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A törvényjavalat indoklása szerint a biztosítók pénzügyi nehézségei nemcsak a szerződőket, a biztosítottakat és a kifizetésekre jogosultakat érinthetik: következményeik más pénzügyi szereplőkre és a reálgazdaságra is átterjedhetnek. Ebből indul ki az a törvénytervezet, amely uniós követelményeket ültetne át a magyar jogba, és

külön szabályozási keretet teremtene a biztosítási szektor válságkezelésére.

A tervezet központi eleme a szanálás: olyan hatósági válságkezelési eljárás, amelynek célja a bajba jutott vállalkozás rendezett kezelése, a kritikus szolgáltatások fenntartása és a pénzügyi rendszerre gyakorolt káros hatások mérséklése. A szabályozás ugyanakkor nem állna meg a válság bekövetkezésekor alkalmazható intézkedéseknél: előzetes tervezést, rendszeres értékelést és a beavatkozást akadályozó körülmények feltárását is előírná.

Nem minden bajba jutott biztosítót szanálnának

A szanálási hatóság szerepét a Magyar Nemzeti Bank (MNB) töltené be, a beavatkozásnak azonban szigorú, együttes feltételei lennének. Szanálásra csak akkor kerülhetne sor, ha:

a biztosító vagy viszontbiztosító fizetésképtelen, illetve valószínűsíthetően fizetésképtelenné válik;

ezt más, piaci vagy felügyeleti megoldás észszerű időn belül nem előzné meg;

a hatósági beavatkozás közérdekből szükséges.

A pénzügyi nehézség tehát önmagában nem lenne elegendő a szanálás elrendeléséhez. Az MNB-nek azt is mérlegelnie kellene, hogy a kitűzött célok rendes fizetésképtelenségi eljárásban ugyanilyen mértékben elérhetők-e. Ha igen, szanálási intézkedést nem lehetne alkalmazni.

A célok között szerepelne a szerződők, biztosítottak, kedvezményezettek és károsultak kollektív érdekeinek védelme, a pénzügyi stabilitás megőrzése, a kritikus funkciók folytonossága és az állami források védelme. Az MNB ezeket az adott ügy körülményei alapján, azonos jelentőségű célokként mérlegelné.

Állománykifuttatás, értékesítés vagy átmeneti működtetés

A javaslat többféle eszközt adna a jegybank kezébe:

Fizetőképes kifuttatás : A biztosító nem köthetne új biztosítási szerződéseket, meglévő állományát azonban rendezett módon kezelné tovább. Ennek eredményétől függően később felszámolás vagy más szanálási eszköz alkalmazása következhetne.

: A biztosító nem köthetne új biztosítási szerződéseket, meglévő állományát azonban rendezett módon kezelné tovább. Ennek eredményétől függően később felszámolás vagy más szanálási eszköz alkalmazása következhetne. Vagyonértékesítés : Lehetővé tenné részvények, eszközök, jogok és kötelezettségek más piaci szereplőre történő átruházását. Az értékesítésnek főszabály szerint átláthatóan, tisztességesen, indokolatlan megkülönböztetés nélkül, a lehető legmagasabb érték elérésére törekedve kellene történnie.

: Lehetővé tenné részvények, eszközök, jogok és kötelezettségek más piaci szereplőre történő átruházását. Az értékesítésnek főszabály szerint átláthatóan, tisztességesen, indokolatlan megkülönböztetés nélkül, a lehető legmagasabb érték elérésére törekedve kellene történnie. Áthidaló vállalkozás : Átmenetileg biztosítaná az átvett kritikus tevékenységek és szolgáltatások folytonosságát, majd előkészítené az átvett vagyonelemek későbbi értékesítését.

: Átmenetileg biztosítaná az átvett kritikus tevékenységek és szolgáltatások folytonosságát, majd előkészítené az átvett vagyonelemek későbbi értékesítését. Eszközök és kötelezettségek elkülönítése : Lehetőséget teremtene arra, hogy egyes vagyonelemek egy külön erre a célra létrehozott szanálási vagyonkezelőhöz kerüljenek.

