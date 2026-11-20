A mesterséges intelligenciába öntött pénzek megtérülése és az amerikai kamatok további emelkedése miatti aggodalmak újabb eladási hullámot indítottak a világ tőzsdéin, a kedvezőtlen nemzetközi hangulat pedig a magyar piacra is rányomta a bélyegét. A BUX 3,8 százalékos zuhanással zárta a pénteki kereskedést, az OTP több mint 5 százalékot veszített értékéből, a Mol árfolyama pedig 4,3 százalékkal került lejjebb. A kisebb papírokat is ütötték a befektetők, az Opus 7,5 százalékot zuhant.

Alaposan elromlott a hangulat az elmúlt időszakban a nemzetközi piacokon, főleg a mestereséges intelligencia körüli aggodalmak miatt az S&P 500 tegnap sorozatban a hatodik napját zárta mínuszban, és ma is esik az index. Európában is estek ma a tőzsdék, a Stoxx 600 hathetes mélypontra került, heti vesztesége meghaladta az 5 százalékot.

A rossz nemzetközi hangulat a magyar piacot sem kerülte el,

A BUX-INDEX 3,8 SZÁZALÉKOS MÍNUSZBAN FEJEZTE BE A NAPOT.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga alatt áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen eső trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

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Rossz volt a hangulat a magyar blue chipeknél, melyek körül háromnak esett az árfolyama. Az OTP különösen gyengén szerepelt, hasonlóan a régiós bankpapírokhoz. A Mol is jelentősen esett, amiben a szeptember óta nem látott szintre csökkenő olajár is szerepet játszott.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama is szinte kivétel nélkül esett, az esésben az élen az Opus papírjai álltak, amelyek árfolyama 7,5 százalékkal került lejjebb, a Waberer's árfolyama pedig 4,8 százalékos mínuszban zárt.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 27,0 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

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