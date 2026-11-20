Egy WSJ-nek adott interjúban az amerikai szenátus hírszerzési bizottságát vezető Tom Cotton

nyíltan megvonta a támogatását Trump kereskedelemi miniszterétől, bár a lemondását nem követelte.

A republikánus politikus elmondása szerint Lutnick és helyettesei több mint egy éven át válaszra sem méltatták a leveleit.

Ha Howard Lutnick a támogatásomat akarta volna, talán válaszolnia kellett volna arra a számos levelemre, melyekben felhívom a figyelmet ezekre a kínai kommunista fedőcégekre, és ami még fontosabb, komolyabban kellett volna vennie a kommunista Kína jelentette fenyegetéseket

- jelentette ki Cotton.

Az arkansas-i szenátor már 2025 októberében vizsgálatot sürgetett a Megaspeed nevű vállalat ellen, amely a gyanú szerint az Nvidia MI-chipjeit játszotta át Pekingnek.

Ennek a cégnek volt a felső vezetője a kínai hírszerzéssel kapcsolatba hozott Alice Huang, aki viszonyt folytatott az Nvidia korábbi vezérigazgatójával, Jensen Huanggal.

A kereskedelmi tárca korábban elutasította a Megaspeed feketelistára helyezését, és a kínai–amerikai kereskedelmi tárgyalások zökkenőmentessége érdekében egészen a közelmúltig kerülte az exportkorlátozások szigorítását.

Bár az igazságügyi minisztérium már több nyomozást is folytat Alice Huang ügyében, az elhibázottnak tűnő engedékenység feszültséget szült a kormányzaton belül is.

Donald Trump ugyan még pénteken is támogatásáról biztosította Lutnickot, Scott Bessent pénzügyminiszter már bírálta a kereskedelmi tárcát,

amiért nem korlátozta a délkelet-ázsiai chipszállítmányokat, ahonnan a gyanú szerint rendszeresen Kínába irányítják át a technológiát. Cotton mindehhez hozzátette, hogy amennyiben az elnök bizalma megrendült a miniszterben, még azelőtt kellene új tárcavezető-jelöltet állítania, hogy a demokraták januárban átveszik a Kongresszus irányítását.

A minisztériumi mulasztások súlyát alátámasztják a képviselőház által közzétett friss adatok is. Ezekből kiderül, hogy

a tárca idén május 11-ig több mint 800 ezer Nvidia- és AMD-chip közvetlen kínai értékesítését hagyta jóvá.

A vásárlók között a kínai hadsereghez köthető szervezetek, valamint egy olyan vállalat is szerepelt, amely kapcsolatban áll a Megaspeeddel és Alice Huanggal. Az ügy kapcsán felmerült a gyanú, hogy az Nvidia volt vezérigazgatója a Huanggal folytatott viszonya alatt befolyásolni próbálta Trump Kínával kapcsolatos exportpolitikáját.

Az Nvidia szóvivője a vádakra reagálva hangsúlyozta, hogy a H200-as program keretében zajló, korlátozott mennyiségű szállítások teljes mértékben törvényesek voltak. Kiemelte, hogy az ügyleteket a kereskedelmi minisztérium alá tartozó Ipari és Biztonsági Hivatal (BIS) engedélyezte egy több mint fél évig tartó, szigorú feltételekhez kötött átvilágítási folyamat után.

A botrány hatására a washingtoni kongresszus várhatóan saját maga fogja szigorítani a chipek és a félvezetőgyártó berendezésekre vonatkozó exportszabályokat.

Cotton szerint a készülő törvényjavaslatok olyan széles körű, kétpárti támogatottságot élveznek, ami még egy esetleges elnöki vétót is képes lenne felülírni. Az éves védelmi költségvetési törvénycsomag részeként tárgyalt intézkedések kötelezővé tennék az MI-chipek szállítás előtti nyomon követését, emellett elvárnák az olyan szövetségesektől, mint Hollandia és Japán, hogy teljesen állítsák le a gyártóberendezések kínai exportját.

A republikánus szenátor biztosra veszi, hogy a szigorítások vagy a jövő hónapban esedékes védelmi csomaggal, vagy a januárban felálló, demokrata vezetésű Kongresszus döntése nyomán törvényi erőre emelkednek.

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