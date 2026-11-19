4,4 százalékot esett az AutoWallis árfolyama a ma közzétett gyorsjelentés után. A társaság a harmadik negyedévben 2,6 milliárd forintos nettó veszteséget könyvelt el az egy évvel korábbi 1,1 milliárdos nyereség után. Az árbevétel 14,8 százalékkal, 100,3 milliárd forintra, az EBITDA pedig 28,7 százalékkal, 3,2 milliárd forintra csökkent.

A bevételt elsősorban a nagykereskedelem húzta le, ahol az árbevétel több mint negyedével esett. A kiskereskedelemben a kisebb gyártói és importőri ösztönzők rontották a jövedelmezőséget, a csoport nettó eredményét pedig a készletekhez kapcsolódó devizás kötelezettségek átértékelése is terhelte. A menedzsment szerint az első kilenc hónap teljesítménye elmaradt a vállalat saját várakozásaitól.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 11. 19. Veszteséges lett az AutoWallis

Az AutoWallis árfolyama 2023 augusztusa óta nem járt a mostani szinteken.