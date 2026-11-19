A díjszabás átalakítását az tette indokolttá, hogy az elmúlt években súlyos aránytalanságok alakultak ki a villamosenergia-hálózat használatáért fizetendő tarifákban. A tárcavezető rámutatott, hogy a korábbi kormányzat a költségek jelentős részét a vállalati szektorra hárította, aminek következtében a hazai cégek európai összevetésben is kiemelkedően magas áramárakkal szembesültek.

A helyzet rendezése érdekében a kormánytól független Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH)

felülvizsgálta a tarifákat, és új díjszabásról döntött, amely több mint a felével mérsékli a vállalkozások rendszerhasználati költségeit.

"Ez alacsonyabb költséget, versenyképesebb működést és több lehetőséget jelent a magyar cégeknek" – fogalmazott a miniszter.

A felülvizsgálat nyomán a lakossági díjak is módosulnak, ez azonban nem jelent többletkiadást a családoknak. A kompenzáció a villanyszámlákon is látható lesz, az áram rezsicsökkentett ára pedig továbbra is 36 forint marad kilowattóránként.

Kapitány István hangsúlyozta, hogy az intézkedés célja egy igazságosabb és átláthatóbb tarifarendszer kialakítása, amely a lakossági rezsicsökkentés fenntartása mellett mérsékli a vállalkozások terheit, hiszen "az olcsóbb energia nemcsak a háztartásoknak fontos, hanem a magyar gazdaság versenyképességének is".

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