: Lehetőséget teremtene arra, hogy egyes vagyonelemek egy külön erre a célra létrehozott szanálási vagyonkezelőhöz kerüljenek. Leírás vagy átalakítás: Lehetővé tenné a tőkeinstrumentumok és egyes kötelezettségek értékének csökkentését vagy tulajdoni részesedéssé alakítását.

Az eszközök egyenként vagy együttesen is alkalmazhatók lennének, az eszköz- és kötelezettségelkülönítés azonban csak másik szanálási eszközzel együtt lenne bevethető. A szükséges átruházásokat az MNB meghatározott esetekben a részvényesek vagy más érintettek hozzájárulása nélkül is végrehajthatná,

a biztosító irányítására pedig szanálási biztost is kirendelhetne.

Az ügyfélvédelem nem jelentene teljes veszteségmentességet – a kgfb-kötelezettségeket azonban nem írhatnák le

A tervezet egyik legérzékenyebb eleme a leírás vagy átalakítás lehetősége. A veszteségeket a felszámolási kielégítési sorrendhez igazodva először a tőkeinstrumentumok, majd a leírható vagy átalakítható kötelezettségek viselnék.

Meghatározott feltételekkel biztosítási szolgáltatás iránti igényeket, köztük kárigényeket is érinthetne leírás vagy tulajdoni részesedéssé alakítás. Az ügyfelek kollektív érdekeinek védelme ezért nem azonos minden egyes követelés teljes összegű megőrzésének garanciájával. A tervezet ugyanakkor több kötelezettséget kifejezetten kivonna ebből a körből. A kivételek közé tartoznának többek között:

a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításból (kgfb) eredő kötelezettségek;

a biztosítási törvényben meghatározott fedezeti eszközökkel fedezett biztosítási szolgáltatási igények, a fedezet értékéig;

a kötelező társadalombiztosítási egészségügyi vagy tartós ápolási-gondozási fedezetet helyettesítő magánbiztosítási kötelezettségek, kizárólag a kötelező fedezetet helyettesítő részükben;

a munkavállalók rendszeres havi jövedelméhez kapcsolódó kötelezettségek, valamint az adó-, járulék- és társadalombiztosítási kötelezettségek.

Fontos biztosíték lenne az is, hogy a tulajdonosok, szerződők, kedvezményezettek, igényjogosultak és más hitelezők ne szenvedjenek el nagyobb veszteséget annál, mint amely felszámolásban érte volna őket. Ezt utólag független értékeléssel ellenőriznék. Ha az értékelés ilyen különbözetet állapítana meg, azt a Biztosítási Szanálási Alapnak (lásd alább) az értékelés vele történő közlésétől számított 30 munkanapon belül kellene kártalanításként megfizetnie.

A szanálási intézkedésekkel szemben lenne jogorvoslat, de annak nem lenne automatikusan halasztó hatálya. A bíróság szigorú feltételekkel rendelhetne el halasztó hatályt vagy ideiglenes intézkedést. Az eredményes jogorvoslat sem érintené automatikusan a már végrehajtott ügyleteket, ha az jóhiszeműen, ellenérték fejében jogot szerző harmadik felek jogait sértené. A jogellenes határozattal közvetlenül okozott kárt az MNB-nek meg kellene térítenie.

Átmenetileg az életbiztosítások visszavásárlását is korlátozhatnák

Az MNB a szanálás végrehajtásához rövid időre felfüggeszthetné bizonyos szerződéses kifizetések és kötelezettségek teljesítését, illetve a szerződéses partnerek felmondási jogának gyakorlását. A felfüggesztés – meghatározott kivételekkel – legfeljebb a közlemény közzétételét követő munkanap éjfélig tarthatna.

Külön szabály alapján az életbiztosítási szerződésekhez kapcsolódó visszavásárlási jog gyakorlását is korlátozhatná vagy felfüggeszthetné. Ez kizárólag a szanálási eszközök alkalmazásának megkönnyítéséhez szükséges ideig tarthatna, a szerződésekből eredő egyéb lényeges kötelezettségeknek – különösen a jogosultak javára fennálló fizetési kötelezettségeknek – pedig továbbra is teljesülniük kellene.

