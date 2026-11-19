A négymillió dolláros Sadair’s Spear hiperautót is jegyző vállalat 20 millió euró friss tőkét vont be a tranzakcióval. Az évente száznál is kevesebb járművet készítő autógyárban ezzel a 65 Equity Partners lesz a második intézményi befektető. A megállapodás új és már meglévő részvények megvásárlását is magában foglalja, a kibocsátásban pedig a cég egyik eddigi tulajdonosa, a New York-i Chieftain Capital Management vagyonkezelő is részt vesz.
Az új részvényeket darabonként 300 svéd koronás áron bocsátják ki, ami jelentős ugrás a 2024-es tőkebevonási körben alkalmazott 191 koronás árfolyamhoz képest.
Az ügylet lezárultával a szingapúri hátterű alap valamivel több mint 7 százalékos, míg a Chieftain ennél valamivel nagyobb részesedéssel rendelkezik majd. A befektetés a 4,2 milliárd dollárt kezelő 65 Equity Partners európai terjeszkedésének része. A társaságnak ez az első svédországi ügylete, amelynek keretében európai társvezetőjük, Alex Stirling is helyet kap az autógyártó igazgatóságában.
Johan Ekdahl pénzügyi igazgató – aki korábban a Volvo Car pénzügyi vezetője volt – hangsúlyozta, hogy a lépés elsődleges célja egy erős, hosszú távú partner bevonása volt, nem pedig a forrásszerzés. A vállalat a saját cash flow-jából is kényelmesen tudja finanszírozni a termékfejlesztéseket, bár a mostani részvénykibocsátás kétségkívül nagyobb mozgásteret biztosít a jövőbeli beruházásokhoz.
A Koenigsegg az utóbbi időben bővítette a versenypályára szánt és a közúti modelljeinek gyártását, emellett stratégiai opcióként vizsgálja az elsődleges nyilvános részvénykibocsátást (IPO). A cég tavaly már részvénytársasággá alakult, a vezetőség pedig jelenleg azon dolgozik, hogy a vállalat minden szempontból készen álljon egy esetleges tőzsdére lépésre. Ekdahl ugyanakkor jelezte, hogy a bevezetés nem a közeljövőben várható. Ha a tulajdonosok meg is hozzák ezt a döntést, a megvalósításig még legalább néhány évre lesz szükség.
Az 1994-ben alapított, a dél-svédországi Ängelholmban működő vállalat a világ legdrágább és legfejlettebb autói közé tartozó modelleket gyártja. Vásárlói között olyan ismert nevek is feltűnnek, mint Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója, aki egy Regera tulajdonosa. A jelenleg a Sadair’s Spear, a retró stílusú CC850 és a 2300 lóerős, négyszemélyes Gemera plug-in hibrid alkotta kínálat jövőre egy újabb modellel bővül. A kicsivel több mint 800 főt foglalkoztató gyár tavaly 24 százalékkal, 1,76 milliárd koronára növelte árbevételét, miközben az üzemi eredménye több mint a háromszorosára, 115 millió koronára ugrott. A vállalat az idén mintegy 70 autó legyártásával és a tavalyinál is magasabb nyereséggel számol, a rendelésállománya pedig több mint három évre előre leköti a kapacitásokat.
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