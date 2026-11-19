A Jeff Bezos-féle Blue Origin hordozórakétájával juttatja a világűrbe következő generációs kísérleti műholdjait a Google. A Project Suncatcher nevű kezdeményezés célja, hogy a mesterséges intelligencia működtetéséhez szükséges, hatalmas energiaigényű számítási kapacitást Föld körüli pályára telepítsék, tehermentesítve ezzel a földi infrastruktúrát.

A csütörtöki bejelentés értelmében a Google a New Glenn nehézrakétát választotta a 2029 első negyedévére tervezett küldetéshez. Az űrbe telepített adatközpontok ötletével a Google mellett többek között Elon Musk űripari vállalata, a SpaceX, valamint a Starcloud nevű startup is kísérletezik. A koncepció lényege, hogy a világűrben korlátlanul rendelkezésre álló napenergiával váltsák ki a földi elektromos hálózatokat, a nagy területigényű létesítményeket és a vízigényes hűtési rendszereket, amelyeket egyre jobban megterhel a mesterséges intelligencián alapuló technológiák terjedése.

A 2029-es indítás lesz a Google első olyan nagy teherbírású küldetése, amelyet kifejezetten a Project Suncatcher céljaira szentelnek.

A New Glenn egyszerre több műholdat is pályára állít majd, amelyek mindegyikét a vállalat saját fejlesztésű, mesterségesintelligencia-modellek futtatására tervezett TPU (Tensor Processing Unit) chipjeivel szerelik fel. Egy-egy ilyen műhold számítási kapacitása nagyjából egy hagyományos adatközponti szerverszekrény (rack) teljesítményével ér fel. Az eszközöket olyan pályára állítják, ahol szinte folyamatosan éri őket a napfény, így a mérnökök élesben vizsgálhatják, hogy a napenergia képes-e kiszolgálni a nagy számítási igényű feladatokat az űrben.

A mostani megállapodás komoly fegyvertény a Blue Origin számára, amely a korábbi csúszások és egy májusi indítóállás-robbanás után igyekszik bővíteni piaci részesedését a műholdfelbocsátások terén. A Google egyébként már megkezdte a technológia tesztelését, ugyanis a Planet Labs vállalattal közösen még ebben a hónapban, egy SpaceX-rakéta fedélzetén felbocsátották a projekt első prototípusát, amely a sikeres kapcsolatfelvétel után az elvárásoknak megfelelően működik.

A jelenleg is zajló tesztküldetés során azt vizsgálják, hogyan bírják a chipek a felbocsátással járó fizikai terhelést, a kozmikus sugárzást és a szélsőséges hőmérséklet-ingadozást. A világűrben a sugárzás könnyen károsíthatja az elektronikát és adatvesztést okozhat, a földi légáramlás hiánya miatt pedig a nagy teljesítményű processzorok által termelt hőt hagyományos ventilátorok helyett speciális hővezető csövekkel és radiátorpanelekkel kell elvezetni. A mérnöki kihívások mellett a magas indítási költségek és a műholdgyártás jelenlegi korlátai is megoldásra várnak az űrbeli adatközpontok kereskedelmi célú hasznosításához.

Forrás: Reuters

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