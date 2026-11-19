Elérheti a 207 millió eurót a Franciaországban a megélhetési gondok miatti októberi tüntetések mentén a nagyvárosokban zajlott zavargások és fosztogatások kárainak összege – jelentette be csütörtökön a Francia Biztosítók Szövetsége.

Ez az összeg rendkívüli magas az események rövid időtartamát figyelembe véve – írta közleményében a szervezet elnöke, Florence Lustman.

Az összeg "hasonló mértékű, mint a 2005-ös (elővárosi) zavargásoké vagy a 2018-2019-es sárgamellényes mozgalomé, amelyek több héten vagy hónapon át tartottak" – tette hozzá a biztosítói szövetség.

Az október 17-18-i hétvégét követően a biztosítók 5280, a zavargásokkal kapcsolatos kárbejelentést kaptak az egész országból.

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