A tőzsdén kívüli származtatott és határidős ügyletek élénk keresletet mutatnak a nyitás előtt. Az IG International online brókercégnél kötött ügyletek alapján a vállalat piaci kapitalizációja elérheti az 1350 milliárd dollárt,
ami több mint 24 százalékos ugrást jelent a 83 dolláros kibocsátási árhoz képest, míg a teljesen hígított cégérték nagyjából 1500 milliárd dollárra rúg.
A Hyperliquid kriptoplatformon 101 dollár körül, a német Lang & Schwarz brókercégnél pedig 105 dolláros árfolyamon is kötöttek üzleteket a papírokra. A rekordméretű forrásbevonás részeként a vállalat és hét társalapítója egy 26 milliárd dolláros zártkörű tőkeemelést is végrehajtott, amelyben olyan technológiai óriások vettek részt, mint az Nvidia, a Google anyavállalata, az Alphabet, valamint az AMD.
A Claude chatbotot fejlesztő cég tőzsdére lépése kritikus pillanatban érkezik, és a technológiai szektor iránti befektetői bizalom fontos próbája lesz. A piaci hangulatot erősen megviselte, hogy az Nvidia árfolyama 26 százalékot zuhant ebben a hónapban Jensen Huang vezérigazgató menesztése, valamint a technológiai kiadások lassulásával kapcsolatos félelmek miatt. Az Anthropic sikeres árazása ugyanakkor máris javított a hangulaton, a bejelentés után ugyanis a Nasdaq 100 határidős indexe 1,5 százalékkal, az S&P 500 pedig 0,8 százalékkal emelkedett. A mostani debütálás egyben azt a piaci átrendeződést is jelzi, amelynek során a befektetők figyelme a chipekről és a hardveres infrastruktúráról egyre inkább a szoftveres megoldásokat és AI-ügynököket fejlesztő vállalatok felé fordul.
Az alig hatéves Anthropic elsősorban a vállalati ügyfelekre összpontosítva, robbanásszerű bevételnövekedésével győzte meg a befektetőket. A tőzsdefelügyeleti dokumentumok szerint a cég évesített árbevétele (run-rate) október végére elérte a 81 milliárd dollárt, ami egyetlen hónap alatt tízmilliárdos bővülést jelent. A szoftverfejlesztőknek szánt Claude Code programozóügynököt már a NASA mérnökei is használják, az évi legalább százezer dollárt fizető ügyfelek száma pedig a 2025-ös 1500-ról szeptember végére több mint 11 900-ra ugrott. A Bloomberg Intelligence elemzői 2028-ra 200 milliárd, a Goldman Sachs szakértői pedig az évtized végére 685 milliárd dolláros éves bevételt jósolnak a jogi és egészségügyi területek felé is terjeszkedő vállalatnak.
A gyors fejlesztési tempó fenntartása ugyanakkor hatalmas infrastrukturális kiadásokkal jár. A cég összesített pénzügyi kötelezettségvállalásai megközelítik a 901 milliárd dollárt, aminek nagy részét a számítási kapacitások és a chipek beszerzése teszi ki. Csak a 2027. szeptember 30-án záruló pénzügyi évben 71 milliárd dollárnyi fizetési kötelezettség esedékes, ami önmagában meghaladja az S&P 500 indexben szereplő vállalatok kétharmadának egyenkénti piaci kapitalizációját.
A vállalat sajátos működési modellje és a biztonságos fejlesztés iránti elköteleződése ugyanakkor szűkítheti az üzleti lehetőségeket. Az alapítók a felhasználói adatok védelme érdekében ígéretet tettek arra, hogy a Claude felületét reklámmentesen tartják, elkerülve a bevételmaximalizálás miatti kényszert. Az Anthropic közhasznú társaságként (public benefit corporation) működik, ami a részvényesi érdekeket a társadalmi felelősségvállalással egyensúlyozza ki. A vállalatirányításban emellett kulcsszerepet játszik egy speciális vagyonkezelő alap (Long-Term Benefit Trust), amely jogosult az igazgatósági tagok többségének kinevezésére és visszahívására, így a menedzsment könnyebben ellenállhat a rövid távú befektetői nyomásnak.