A biztosítási törvény kapcsolódó módosítása ettől elkülönülő felügyeleti lehetőséget is teremtene: rendkívüli körülmények között, végső eszközként legfeljebb három hónapra ugyancsak felfüggeszthető lenne a visszavásárlási jogok gyakorlása. Az intézkedést meg lehetne újítani, ha az alapjául szolgáló okok továbbra is fennállnak.

Amíg ez a felfüggesztés érvényben lenne, az érintett biztosító nem fizethetne osztalékot, nem vásárolhatna vissza részvényt, és nem teljesíthetné szavatolótőke-elemek visszafizetését vagy visszaváltását sem. Az igazgatóság tagjainak, a kiemelten fontos feladatköröket ellátó személyeknek és a felső vezetésnek bónuszt vagy más változó javadalmazást sem fizethetne.

Ötmilliárd forintra töltenék fel az ágazati válságalapot

A beavatkozások pénzügyi hátterét az érintett

biztosítók befizetéseiből létrehozandó Biztosítási Szanálási Alap (BSZA) biztosítaná.

Ehhez minden magyarországi székhelyű biztosítónak és viszontbiztosítónak, valamint a harmadik országbeli biztosítók és viszontbiztosítók magyarországi fióktelepeinek kötelező lenne csatlakozniuk.

Az alap operatív működtetéséért és pénzeszközeinek kezeléséért a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) felelne.

A tervezet részletesen meghatározná a finanszírozás kereteit:

Ötmilliárd forintos induló feltöltési szint: Ezt 2027-ben, 2028-ban és 2029-ben, egyenletes eloszlásban kellene elérni, ami ágazati szinten évente mintegy 1,67 milliárd forintot jelentene. A befizetési határidő minden évben október 15-e lenne. A díjszámítás alapját az életbiztosítási üzletágnál a bruttó biztosítástechnikai tartalék, a nem-életbiztosításinál a bruttó díjelőírás adná; a díjkulcsot és a módszertant az MNB határozná meg. Ha 2029. december 31. után az alap rendelkezésére álló pénzügyi eszközök összege az induló feltöltési szint 50 százaléka alá csökkenne, újraindulna a befizetések beszedése, és három éven belül ismét el kellene érni az ötmilliárdos szintet.

Csatlakozási és rendkívüli befizetések:

A csatlakozási díj a szavatolótőke-szükséglet (SCR) 0,05 százaléka lenne,

amelyet a tevékenységi engedély kézhezvételét követő harminc napon belül kellene befizetni. Forráshiány esetén az MNB rendkívüli befizetést is előírhatna, az adott tag utolsó éves induló feltöltési befizetésének legfeljebb háromszorosáig. Ha ez veszélyeztetné a tag fizetőképességét, legfeljebb hat hónapos halasztást kaphatna, amely kérelmére egyszer további hat hónappal meghosszabbítható lenne.

Hitel, kötvény és állami kezesség: Ha az alap pénzügyi eszközei nem lennének elegendők, hitelt vehetne fel vagy kötvényt bocsáthatna ki. A kormány által jóváhagyott összegű ilyen kötelezettségeket állami készfizető kezesség biztosítaná, amelyért az alapnak díjat kellene fizetnie. Az MNB ugyanakkor semmilyen formában nem finanszírozhatná a BSZA-t.

Az alap forrásait többek között garanciavállalásra, hitelnyújtásra, eszközvásárlásra, áthidaló vállalkozások és szanálási vagyonkezelők feltőkésítésére, valamint kártalanítások kifizetésére lehetne felhasználni. Az ötmilliárd forint tehát induló feltöltési szint lenne, nem a válságkezelésre bevonható összes forrás felső határa.

Az állami források bevonását a javaslat nem zárná ki.

Az állam által a BSZA-nak szanálási célra biztosított összegeket azonban legkésőbb tíz éven belül vissza kellene fizetni, az adott időszakra évente megállapított tízéves forintállampapír-referenciahozammal növelten.

