberg.
Hirtelen beszakadt a Manchester United árfolyama
A Bajnokok Ligájába való visszatérés növelte a Manchester United bevételeit, a klub azonban üzemi veszteséggel zárta a szeptember végén lezárult negyedévet, mert jóval kisebb nyereséget ért el a játékoseladásokon. Az árbevétel elmaradt az elemzői várakozástól, az éves előrejelzés változatlan maradt. A részvény közel 10 százalékot esett az amerikai nyitás előtti kereskedésben.
Enyhe plusz Európában
A nyitás utáni 0,3 százalékos emelkedés után már csak 0,1 százalékos pluszban van a páneurópai Stoxx 600. A német DAX 0,3, a francia CAC 40 0,2 százalékkal került feljebb, mindkét index visszaadta a reggeli nyeresége egy részét.
Milánó továbbra is felülteljesít, az FTSE MIB 0,8 százalékos pluszban van. A spanyol IBEX 35 már csak 0,1 százalékkal emelkedik. Londonban közben mélyült az esés, az FTSE 100 a nyitás utáni kis mínuszból 0,38 százalékos esésig jutott.
Kiderült, mennyit ér a Koenigsegg - A tőzsdére lépést fontolgatja a szuperautó-gyártó
Kisebbségi tulajdonrészt adott el a több millió dolláros szupersportautóiról ismert Koenigsegg a szingapúri állami befektetési alap, a Temasek érdekeltségébe tartozó 65 Equity Partners magántőke-társaságnak. Az ügylet mintegy 1,3 milliárd euróra értékeli a svéd gyártót, amely hosszabb távon a tőzsdére lépést is fontolgatja - jelentette a Bloomberg.
Már csaknem 1,3 milliárd forintért adott el Mol-részvényeket Csányi Sándor alapítványa
Újabb 73 millió forint értékben adott el Mol-részvényeket a Csányi Sándor által alapított Unity Vagyonkezelő Alapítvány. A Mol csütörtöki közleménye szerint az alapítvány szerdán 14 898 papírt értékesített, így az eddig bejelentett heti eladások értéke megközelíti az 1,25 milliárd forintot.
Nagy esés után jöhet a fordulat? Egyre izgalmasabbak az AI-részvények
Az Invest legújabb adásában az AI-szektor került a középpontba: az Nvidia erős gyorsjelentése, a vállalat vezetése körüli bizonytalanság és az Anthropic tőzsdei megjelenése egyaránt fontos kérdéseket vet fel a befektetőknek. Közben a nagy részvényindexek viszonylagos stabilitása mögött komoly esések és látványos átrendeződés zajlik: miközben több technológiai papírból menekül a pénz, a defenzívebb szektorok egyes részvényei kifejezetten magas árazásra kerültek. Vidovszky Áron és Nagy Viktor arról is beszélt, hogy mikor válhat vételi lehetőséggé egy megtépázott részvény, miért nem jelent feltétlenül olcsóságot az alacsony eredményszorzó, és látszanak-e végre fordulat jelei a Wizz Airnél.
Sztrájk miatt leáll a termelés több német autógyárban
Huszonnégy órás munkabeszüntetésekkel néz szembe a héten az Audi, a BMW és több más meghatározó német autógyártó, miután a dolgozók megszavazták a sztrájkot. A lépés tovább élezi a bérekről, a juttatásokról és a munkaidőről szóló országos munkaügyi vitát az egyébként is komoly kihívásokkal küzdő német iparban - tudósított a Bloomberg.
200 napos mozgóátlaga alatt az S&P 500
Az S&P 500 szerdán 0,2 százalékot esett, és 7323,63 ponton zárt, közel 23 ponttal a 200 napos mozgóátlaga alatt. Az amerikai részvényindex kedden, április 7. óta először zárt a hosszú távú trendet jelző átlag alatt. Szerdán a nyitáskor még fölötte járt, a nap végére azonban ismét alá került.
