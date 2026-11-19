Egyszeri, beállításonként 2500 forintos számlajóváírást kapnak azok az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági ügyfelek, akik 2026. november 16. és december 15. között térnek át az elektronikus számlázásra – közölte az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

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A kedvezmény valamennyi olyan felhasználási helyre érvényes, amelynél a megjelölt kampányidőszakban állítják be a digitális számlázást.

-írták. Ennek megfelelően azok a fogyasztók, akik a földgáz- és a villamosenergia-szolgáltatás esetében is e-számlára váltanak,

összesen 5000 forint jóváírásban részesülnek.

A promócióban az előre fizetős mérővel rendelkező ügyfelek is részt vehetnek. A kedvezmény összegét a február közepe után kiállított számlákon írja jóvá a szolgáltató.

Az átállást a társaság online ügyfélszolgálatán és mobilalkalmazásában, valamint telefonon vagy személyesen lehet kezdeményezni. Az elektronikus számlák kiváltják a postai küldeményeket, a korábbi bizonylatok pedig bármikor visszakereshetők és letölthetők a rendszerből. A számlák kiegyenlíthetők bankkártyával – közvetlenül az értesítőben található linken, az online felületen vagy az applikációban –, emellett banki átutalással és csoportos beszedési megbízással is fizethetők. A vállalat adatai szerint jelenleg több millió ügyfelük használja a papírmentes számlázást.

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