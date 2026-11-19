A Bajnokok Ligájába való visszatérés növelte a Manchester United bevételeit, a klub azonban üzemi veszteséggel zárta a szeptember végén lezárult negyedévet, mert jóval kisebb nyereséget ért el a játékoseladásokon. Az árbevétel elmaradt az elemzői várakozástól, az éves előrejelzés változatlan maradt. A részvény közel 10 százalékot esett az amerikai nyitás előtti kereskedésben.

A New York-i tőzsdén jegyzett Manchester United árbevétele 4,1 százalékkal, 146,1 millió fontra nőtt a 2027-es pénzügyi év első negyedévében. Az elemzők ehhez képest 152 millió fontra számítottak. A korrigált EBITDA 26,9 millióról 27,5 millió fontra emelkedett.

A bevételnövekedés zömét a közvetítési jogok hozták. Ezen a soron 17,7 százalékkal, 35,2 millió fontra emelkedett a bevétel, miután a férficsapat visszatért a Bajnokok Ligájába. Egy évvel korábban a klub egyik európai kupasorozatban sem szerepelt. A meccsnapi bevételek 2,3 százalékkal, 26,8 millió fontra nőttek, a kereskedelmi bevételek 84,1 millió font körül stagnáltak. A BL-szereplés a kiadásokat is emelte, a személyi jellegű ráfordítások elsősorban emiatt nőttek 8,6 százalékkal, 79,9 millió fontra.

Az egy évvel korábbi 13 millió fontos üzemi nyereség után 3 millió fontos üzemi veszteséget jelentett a klub. A fordulat fő oka, hogy a játékoseladásokon elszámolt nyereség 45 millióról 20,7 millió fontra esett. E tétel nélkül az üzemi veszteség 32 millióról 23,7 millió fontra csökkent.

A működésből 47,7 millió font folyt be a negyedévben az egy évvel korábbi 1,3 millió fontos kiáramlás után. A játékosjogokat is magában foglaló immateriális javakra fordított nettó kiadás ugyanakkor 143,1 millió fontra nőtt, főként azért, mert kevesebb pénz érkezett a játékoseladásokból. A klub nettó 90 millió fontot hívott le a hitelkeretéből.

A klub a 2027-es pénzügyi év egészére továbbra is 740–760 millió fontos árbevételt és 205–225 millió fontos korrigált EBITDA-t vár.

A pályán Mauricio Pochettinóra vár a fordulat.

A Michael Carricket váltó edző vasárnap a Liverpool ellen mutatkozik be. A United az első tíz bajnokijából egyet nyert meg, így jelenleg a kiesőzónában van a Premier League-ben.

A Manchester United részvénye a gyorsjelentés után 10 százalékot esett a nyitás előtti kereskedésben.

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