Ez volt az index ötödik egymást követő eső napja. Az S&P 500 már az 50 és a 100 napos mozgóátlaga alatt is jár. Egy felpattanásnál így a 7347 pont körüli szint lehet az első fontos próba, itt húzódik a korábban támaszként figyelt 200 napos átlag.
Kis pluszban Európa
Három egymást követő eső nap után emelkedik a Stoxx 600, amely a csütörtöki nyitást követően 0,3 százalékos pluszban van. A nagyobb piacok közül Milánó indította a legerősebben a napot, az FTSE MIB 0,81 százalékkal került feljebb. A frankfurti DAX és a párizsi CAC 40 egyaránt 0,45 százalékot emelkedett, a madridi IBEX 35 pedig 0,32 százalékos pluszban van. Londonban enyhe eséssel indult a kereskedés, az FTSE 100 0,09 százalékkal került lejjebb.
A Stoxx 600 szerdán 1 százalékot esett, akkor a bányászati és az energiarészvények húzták le az indexet. Ma az amerikai kereskedésben az Anthropic bemutatkozása lehet a technológiai szektor fő eseménye. A Claude fejlesztőjének részvényeivel a rekordméretű, 81,3 milliárd dolláros kibocsátás után indul a kereskedés a Nasdaqon.
Emelkedéssel kezdi a napot a magyar tőzsde
Emelkedéssel indult a kereskedés a magyar tőzsdén, a blue chipek többsége erősödik.
A Sony lehet az új GTA nagy nyertese
Hatalmas globális érdeklődés övezi a csütörtökön megjelent Grand Theft Auto VI-ot, amely komoly pénzügyi lökést ad a PlayStationt gyártó Sonynak. Az eddig eladott több mint 17 millió példány háromnegyede a japán gyártó konzolján talált gazdára, ám a cég hazai piacán a nyugati akciójáték továbbra is csak egy szűkebb réteget szólít meg a Nintendo uralma mellett.
Minden rekordot megdönt a GTA VI, valóságos mesterműként beszélnek róla
Tizenhárom évnyi várakozás és becslések szerint több mint egymilliárd dolláros fejlesztési költség után csütörtökön világszerte megjelent a Grand Theft Auto VI. A játéktörténelem legjobban várt alkotása azonnal lenyűgözte a kritikusokat, a premier pedig valóságos globális népünnepélyt és azonnali eladási rekordokat hozott a fejlesztő Rockstar Games, valamint az anyavállalat Take-Two Interactive számára.
Veszteséges lett az AutoWallis
Jelentősen romlott az AutoWallis eredményessége a harmadik negyedévben. A vállalat árbevétele közel 15 százalékkal, EBITDA-ja 29 százalékkal csökkent, miközben a nettó eredmény 2,6 milliárd forintos veszteségbe fordult. A hagyományos autómárkák gyenge teljesítménye és az új kínai márkák bevezetésének költségei továbbra is nyomás alatt tartják a társaságot, a harmadik negyedévben pedig a forint árfolyammozgása is jelentősen rontotta az eredményt. Az AutoWallis az első kilenc hónapot összesen 2,4 milliárd forintos veszteséggel zárta, a menedzsment azonban átmenetinek tekinti a visszaesést.
Új idei mélyponton az arany
Az arany árfolyama csütörtök hajnalban egészen 3693 dollárig zuhant, ami tavaly szeptember vége óta nem látott mélypontot jelent a fém esetében. Ezt követően reggel kisebb visszapattanás látszik, most 0,2 százalékos pluszban van az árfolyam.
