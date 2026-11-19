A szerdai ügyletek részvényenként átlagosan 4905 forinton kötötték, az eladási árak 4900 és 4936 forint között alakultak.
A Unity hétfőn és kedden délelőtt összesen 157 510 Mol-részvényt adott el, mintegy 777 millió forintért. Kedden délután további 81 062 papírt értékesített, közel 400 millió forintért. Az alapítvány így a hét első három kereskedési napján összesen 253 470 Mol-részvényt adott el a közzétett ügyletek alapján.
Az eddig bejelentett heti eladások értéke megközelíti az 1,25 milliárd forintot.
Csányi Sándor a Mol igazgatóságának alelnöke és a Unity Vagyonkezelő Alapítvány alapítója. A Mol a Csányival szoros kapcsolatban álló alapítvány ügyleteként jelentette be az eladást. A közlemény az értékesítés okára és az alapítványnál maradt részvények számára nem tér ki.
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