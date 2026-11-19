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Az amerikai kormányzat tisztviselői igyekeztek megnyugtatni a közvéleményt, hogy a technológiai fennakadások között nincs összefüggés. Marco Rubio amerikai külügyminiszter a héten Manilában újságíróknak úgy nyilatkozott, hogy

a biztonsági rések befoltozására szolgáló szoftver- és operációsrendszer-frissítések időnként rövid távú működési zavarokat okoznak.

Ezt erősítette meg szerdán Jay Clayton, a nemzeti hírszerzés igazgatója is egy képviselőházi meghallgatáson, kijelentve, hogy eddig semmi sem utal arra, hogy a leállások kapcsolódnának egymáshoz.

A könnyen hozzáférhető MI-eszközök és a nagy nyelvi modellek megjelenése jelentősen felgyorsította a szoftverhibák feltárását. A Qualys kiberbiztonsági cég adatai szerint a Microsoft csak ebben a hónapban több mint 1200 sebezhetőséget javított ki, ami közel a hússzorosa az egy évvel ezelőtti mennyiségnek. A VulnCheck kiberbiztonsági vállalat kimutatása alapján pedig 2026-ban eddig már százezer nyilvánosan bejelentett sebezhetőséget (CVE) regisztráltak az iparágban, amelyek közül 1363-at a gyakorlatban is kihasználtak a támadók.

Yuval Itzchakov, az A Security kiberbiztonsági cég technológiai igazgatója szerint a mesterséges intelligenciával gyorsan és olcsón találhatók meg a kritikus hibák, így az azonnali beavatkozást igénylő biztonsági rések száma is megugrott. A sürgősségi javítások gyakran a teljes tesztelési folyamatot kihagyva, órákon belül bekerülnek az alapvető infrastruktúrába. Mivel ezek a frissítések mélyen belenyúlnak a futtatókörnyezetekbe, a rendszermagokba és a hálózati elemekbe, a változtatások sebessége és mértéke önmagában is hibalehetőséget hordoz.

A jelenség a pénzügyi szektort is érzékenyen érinti, ugyanis a JPMorgan Chase-nél hétfőn bekövetkezett, más bankokra is átterjedő szolgáltatáskiesés azonnal felkeltette az amerikai pénzügyi felügyeletek figyelmét. Az amerikai pénzügyminisztérium és a valutaellenőrzési hivatal (OCC) percekkel az eset jelentése után felvette a kapcsolatot az érintett pénzintézetekkel, hogy megbizonyosodjanak arról, a problémát sikerült-e elszigetelni, és nem kibertámadás áll-e a háttérben.

A hatóságok arra kérték a bankokat, hogy nyugtassák meg az ügyfeleket, az OCC pedig átfogó vizsgálatot indít a történtek pontos feltárására és az esetleges hiányosságok kiszűrésére. Jonathan Gould, az OCC vezetője egy keddi szakmai rendezvényen elszigetelt esetnek nevezte a JPMorgan leállását, hozzátéve, hogy a felügyelet szorosan együttműködött az érintett pénzintézetekkel a hiba azonosításában. A Luttner Financial vagyonkezelési igazgatója, Ronald Gestiehr szerint a hasonló átmeneti üzemzavarok ugyan bosszantóak, de nem rendítik meg az ügyfelek bizalmát, amennyiben a pénzintézetek gyorsan azonosítják és elhárítják a hibákat, és erről megfelelően tájékoztatják a felhasználókat.

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Forrás: Reuters

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