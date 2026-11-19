Az Altss piackutató platform adatai szerint az Anthropic elsődleges részvénykibocsátása nyomán
a következő három évben 15-20 új, egyetlen család vagyonát kezelő iroda (single-family office) jöhet létre.
Emellett várhatóan mintegy 70 háztartás veszi majd igénybe a több családot kiszolgáló vagy kiszervezett családi vagyonkezelők szolgáltatásait. Dawid Siekiera, az Altss vezérigazgatója szerint a folyamat számos új személyes befektetési társaság, kockázatitőke-alap és befektetői társulás elindulását is eredményezi majd.
A vagyonkezelési tanácsadókhoz és ügyvédekhez már most is sok megkeresés érkezik a vállalat jelenlegi és volt alkalmazottaitól, valamint a korai befektetőktől. Ezek a szereplők a hagyományos, nagy belső stábbal működő szervezetek helyett a karcsúbb működést részesítik előnyben. Kirby Rosplock tanácsadó szerint a technológiai szektorból érkezők a szakmai hátterükből adódóan a hatékonyságra törekednek, és a nagy létszám helyett inkább a modern technológiára, valamint külső szakértőkre támaszkodnak.
A hagyományos családi vagyonkezelők ügyfeleinek átlagéletkora egy Deloitte-felmérés szerint 68 év. Ezzel szemben az Anthropic révén meggazdagodók jóval fiatalabbak, sokan még a húszas éveik végén járnak. Őket a generációkon átívelő vagyonmegőrzés helyett sokkal inkább az aktív befektetés és a további vagyonépítés érdekli. Bár a Szilícium-völgyben kiváló hozzáférésük van az ígéretes startupokhoz, a tágabb értelemben vett eszközosztályokat kevésbé ismerik. Chris Mays, az Armanino tanácsadó cég szakértője szerint ezért nem fognak saját befektetési részleget építeni hedge fundokból vagy magántőke-alapokból igazolt szakemberekkel, hanem külső tanácsadókra bízzák majd a portfóliójukat.
A fiatal, első generációs vagyonépítők számára a szakértők szerint gyakran megfelelőbb egy kisebb, kifejezetten az alapító személyes igényeire és befektetéseire szabott struktúra, amely kevesebb vezetői szinttel működik, és nagyobb rugalmasságot biztosít. Michael Kosnitzky ügyvéd úgy véli, hogy egy hagyományos családi vagyonkezelő iroda fenntartása legalább 200 millió, de inkább 500 millió dolláros befektethető vagyon felett éri meg. Ennél kisebb összeg esetén érdemesebb egy családi betéti társaságot (family limited partnership) kombinálni egy szolgáltató vállalattal, ami a magas költségek és a bonyolult működés nélkül is biztosítja a szükséges adóelőnyöket.
A szakértők emellett óvatosságra intenek a kezdeti költekezéssel kapcsolatban. Azt javasolják, hogy első lépésként elegendő egy kabinetfőnök vagy egy személyi asszisztens felvétele a kiszervezett szolgáltatások összehangolására. A tőzsdei bevezetések ugyanis általában értékesítési korlátozásokkal (lock-up periódussal) járnak, így évekbe telhet, mire a részvényesek ténylegesen pénzzé tehetik a papírjaikat, miközben a technológiai részvények árfolyama erősen ingadozhat.
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