Kis pluszban Európa
Három egymást követő eső nap után emelkedik a Stoxx 600, amely a csütörtöki nyitást követően 0,3 százalékos pluszban van. A nagyobb piacok közül Milánó indította a legerősebben a napot, az FTSE MIB 0,81 százalékkal került feljebb. A frankfurti DAX és a párizsi CAC 40 egyaránt 0,45 százalékot emelkedett, a madridi IBEX 35 pedig 0,32 százalékos pluszban van. Londonban enyhe eséssel indult a kereskedés, az FTSE 100 0,09 százalékkal került lejjebb.
A Stoxx 600 szerdán 1 százalékot esett, akkor a bányászati és az energiarészvények húzták le az indexet. Ma az amerikai kereskedésben az Anthropic bemutatkozása lehet a technológiai szektor fő eseménye. A Claude fejlesztőjének részvényeivel a rekordméretű, 81,3 milliárd dolláros kibocsátás után indul a kereskedés a Nasdaqon.
Emelkedéssel kezdi a napot a magyar tőzsde
Emelkedéssel indult a kereskedés a magyar tőzsdén, a blue chipek többsége erősödik.
A Sony lehet az új GTA nagy nyertese
Hatalmas globális érdeklődés övezi a csütörtökön megjelent Grand Theft Auto VI-ot, amely komoly pénzügyi lökést ad a PlayStationt gyártó Sonynak. Az eddig eladott több mint 17 millió példány háromnegyede a japán gyártó konzolján talált gazdára, ám a cég hazai piacán a nyugati akciójáték továbbra is csak egy szűkebb réteget szólít meg a Nintendo uralma mellett.
Minden rekordot megdönt a GTA VI, valóságos mesterműként beszélnek róla
Tizenhárom évnyi várakozás és becslések szerint több mint egymilliárd dolláros fejlesztési költség után csütörtökön világszerte megjelent a Grand Theft Auto VI. A játéktörténelem legjobban várt alkotása azonnal lenyűgözte a kritikusokat, a premier pedig valóságos globális népünnepélyt és azonnali eladási rekordokat hozott a fejlesztő Rockstar Games, valamint az anyavállalat Take-Two Interactive számára.
Veszteséges lett az AutoWallis
Jelentősen romlott az AutoWallis eredményessége a harmadik negyedévben. A vállalat árbevétele közel 15 százalékkal, EBITDA-ja 29 százalékkal csökkent, miközben a nettó eredmény 2,6 milliárd forintos veszteségbe fordult. A hagyományos autómárkák gyenge teljesítménye és az új kínai márkák bevezetésének költségei továbbra is nyomás alatt tartják a társaságot, a harmadik negyedévben pedig a forint árfolyammozgása is jelentősen rontotta az eredményt. Az AutoWallis az első kilenc hónapot összesen 2,4 milliárd forintos veszteséggel zárta, a menedzsment azonban átmenetinek tekinti a visszaesést.
Új idei mélyponton az arany
Az arany árfolyama csütörtök hajnalban egészen 3693 dollárig zuhant, ami tavaly szeptember vége óta nem látott mélypontot jelent a fém esetében. Ezt követően reggel kisebb visszapattanás látszik, most 0,2 százalékos pluszban van az árfolyam.
Európában emelkedés jöhet
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,1 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,2 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,4 százalékkal került feljebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,26 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 2,13 százalékot esett, míg a CSI 300 1,47 százalékos mínuszban van.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,68 százalékot emelkedhet, a CAC 0,21 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,37 százalék pluszban nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,57 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,9 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 1,59 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
A mai nap csendes lehet, itthon csak a befektetési vállalkozások legfrissebb adatai jelennek meg, Amerikában pedig a szokásos heti munkanélküliségi statisztikát teszik közzé.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 28,5 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 14,0 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 63,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 14,0 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 51,6 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|50 198,17
|-1,1%
|-4,4%
|-3,5%
|4,4%
|8,9%
|39,9%
|S&P 500
|7 323,63
|-0,2%
|-3,9%
|-4,4%
|7,0%
|10,7%
|55,7%
|Nasdaq
|27 116,26
|0,4%
|-4,4%
|-7,1%
|7,4%
|10,7%
|64,5%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|59 024,28
|0,3%
|-3,6%
|-9,6%
|17,3%
|21,2%
|99,4%
|Hang Seng
|23 294,75
|-0,9%
|-4,2%
|-3,7%
|-9,1%
|-10,2%
|-8,0%
|CSI 300
|3 983,77
|0,2%
|-2,3%
|-4,5%
|-14,0%
|-12,8%
|-17,7%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 736,24
|-1,2%
|-3,5%
|0,4%
|5,1%
|11,0%
|58,7%
|CAC
|8 146,83
|-0,9%
|-2,2%
|2,4%
|0,0%
|2,2%
|14,1%
|FTSE
|10 551,17
|-1,3%
|-2,6%
|-3,0%
|6,2%
|10,5%
|45,4%
|FTSE MIB
|50 173,67
|-1,3%
|-3,4%
|0,6%
|11,6%
|17,1%
|81,4%
|IBEX
|19 373,3
|-1,3%
|-3,3%
|0,2%
|11,9%
|22,4%
|117,6%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|142 664,5
|-1,7%
|-2,7%
|-1,9%
|28,5%
|34,5%
|174,4%
|ATX
|6 394,72
|-1,9%
|-5,1%
|-2,5%
|20,1%
|35,6%
|67,0%
|PX
|2 635,06
|-1,1%
|-0,4%
|-0,8%
|-1,9%
|7,8%
|91,5%
|Magyar blue chipek
|OTP
|40 020
|-1,9%
|-5,8%
|-5,7%
|14,0%
|25,8%
|122,5%
|Mol
|4 806
|-2,6%
|-2,9%
|-5,3%
|63,5%
|59,7%
|90,9%
|Richter
|13 500
|-0,7%
|2,7%
|8,3%
|36,8%
|39,0%
|62,7%
|Magyar Telekom
|2 910
|-1,4%
|-0,3%
|8,1%
|62,4%
|69,4%
|571,3%
|Nyersanyagok
|WTI
|86,81
|-0,6%
|-1,1%
|-19,8%
|51,6%
|41,1%
|9,9%
|Brent
|92,02
|-1,3%
|-0,7%
|-16,3%
|51,2%
|41,8%
|13,2%
|Arany
|3 746,54
|-3,2%
|-6,4%
|-10,4%
|-13,4%
|-7,5%
|101,3%
|Devizák
|EURHUF
|368,3500
|0,5%
|1,0%
|1,7%
|-4,1%
|-4,1%
|1,1%
|USDHUF
|335,8866
|0,8%
|2,2%
|4,3%
|2,7%
|1,3%
|4,6%
|GBPHUF
|441,8701
|0,4%
|1,1%
|2,5%
|0,3%
|1,4%
|2,4%
|EURUSD
|1,0967
|-0,3%
|-1,2%
|-2,5%
|-6,6%
|-5,3%
|-3,4%
|USDJPY
|159,2650
|0,0%
|-0,4%
|0,9%
|1,6%
|2,6%
|39,4%
|GBPUSD
|1,3150
|-0,4%
|-1,0%
|-1,5%
|-2,2%
|0,0%
|-2,4%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|62 976,18
|-2,9%
|-14,8%
|-22,7%
|-29,0%
|-32,2%
|10,6%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: DoganKutukcu
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