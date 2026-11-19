A mostani döntések igen komoly állomány sorsát befolyásolhatják: az MNB által közzétett legfrissebb biztosítói adatsor szerint az első félév végén
- 157 900 vállalati vagyonbiztosítást kezeltek a hazai biztosítók,
- a kapcsolódó féléves díjbevétel összege egy év alatt 12 százalékkal, 75,3 milliárdról 84,3 milliárd forintra emelkedett,
- az egy szerződésre jutó díjbevétel a kkv-vagyonbiztosítás körében 6,8 százalékos éves növekedést követően 182 ezer forintot tett ki, míg
- a nagyvállalatok esetében 1 millió 228 ezer forint volt, ez utóbbi körben a növekedés az elmúlt 12 hónapban közel 20 százaléknyi volt.
Ugyanebben az időszakban
- az általános felelősségbiztosítások száma 5,5 százalékkal 102 ezerre, míg
- a szakmai felelősségbiztosítások száma 3,7 százalékkal 133 ezerre nőtt.
A díjbevétel ugyanakkor eltérő irányba mozdultak: míg az általános felelősségbiztosításoknál 4,1 százalékos emelkedést mértek, a szakmai felelősségbiztosítások piacán 2,3 százalékkal csökkent a díjbevétel, vagyis ez utóbbi körben több mint 6 százalékkal esett vissza az egy szerződésre jutó díj.
A mostani nehéz gazdálkodási környezetben különösen fontos a vállalati biztosítások folyamatos karbantartása. Ez a feladat igen összetett, mivel a biztosítási összeget egyedileg kell meghatározni az épületekre, illetve külön az egyes ingóságcsoportokra (berendezések, készletek stb.) is, mindegyik esetében sokféle kockázatot mérlegelve. Fontos szabály, hogy az egyik csoport túlbiztosítása nem kompenzálja egy másik csoport alulbiztosítottságát. Az alulbiztosítottság akkor következik be, ha a szerződésben szereplő biztosítási összeg elmarad a biztosított vagyontárgy tényleges értékétől. Ennek legfontosabb következménye az, hogy a biztosító csak e két összeg arányának megfelelően téríti meg a kárt - hívta fel a figyelmet a FBAMSZ közleménye.
A szerződések felülvizsgálatának bonyolult feladatát a cégek többsége független biztosításközvetítő szakértőre bízza, aki legalább évente, illetve minden jelentős változás esetén
- közreműködik az ingó értékek körének felülvizsgálatában, és a megbízójával közösen ellenőrzi a tényleges tevékenységekkel összefüggő felelősségi köröket is – beruházások (napelemek, hőszivattyúk telepítése, telephely bővítése) és létszámváltozások egyaránt érdemi módosítást eredményezhetnek a kapcsolódó biztosításokban,
- felhívja a figyelmet az ingatlanok aktuális újraépítési értékének meghatározására – egy egyszerű indexálás nem feltétlenül követi az építési költségek alakulását,
- az aktualizált paraméterek alapján megversenyezteti a biztosítókat, és segít az optimális módozatok kiválasztásában.
„A legfontosabb szempont mindig az, hogy a vállalkozások valódi fedezetet szerezzenek valódi kockázatokra. Nincs ugyanis drágább az olyan biztosításnál, amelyre díjat ugyan fizetnek, de valódi szolgáltatást nem kínál – mutat rá Molnár László, a FBAMSZ alelnöke. – A tapasztalatok ugyanakkor azt mutatják, hogy a vállalati vagyon- és felelősségbiztosítások alapos átvilágításával a megfelelő biztosítottság a díj jelentős mértékű emelkedése nélkül, sőt, időnként akár díjcsökkenéssel is elérhető.”
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