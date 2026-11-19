Három egymást követő eső nap után emelkedik a Stoxx 600, amely a csütörtöki nyitást követően 0,3 százalékos pluszban van. A nagyobb piacok közül Milánó indította a legerősebben a napot, az FTSE MIB 0,81 százalékkal került feljebb. A frankfurti DAX és a párizsi CAC 40 egyaránt 0,45 százalékot emelkedett, a madridi IBEX 35 pedig 0,32 százalékos pluszban van. Londonban enyhe eséssel indult a kereskedés, az FTSE 100 0,09 százalékkal került lejjebb.

A Stoxx 600 szerdán 1 százalékot esett, akkor a bányászati és az energiarészvények húzták le az indexet. Ma az amerikai kereskedésben az Anthropic bemutatkozása lehet a technológiai szektor fő eseménye. A Claude fejlesztőjének részvényeivel a rekordméretű, 81,3 milliárd dolláros kibocsátás után indul a kereskedés a Nasdaqon.