A tőzsdén kívüli származtatott és határidős ügyletek élénk keresletet mutatnak a nyitás előtt. Az IG International online brókercégnél kötött ügyletek alapján a vállalat piaci kapitalizációja elérheti az 1350 milliárd dollárt,

ami több mint 24 százalékos ugrást jelent a 83 dolláros kibocsátási árhoz képest, míg a teljesen hígított cégérték nagyjából 1500 milliárd dollárra rúg.

A Hyperliquid kriptoplatformon 101 dollár körül, a német Lang & Schwarz brókercégnél pedig 105 dolláros árfolyamon is kötöttek üzleteket a papírokra. A rekordméretű forrásbevonás részeként a vállalat és hét társalapítója egy 26 milliárd dolláros zártkörű tőkeemelést is végrehajtott, amelyben olyan technológiai óriások vettek részt, mint az Nvidia, a Google anyavállalata, az Alphabet, valamint az AMD.

A Claude chatbotot fejlesztő cég tőzsdére lépése kritikus pillanatban érkezik, és a technológiai szektor iránti befektetői bizalom fontos próbája lesz. A piaci hangulatot erősen megviselte, hogy az Nvidia árfolyama 26 százalékot zuhant ebben a hónapban Jensen Huang vezérigazgató menesztése, valamint a technológiai kiadások lassulásával kapcsolatos félelmek miatt. Az Anthropic sikeres árazása ugyanakkor máris javított a hangulaton, a bejelentés után ugyanis a Nasdaq 100 határidős indexe 1,5 százalékkal, az S&P 500 pedig 0,8 százalékkal emelkedett. A mostani debütálás egyben azt a piaci átrendeződést is jelzi, amelynek során a befektetők figyelme a chipekről és a hardveres infrastruktúráról egyre inkább a szoftveres megoldásokat és AI-ügynököket fejlesztő vállalatok felé fordul.

Az alig hatéves Anthropic elsősorban a vállalati ügyfelekre összpontosítva, robbanásszerű bevételnövekedésével győzte meg a befektetőket. A tőzsdefelügyeleti dokumentumok szerint a cég évesített árbevétele (run-rate) október végére elérte a 81 milliárd dollárt, ami egyetlen hónap alatt tízmilliárdos bővülést jelent. A szoftverfejlesztőknek szánt Claude Code programozóügynököt már a NASA mérnökei is használják, az évi legalább százezer dollárt fizető ügyfelek száma pedig a 2025-ös 1500-ról szeptember végére több mint 11 900-ra ugrott. A Bloomberg Intelligence elemzői 2028-ra 200 milliárd, a Goldman Sachs szakértői pedig az évtized végére 685 milliárd dolláros éves bevételt jósolnak a jogi és egészségügyi területek felé is terjeszkedő vállalatnak.

A gyors fejlesztési tempó fenntartása ugyanakkor hatalmas infrastrukturális kiadásokkal jár. A cég összesített pénzügyi kötelezettségvállalásai megközelítik a 901 milliárd dollárt, aminek nagy részét a számítási kapacitások és a chipek beszerzése teszi ki. Csak a 2027. szeptember 30-án záruló pénzügyi évben 71 milliárd dollárnyi fizetési kötelezettség esedékes, ami önmagában meghaladja az S&P 500 indexben szereplő vállalatok kétharmadának egyenkénti piaci kapitalizációját.

A vállalat sajátos működési modellje és a biztonságos fejlesztés iránti elköteleződése ugyanakkor szűkítheti az üzleti lehetőségeket. Az alapítók a felhasználói adatok védelme érdekében ígéretet tettek arra, hogy a Claude felületét reklámmentesen tartják, elkerülve a bevételmaximalizálás miatti kényszert. Az Anthropic közhasznú társaságként (public benefit corporation) működik, ami a részvényesi érdekeket a társadalmi felelősségvállalással egyensúlyozza ki. A vállalatirányításban emellett kulcsszerepet játszik egy speciális vagyonkezelő alap (Long-Term Benefit Trust), amely jogosult az igazgatósági tagok többségének kinevezésére és visszahívására, így a menedzsment könnyebben ellenállhat a rövid távú befektetői nyomásnak.

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