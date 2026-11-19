Meghaladta a kétmilliót a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) aktív felhasználóinak száma, a rendszer felülvizsgálata miatt pedig a jövőben szigorodhat a regisztráció – derült ki a Digitális Magyarország Ügynökség tájékoztatásából.

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A 2024 szeptemberében elindított Digitális Állampolgár mobilalkalmazás letöltéseinek száma megközelíti a 3,7 milliót, és

MÁR TÖBB MINT KÉTMILLIÓ MAGYAR EMBERNEK VAN AKTÍV DIGITÁLIS ÁLLAMPOLGÁRSÁGA. RÁADÁSUL A REGISZTRÁLTAK KÖZÜL PEDIG MÁR TÖBB MINT 1,9 MILLIÓAN RENDELKEZNEK AKTÍV DIGITÁLIS ALÁÍRÁSSAL.

Az applikáción keresztül ma már a használt autók adásvétele is intézhető, emellett a Tárhelyre érkező hivatalos küldemények is kezelhetők benne. Utóbbi lehetőséggel élve 2026. október végéig 28,5 millió üzenetet töltöttek le a felhasználók.

A legnépszerűbb funkciónak a felhasználónév és jelszó nélküli azonosítás bizonyult, amellyel a csatlakozott állami és piaci szervezetek ügyintézési felületeire több mint 75 millió alkalommal léptek be október végéig.

Az ügyintézési lehetőségek bővítése mellett jelenleg is tart a mobilalkalmazás biztonsági és technológiai átvilágítása. Az Európai Unió szintén vizsgálta a rendszert, ellenőrizve a külföldi ügyintézésre és a digitális aláírásra való alkalmasságát, valamint a piaci szabályoknak való megfelelését. Ezen vizsgálatok alapján a jövőben

szigoríthatnak a DÁP regisztrációs folyamatán.

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