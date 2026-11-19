Jelentősen romlott az AutoWallis eredményessége a harmadik negyedévben. A vállalat árbevétele közel 15 százalékkal, EBITDA-ja 29 százalékkal csökkent, miközben a nettó eredmény 2,6 milliárd forintos veszteségbe fordult. A hagyományos autómárkák gyenge teljesítménye és az új kínai márkák bevezetésének költségei továbbra is nyomás alatt tartják a társaságot, a harmadik negyedévben pedig a forint árfolyammozgása is jelentősen rontotta az eredményt. Az AutoWallis az első kilenc hónapot összesen 2,4 milliárd forintos veszteséggel zárta, a menedzsment azonban átmenetinek tekinti a visszaesést.

Tovább csökkent a bevétel

Az AutoWallis harmadik negyedéves árbevétele 14,8 százalékkal, 100,3 milliárd forintra csökkent az egy évvel korábbi 117,8 milliárd forintról. A visszaesés üteme gyorsult az első félévhez képest, amikor még 6,6 százalékos bevételcsökkenést jelentett a társaság.

Az év első kilenc hónapjában így összesen 320,3 milliárd forintos árbevételt ért el az AutoWallis, ami 9,3 százalékkal marad el a tavalyi szinttől.

Az értékesítési teljesítményt elsősorban a nagykereskedelmi üzletág gyengélkedése húzta vissza. Az AutoWallis az első kilenc hónapban összesen 37 963 gépjárművet értékesített, ami 3,7 százalékos csökkenésnek felel meg. A nagykereskedelmi darabszámok 6,8 százalékkal estek vissza, miközben a kiskereskedelmi értékesítés közel 4 százalékkal bővült.

A bevételcsökkenésben az erős forint is meghatározó szerepet játszott. A társaság forgalmának 61,5 százaléka külföldi piacokról származik, így az euróval szembeni forinterősödés jelentősen csökkentette a külföldi bevételek forintban kimutatott értékét. Az euró átlagárfolyama az első kilenc hónapban 369 forint volt, szemben a tavalyi 401,6 forinttal.

A nagykereskedelem továbbra is szenved

A legnagyobb visszaesés ismét a nagykereskedelmi üzletágban jelentkezett, amelynek harmadik negyedéves árbevétele 25,7 százalékkal, 42,1 milliárd forintra csökkent. Az EBITDA 32 százalékkal, 767 millió forintra esett vissza.

Az első kilenc hónapban a szegmens árbevétele összesen 20 százalékkal, 134,9 milliárd forintra mérséklődött, EBITDA-ja pedig a tavalyi 3,9 milliárd forintról 1,2 milliárd forintra zuhant.

A visszaesés hátterében továbbra is elsősorban a KGM gyenge teljesítménye áll. A márka értékesítése az első kilenc hónapban 33 százalékkal csökkent, ami 2280 darabos elmaradást jelent. A kínai versenytársak erősödő jelenléte és a román autópiac elhúzódó gyengélkedése egyaránt hátráltatja a márka újrapozicionálását.

Az Opel esetében további 1400 autó értékesítése maradt el, elsősorban gyártási problémák miatt. A társaság korábban arra számított, hogy az elhalasztott kiszállítások egy része az év második felében teljesülhet.

Az AutoWallis portfóliójába újonnan bekerült márkák értékesítése fokozatosan épül fel. A Nissan 362 darabbal, az XPENG pedig 308 darabbal növelte a kilenchavi értékesítést, ezek a volumenek azonban egyelőre csak részben pótolják a hagyományos márkák kiesését.

Az új kínai márkák bevezetése jelentős marketing- és infrastrukturális kiadásokkal jár, amelyek a kezdeti értékesítési volumenhez képest magas költségterhelést jelentenek. A társaság szerint a kínai gyártók térnyerésével kialakult árverseny tartósan alacsonyabb árréseket eredményezhet a hagyományos volumenmárkáknál, különösen a KGM esetében.

A kiskereskedelem profitja is jelentősen visszaesett

A kiskereskedelmi üzletág harmadik negyedéves árbevétele 6,4 százalékkal, 54,2 milliárd forintra csökkent,

miközben az EBITDA közel 80 százalékkal, 390 millió forintra zuhant az egy évvel korábbi 1,9 milliárd forintról.

Az első kilenc hónap egészét tekintve a szegmens árbevétele lényegében stagnált, 175,8 milliárd forintot tett ki. Az EBITDA 37 százalékkal, 3,4 milliárd forintra csökkent, az EBITDA-marzs pedig 3,1 százalékról 2 százalékra szűkült.

A jövedelmezőség romlásában meghatározó szerepet játszott a gyártói és importőri ösztönzők csökkenése, amely különösen a harmadik negyedévben terhelte meg az eredményt. A társaság a korábban elszámolt ösztönzők egy részének elhatárolását is feloldotta, ami tovább csökkentette a negyedéves profitot.

A költségoldalon a tavaly év végén megnyitott debreceni kereskedés és az új kiskereskedelmi tevékenységek induló kiadásai jelentettek további terhet. Az emelkedő készletállomány a finanszírozási költségeket is növelte.

Az értékesített új autók száma kilenchavi alapon 7,1 százalékkal, 9339 darabra emelkedett. Különösen erős volt a szlovén piac, ahol 22 százalékos növekedést ért el az AutoWallis. A szervizórák száma 5,3 százalékkal, 245 ezer fölé emelkedett, ami a magasabb jövedelmezőségű szerviztevékenység későbbi bővülését támogathatja.

A mobilitási üzletág továbbra is jól teljesít

A harmadik negyedévben is a mobilitási szolgáltatások jelentették az AutoWallis legerősebb üzletágát. A szegmens árbevétele 25 százalékkal, közel 4 milliárd forintra nőtt, miközben EBITDA-ja 40 százalékkal, 2,1 milliárd forintra emelkedett.

