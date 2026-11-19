Kaliforniában megkezdte működését a világ első olyan üzeme, amely földgázból állít elő akkumulátorminőségű grafitot. Az évi 300 tonnás kapacitású üzem segíthet csökkenteni az Egyesült Államok importfüggőségét, hiszen a globális grafitfeldolgozás 96 százalékát jelenleg Kína uralja.

Megkezdte működését a világ első olyan üzeme, amely földgázból állít elő akkumulátorminőségű grafitot.

A kaliforniai Oaklandben felépített demonstrációs létesítményt az amerikai Molten Industries helyezte üzembe, amely a metánpirolízis technológiáját alkalmazva teremt új, belföldi forrást a lítiumion-akkumulátorok gyártásához elengedhetetlen nyersanyagból - tudósított a Mining.

A grafit az elektromos járművekben, adatközpontokban, hálózati energiatárolókban és robotikai eszközökben használt lítiumion-akkumulátorok egyik legfontosabb alkotóeleme, mivel ez az anyag felel a töltés tárolásáért. Az akkumulátoripar mellett a grafitot atomreaktorokban, a félvezetőgyártásban, sugárhajtóművekben és az acéliparban is széles körben alkalmazzák. Bár az Egyesült Államok rendelkezik saját forrásokkal az acélgyártáshoz és a nukleáris iparhoz szükséges grafitból, az akkumulátorminőségű alapanyag tekintetében szinte teljesen az importra szorul, mivel a globális feldolgozás 96 százalékát jelenleg Kína uralja.

A Molten Industries eljárása ezt a függőséget enyhíti azáltal, hogy a belföldön bőségesen rendelkezésre álló földgázt két értékes termékre, akkumulátorminőségű grafitra és tiszta hidrogénre bontja. A metánpirolízis során a metánt oxigén hozzáadása és égés nélkül választják szét elemi összetevőire, vagyis szénre és hidrogénre, így a folyamat közben egyáltalán nem keletkezik szén-dioxid.

A vállalat közlése szerint a technológia négyszer olcsóbb nyersanyagot és háromszor kevesebb villamos energiát igényel, mint a hagyományos szintetikus grafit előállítása. Az eljáráshoz nincs szükség grafitizáló kemencére, és a gyártás közvetlen károsanyag-kibocsátással sem jár. A melléktermékként keletkező tiszta hidrogént többek között a műtrágyagyártásban, a kőolaj-finomításban, a metanol-előállításban, valamint az acél- és félvezetőiparban tudják hasznosítani.

A most átadott oaklandi üzem egyetlen teljes méretű, moduláris reaktorral működik, amely a földgázt több mint 95 százalékos hatásfokkal alakítja át grafittá.

A létesítmény éves kapacitása eléri a 300 tonna grafitanódot,

maga a reaktor pedig a későbbiekben épülő, nagyobb volumenű gyártóüzemek alapegységeként szolgál.

Kevin Bush, a Molten Industries vezérigazgatója kiemelte, hogy bár a földgáz szénre és hidrogénre bontását már 1889-ben szabadalmaztatták, eddig senkinek sem sikerült ezzel a módszerrel kiváló minőségű grafitot előállítania. Caleb Boyd technológiai igazgató és társalapító hozzátette, hogy az új létesítménnyel a laboratóriumi koncepciótól eljutottak a napi szintű, ipari méretű termelésig, amely egyetlen üzemben, közvetlenül a vezetékes földgázból állítja elő a kész akkumulátor-alapanyagot.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images