Címlapkép forrása: 2026 Getty Images
Hetven éve nem látott győzelmet szereztek Donald Trump ellenfelei: ez már tényleg történelmi esemény
1958 óta nem történt ilyen.
Megszólalt Trump a háború lezárásáról: komoly áttörés jöhet a zárt ajtók mögött
Az amerikai elnök pontot tett a találgatások végére.
A magyar nagyvállalatok 40 százaléka már használ AI-t – a kisebb cégek jóval hátrébb járnak
Megjött a friss jelentés: súlyos lemaradásban vannak a magyar cégek Európához képest.
Hatalmas emelkedés jöhet az Antropic részvényeiben az első napjukon
Ma indul a kereskedés.
Rács mögött maradhat Matolcsy György
Az ügyészség inítványozta.
Francia győzelem a rezsidémon ellen: különleges technológiával épült fel a klíma és fűtés nélküli mintaház
A magas költségek miatt kérdéses, hogy a modell mennyire terjedhet el.
Megindultak az orosz nehézbombázók a feszült térségbe: félreérthetetlen üzenetet küldött Moszkva a nagyhatalmi csúcs előtt
Két Tu–95-ös lépett be Tajvan légvédelmi azonosítási zónájába.
Holnaptól változnak a lakossági hitelezés szabályai, a BNPL és az AI-hitelbírálat is bekerült
Évi félmillió forintra nő az ingyenes előtörlesztés összege a fogyasztási hiteleknél.
Családtámogatások 2026-ban: Milyen lehetőségek érhetők el, és mire érdemes figyelni?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Családtámogatások 2026-ban: Milyen lehetőségek érhetők el, és mire érdemes figyelni? A magyar családtámogatási rendszer 2026-ban továbbra is Euró
Pénz a Covid idején
Pénz a Covid idején címmel könyvrecenzióm jelent meg Tim Congdon tavalyi kötetéről a Közgazdasági Szemle októberi számában. Ezúton is köszönöm a közlést a folyóirat szerkesztőségének
2008 óta nem volt ilyen: több hitelt vettek fel a magyarok, mint amennyit félretettek
A III. negyedévben 2008 óta először több hitelt vettünk fel, mint amennyit megtakarítottunk. A magyar háztartások pénzügyi vagyona egy év alatt 10,1 százalékkal, 127,7 ezer milliárd forintra
Táguló spreadek és új lehetőségek az európai kötvénypiacokon
A globális hozamemelkedés és a francia költségvetési bizonytalanság az európai állampapírok széles körét érintette, az országok gazdasági helyzete azonban jelentősen eltér. Franciaország
Reklámadó 2027-től: új adókulcsok, szigorúbb adminisztráció
2027. január 1-jétől ismét tényleges reklámadó-fizetési kötelezettség keletkezhet Magyarországon. A benyújtott törvényjavaslat a reklámközzétevők számára négysávos, progresszív adóm
Mesterséges intelligencia és közérdekű adatigénylések
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) új állásfoglalása kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligenciával generált közérdekű adatigénylések kérdésének. E
A bukott CEO távozása után is eshet még az árfolyam
Jensen Huang távozása ismét ráirányította a figyelmet arra, milyen árfolyamhatása lehet egy vezérigazgató-váltásnak. Több mint kétezer amerikai vezérigazgató távozását elemezve azt talá
Top 10 osztalék részvény - 2026. november
November elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, itt a gyors értékelésem.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hónapban 735 cég szerepel
Elindult a BÁV Gold webshop és edukációs platform (x)
Akár százezer forint körüli összeggel is elkezdhető az aranybefektetés
Vége a bonyolult szűrőbeállításoknak: mesterséges intelligencia segít autót keresni (x)
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Szexbotrány az Nvidia élén: bajban van a chipgyártó?
Hiába jelentett erőset a cég, sötét felhők gyülekeznek felette.
Egyetlen játékra figyel a világ – Mekkora pénzt hozhat a GTA VI?
Minden idők egyik legjobban várt videojátéka.
Hova tűntek a nagy pénzek lakáspiacról?
Mit mutat a hangulatfelmérés?