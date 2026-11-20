Európa a globális átlagnál kétszer gyorsabban melegszik, így az alkalmazkodás időablaka itt még rövidebb, és Magyarország is a különösen érintett, ami még nagyobb kihívás elé állítja a hazai vállalatokat. A Draghi-jelentés is arra figyelmeztet, hogy Európa jövőbeni gazdasági teljesítménye szorosan összefügg az energiaellátás, a vízbiztonság, a kritikus infrastruktúrák és a klímareziliencia megerősítésével.
A klímaváltozás hatásainak jelentős része a vízen keresztül jelentkezik, a szélsőségek előfordulási valószínűsége emelkedni fog, azaz több árvíz várható, ám ugyanakkor az aszályosság mértéke térben és időben várhatóan növekedni fog.
"Magyarország az átlagosnál jobban kitett ezeknek a szélsőségeknek, ezért minden gazdálkodó szervezetnek fel kell készülnie a vízgazdálkodás ésszerű megtervezésére. A föld vízkészletének csak 0,007%-a áll rendelkezésre felszíni vízként, ehhez tudunk közvetlenül hozzáférni. A klímaváltozás felgyorsulása már most mutatja, hogy egy vízválsággal nézünk szembe." – mondta el Szöllősi-Nagy András professzor, az UNESCO Nemzetközi Hidrológiai Program Kormányközi Tanácsának elnökhelyettese, az MTA doktora.
„A klímaváltozást és a víz okozta konfliktusokat nem szabad csupán mérnöki szempontból megközelíteni, hiszen a vízügy fontos gazdasági, szociológiai és politikai kérdés. Az elkövetkező években a legnagyobb kockázati faktor a vízproblémák, a szélsőséges időjárás, a klímaváltozás figyelmen kívül hagyása, valamint ezek szociális következményei lesznek. A mára elérhető big data algoritmusok és az AI alkalmazásával a technológiai korlátok lényegében megszűntek. Globális változás és adaptáció szükséges a vízgazdálkodás minden szintjén.” - tette hozzá Szöllősi-Nagy András.
Az éghajlatváltozás veszélyei – mint a vízellátás zavarai, a tárgyi eszközök károsodása és a munkaerő termelékenységének csökkenése - hatására a vállalatok költségei emelkednek, míg működési hatékonyságuk csökken. A BCSDH legfrissebb, 2026-os Towards Net Zero kutatása szerint míg a vállalatok 86%-a működésében érzékeli a klímaváltozás hatásait, csupán 34 %-uknak van klímaalkalmazkodási akcióterve, ami ugyan jelentős növekedés a két évvel ezelőtt 16%-hoz képest, de mindössze 25 százalékuk vizsgálta azt, hogy stratégiája vagy üzleti modellje mennyire ellenálló ezekkel a változásokkal szemben.
Bevezető gondolataiban ifj. Chikán Attila, a BCSDH elnöke kiemelte: „Most, amikor a geopolitikai feszültségek átrendezik az ellátási láncokat, bizonytalanságokat teremtenek az energia- és nyersanyagpiacokon, és sok esetben háttérbe szorítják a hosszú távú fenntarthatósági szempontokat a rövid távú gazdasági érdekekkel szemben, akkor van igazán szükség a cselekvésre.
A 25. órában vagyunk, a klímaváltozás hatásai már kézzelfoghatóak, a tétlenség már nem opció.
Egyértelművé vált, hogy az erőteljesebb kibocsátáscsökkentés mellett a klímaváltozás elkerülhetetlen hatásaira való felkészülés is sürgető feladat. Nem csupán az alkalmazkodás a kérdés, hanem az is, hogyan tudjuk megőrizni működőképességünket, és hogyan válhatunk ellenállóbbá a jövő kihívásaival szemben.”
Hogyan jelennek meg A klímakockázatok a vezetői döntéshozatalban, a magyar vállalatok felkészültsége a hosszabb távú hatásokra, valamint az innováció, a technológia és az üzleti partnerségek szerepe állt annak a kötetlen beszélgetésnek a fókuszában, amelyben Csavajda Zsolt, DSM Nutritional Products Hungary Kft. ügyvezetője, Heiszler Gabriella, SPAR Magyarország Kft. elnök-ügyvezető igazgatója, és Pokol László, a Green Cloud Platform vezérigazgatója, Márta Irén a BCSDH ügyvezető igazgatójának moderálásával járta körbe ezt a témát.
A rendezvényen került aláírásra az a stratégiai együttműködési a Corvinus Egyetem és a BCSDH között, amely közös, vezetői programok kidolgozására, valamint az egyetemi képzés és vállalati gyakorlat szinergiáinak megteremtésére született.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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