Az IG Metall szakszervezet csütörtöki közlése szerint

pénteken teljesen leállítják a termelést a Volkswagen-csoporthoz tartozó Audi ingolstadti főüzemében, valamint a BMW müncheni, dingolfingi és landshuti gyáraiban.

Ezzel párhuzamosan a Robert Bosch, a ZF Friedrichshafen és más bajorországi iparvállalatok telephelyein is egész napos munkabeszüntetésre készülnek a dolgozók.

A munkaügyi konfliktus újabb szintre lépett egy olyan időszakban, amikor a német gyártókat már eleve sújtja a gyenge kereslet, a magas költségszint és az egyre élesebb nemzetközi verseny. Míg a munkaadók nagyobb rugalmasságot szeretnének elérni a bérköltségek és a munkaidő terén, addig a szakszervezet magasabb fizetéseket, valamint a hazai gyárak munkahelyeit és beruházásait védő garanciákat követel.

Észak-Németországban az IG Metall szintén felhatalmazást kapott a 24 órás sztrájkok megszervezésére Bréma, Hamburg, Mecklenburg-Elő-Pomeránia, Schleswig-Holstein, valamint Alsó-Szászország északnyugati részének egyes üzemeiben. Bár a szakszervezet még nem nevezte meg a célba vett gyárakat, ebben a régióban olyan nagyvállalatok működnek, mint a Brémában jelentős autógyárat üzemeltető Mercedes-Benz, az Airbus repülőgépgyártó, valamint a TKMS hajóépítő vállalat.

Az érdekképviselet Bajorországban 5 százalékos béremelést és a gyakornokok juttatásának növelését követeli. Az IG Metall szerint a munkaadók ezzel szemben azt javasolták, hogy az első húsz hónapban egyáltalán ne legyen tartós alapbéremelés, és utána is csak 1,3 százalékkal nőjenek a fizetések. A cégek emellett nagyobb mozgásteret kérnek a különféle juttatások csökkentésére és a munkaidő meghosszabbítására.

A szakszervezet felajánlotta, hogy a vállalatok eltérhetnek a kollektív szerződésektől, amennyiben cserébe kötelezettséget vállalnak a németországi üzemekbe történő beruházásokra, valamint a termelés és a munkahelyek megtartására, ám a munkaadók nem éltek ezzel a lehetőséggel. Bajorországban a múlt hétig bezárólag már több mint 118 ezer dolgozó vett részt rövidebb figyelmeztető sztrájkokban, a mostanihoz hasonló, egész napos leállásokra pedig 2018 óta nem volt példa az IG Metall bértárgyalásai során.

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