Európában emelkedés jöhet
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,1 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,2 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,4 százalékkal került feljebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,26 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 2,13 százalékot esett, míg a CSI 300 1,47 százalékos mínuszban van.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,68 százalékot emelkedhet, a CAC 0,21 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,37 százalék pluszban nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,57 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,9 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 1,59 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
A mai nap csendes lehet, itthon csak a befektetési vállalkozások legfrissebb adatai jelennek meg, Amerikában pedig a szokásos heti munkanélküliségi statisztikát teszik közzé.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 28,5 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 14,0 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 63,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 14,0 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 51,6 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|50 198,17
|-1,1%
|-4,4%
|-3,5%
|4,4%
|8,9%
|39,9%
|S&P 500
|7 323,63
|-0,2%
|-3,9%
|-4,4%
|7,0%
|10,7%
|55,7%
|Nasdaq
|27 116,26
|0,4%
|-4,4%
|-7,1%
|7,4%
|10,7%
|64,5%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|59 024,28
|0,3%
|-3,6%
|-9,6%
|17,3%
|21,2%
|99,4%
|Hang Seng
|23 294,75
|-0,9%
|-4,2%
|-3,7%
|-9,1%
|-10,2%
|-8,0%
|CSI 300
|3 983,77
|0,2%
|-2,3%
|-4,5%
|-14,0%
|-12,8%
|-17,7%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 736,24
|-1,2%
|-3,5%
|0,4%
|5,1%
|11,0%
|58,7%
|CAC
|8 146,83
|-0,9%
|-2,2%
|2,4%
|0,0%
|2,2%
|14,1%
|FTSE
|10 551,17
|-1,3%
|-2,6%
|-3,0%
|6,2%
|10,5%
|45,4%
|FTSE MIB
|50 173,67
|-1,3%
|-3,4%
|0,6%
|11,6%
|17,1%
|81,4%
|IBEX
|19 373,3
|-1,3%
|-3,3%
|0,2%
|11,9%
|22,4%
|117,6%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|142 664,5
|-1,7%
|-2,7%
|-1,9%
|28,5%
|34,5%
|174,4%
|ATX
|6 394,72
|-1,9%
|-5,1%
|-2,5%
|20,1%
|35,6%
|67,0%
|PX
|2 635,06
|-1,1%
|-0,4%
|-0,8%
|-1,9%
|7,8%
|91,5%
|Magyar blue chipek
|OTP
|40 020
|-1,9%
|-5,8%
|-5,7%
|14,0%
|25,8%
|122,5%
|Mol
|4 806
|-2,6%
|-2,9%
|-5,3%
|63,5%
|59,7%
|90,9%
|Richter
|13 500
|-0,7%
|2,7%
|8,3%
|36,8%
|39,0%
|62,7%
|Magyar Telekom
|2 910
|-1,4%
|-0,3%
|8,1%
|62,4%
|69,4%
|571,3%
|Nyersanyagok
|WTI
|86,81
|-0,6%
|-1,1%
|-19,8%
|51,6%
|41,1%
|9,9%
|Brent
|92,02
|-1,3%
|-0,7%
|-16,3%
|51,2%
|41,8%
|13,2%
|Arany
|3 746,54
|-3,2%
|-6,4%
|-10,4%
|-13,4%
|-7,5%
|101,3%
|Devizák
|EURHUF
|368,3500
|0,5%
|1,0%
|1,7%
|-4,1%
|-4,1%
|1,1%
|USDHUF
|335,8866
|0,8%
|2,2%
|4,3%
|2,7%
|1,3%
|4,6%
|GBPHUF
|441,8701
|0,4%
|1,1%
|2,5%
|0,3%
|1,4%
|2,4%
|EURUSD
|1,0967
|-0,3%
|-1,2%
|-2,5%
|-6,6%
|-5,3%
|-3,4%
|USDJPY
|159,2650
|0,0%
|-0,4%
|0,9%
|1,6%
|2,6%
|39,4%
|GBPUSD
|1,3150
|-0,4%
|-1,0%
|-1,5%
|-2,2%
|0,0%
|-2,4%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|62 976,18
|-2,9%
|-14,8%
|-22,7%
|-29,0%
|-32,2%
|10,6%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: DoganKutukcu
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