A kilenchavi árbevétel 9,6 milliárd forintot ért el, az EBITDA pedig 27,6 százalékos növekedéssel 4,2 milliárd forintra emelkedett. Az üzletág EBITDA-marzsának mutatója 36,5 százalékról 39,3 százalékra javult.

A bővülést a rövid távú autókölcsönzés és a flottakezelési tevékenység növekedése támogatta. A bérleti napok száma közel 15 százalékkal emelkedett, a teljes flotta átlagos mérete pedig meghaladta a 4200 járművet.

A mobilitási üzletág teljesítményét a végrehajtott hatékonyságnövelési intézkedések is javították. A szegmens a harmadik negyedévben már a csoportszintű EBITDA közel kétharmadát adta.

Milliárdos veszteségbe fordult az eredmény

A csoportszintű EBITDA a harmadik negyedévben 28,7 százalékkal, 3,2 milliárd forintra csökkent. Az üzemi eredmény ennél is nagyobb mértékben, 59 százalékkal, 975 millió forintra esett vissza.

Az első kilenc hónapban az AutoWallis EBITDA-ja 8,8 milliárd forintot ért el, ami 30 százalékos visszaesést jelent. Az EBITDA-marzs 3,6 százalékról 2,8 százalékra szűkült, az üzemi eredmény pedig 63 százalékkal, 2,5 milliárd forintra csökkent.

A harmadik negyedéves nettó eredményt a pénzügyi műveletek is jelentősen rontották. A pénzügyi bevételek és ráfordítások egyenlege 2,6 milliárd forintos veszteséget mutatott, szemben az egy évvel korábbi 609 millió forintos negatív eredménnyel.

A romlás legnagyobb részét a forint árfolyammozgása magyarázza. Az első félévben még 1,7 milliárd forintos árfolyamnyereséget számolt el az AutoWallis, amely a harmadik negyedévi forintgyengülés következtében kilenchavi szinten mindössze 100 millió forintra csökkent. A változást elsősorban a készletekhez kapcsolódó devizás kötelezettségek átértékelése okozta.

A közös vezetésű vállalkozások eredmény-hozzájárulása szintén jelentősen romlott. Ezek a társaságok a harmadik negyedévben 606 millió forintos veszteséget okoztak az AutoWallis számára, elsősorban a romániai Nissan-tevékenység és az XPENG bevezetésének költségei miatt.

Mindezek eredményeként az AutoWallis 2,2 milliárd forintos adózás előtti veszteséget könyvelt el a harmadik negyedévben, a nettó eredmény pedig 2,6 milliárd forintos veszteség lett, szemben a tavalyi 1,1 milliárd forintos nyereséggel.

Az első kilenc hónap nettó eredménye ezzel 2,4 milliárd forintos veszteségbe fordult a tavalyi 3,6 milliárd forintos profitról. Az egy részvényre jutó eredmény mínusz 4,58 forintot tett ki.

Nőtt az eladósodottság

Az eredményesség romlásával párhuzamosan az AutoWallis készletállománya is jelentősen emelkedett. A készletek értéke az év végéhez képest 17,7 milliárd forinttal nőtt, ami részben az új márkák bevezetésével és a nagykereskedelmi értékesítés lassulásával magyarázható.

A magasabb készletfinanszírozási igény és a csökkenő EBITDA következtében a nettó adósság/EBITDA mutató a tavaly év végi 4,52-ről 5,87-re emelkedett. A lízingkötelezettségekkel és a készletfinanszírozáshoz kapcsolódó hitelekkel korrigált mutató 1,24-ről 1,48-ra nőtt.

A társaság szeptember végén 15 milliárd forintos pénzeszközállománnyal rendelkezett, miközben a saját tőke mérlegfőösszeghez viszonyított aránya 29,3 százalékról 26 százalékra csökkent.

A menedzsment átmenetinek tartja a visszaesést

Az AutoWallis vezetése szerint az első kilenc hónap teljesítménye elmaradt a társaság saját várakozásaitól. A menedzsment az eredményromlást az autóipari átrendeződéshez és az új üzletek felfuttatásához kapcsolódó átmeneti hatásokkal magyarázza.

A befektetői prezentáció alapján az új üzletfejlesztések várhatóan 3,5 milliárd forinttal terhelik a társaság 2026-os adózás előtti eredményét. Ebből 1,9 milliárd forint az első kilenc hónapban már jelentkezett, a negyedik negyedévre pedig további 1,6 milliárd forintos negatív hatással számol a vállalat, az új projektek indulását is figyelembe véve.

A társaság az elmúlt időszakban több hatékonyságjavító intézkedést hajtott végre. A Drive program keretében megvalósított szervezetfejlesztési lépések jelentős része június végére lezárult, ezek eredményjavító hatása a következő negyedévekben jelentkezhet.

Ormosy Gábor vezérigazgató szerint az AutoWallis változatlanul fenntartja stratégiai irányait, a végrehajtás ütemét azonban az aktuális piaci környezethez igazítja. A vezetés a meglévő üzletágak jövedelmezőségének javítására és az új márkák megtérülésének felgyorsítására koncentrál.

A társaság 2028-ra kitűzött stratégiai céljait továbbra is elérhetőnek tartja, ezek teljesülésében azonban az akvizíciók megvalósítása is meghatározó szerepet kap. A következő időszak eredményességét így elsősorban az határozhatja meg, hogy a hagyományos márkák visszaesését milyen ütemben képesek ellensúlyozni az újonnan bevezetett márkák, illetve a már végrehajtott költségcsökkentések milyen gyorsan jelennek meg a profitban.

Címlapkép: Portfolio