Már a válság előtt megkezdődne a felkészülés

A rendszer két, egymástól elkülönülő tervezési folyamatra épülne, és nem terhelne minden piaci szereplőt egyformán:

Megelőző helyreállítási terve k: Ezeket az erre kötelezett biztosítók és viszontbiztosítók készítenék el saját pénzügyi helyzetük romlásának kezelésére. A tervezési követelményeknek az életbiztosítási és viszontbiztosítási, valamint a nem-életbiztosítási és viszontbiztosítási piac legalább 60-60 százalékára kellene kiterjedniük.

k: Ezeket az erre kötelezett biztosítók és viszontbiztosítók készítenék el saját pénzügyi helyzetük romlásának kezelésére. A tervezési követelményeknek az életbiztosítási és viszontbiztosítási, valamint a nem-életbiztosítási és viszontbiztosítási piac legalább 60-60 százalékára kellene kiterjedniük. Szanálási tervek: Ezeket az MNB dolgozná ki, mindkét piaci szegmens legalább 40-40 százalékát lefedve.

A lefedettséget az életbiztosítási piacon a bruttó biztosítástechnikai tartalékok, a nem-életbiztosítási piacon a bruttó díjelőírás alapján számítanák, nem a vállalkozások darabszáma szerint.

A jegybank vizsgálná a tervezett intézkedések végrehajthatóságát, és előírhatná a szanálhatóság akadályainak megszüntetését is. Ez szükség esetén az üzleti tevékenység, a viszontbiztosítási stratégia vagy a jogi és működési struktúra módosítását is jelenthetné. A követelmények egyedi és csoportszinten egyaránt érvényesülnének; a határokon átnyúló biztosítási csoportoknál szanálási kollégiumok segítenék a hatóságok közös döntéshozatalát és információcseréjét.

Könnyítések a kisebbeknek, milliárdos bírságok a szabályszegőknek

A kapcsolódó biztosítási törvénymódosítások több területen is átalakítanák a napi működést:

Adminisztratív könnyítések : A kis méretű és nem összetett biztosítók, viszontbiztosítók meghatározott feltételekkel ritkábban vizsgálhatnák felül egyes belső szabályzataikat, összevonhatnának bizonyos feladatköröket, és enyhébb tervezési vagy jelentéstételi követelmények vonatkozhatnának rájuk.

: A kis méretű és nem összetett biztosítók, viszontbiztosítók meghatározott feltételekkel ritkábban vizsgálhatnák felül egyes belső szabályzataikat, összevonhatnának bizonyos feladatköröket, és enyhébb tervezési vagy jelentéstételi követelmények vonatkozhatnának rájuk. Új kockázati fókusz : Nagyobb hangsúlyt kapnának a likviditási, makrogazdasági és fenntarthatósági kockázatok.

: Nagyobb hangsúlyt kapnának a likviditási, makrogazdasági és fenntarthatósági kockázatok. Átláthatóbb tájékoztatás: A fizetőképességről és pénzügyi helyzetről szóló jelentésekben elkülönülnének az ügyfeleknek, illetve a piaci szakértőknek szánt információk.

A szanálási szabályok betartatását szigorú szankciók biztosítanák. Jogsértés vagy a szanálás akadályozása esetén az MNB:

jogi személyekre az előző üzleti évi teljes nettó árbevételük legfeljebb 10 százalékának megfelelő bírságot;

természetes személyekre – például a felelős vezetőkre – akár 2 milliárd forintos bírságot szabhatna ki.

Leányvállalat esetén a 10 százalékos bírsághatár számításánál a legfőbb anyavállalat konszolidált beszámolója szerinti árbevétel lenne az irányadó. A tervezet a jogsértéssel elért anyagi előny vagy elkerült veszteség legfeljebb kétszeresének megfelelő bírságot is lehetővé tenné, ha ez az összeg meghatározható. Emellett a jegybank legfeljebb hat hónapra felfüggeszthetné a felelős vezető állású személyeket.

A szankciós döntések rendelkező részét főszabály szerint nyilvánosságra kellene hozni, és a közzétett információknak legalább öt évig elérhetőnek kellene maradniuk az MNB honlapján. Meghatározott esetekben ugyanakkor a közzététel elhalasztható, anonimizálható vagy mellőzhető lenne.

A szanálási tervezet elfogadása esetén 2027. január 29-étől önálló válságkezelési keretrendszer egészítené ki a biztosítási piac szabályozását.

A rendszer az előzetes felkészülést, az ágazati finanszírozást és a hatósági beavatkozást kapcsolná össze, az ügyfelek kollektív érdekeinek és a pénzügyi stabilitásnak a védelmében.

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