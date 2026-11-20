A JPMorgan Chase csütörtöki közlése szerint a támadók a beszállítóknál tárolt marketingadatokhoz fértek hozzá, így

egyes ügyfelek neve és e-mail-címe is kiszivároghatott.

A pénzintézet közvetlenül értesíti az érintetteket, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az esetnek nincs köze a hét eleji szolgáltatáskimaradáshoz. Akkor egy több más bankot is érintő szoftverhiba okozott fennakadásokat a tranzakciók feldolgozásában.

A hét eleji leállás után az amerikai pénzügyminisztérium és a szövetségi bankfelügyelet (OCC) perceken belül megkereste az érintett pénzintézeteket. A hatóságok a hiba elhárításáról és az ügyfelek tájékoztatásáról kértek jelentést, valamint meg akartak bizonyosodni arról, hogy a technikai fennakadás mögött nem kibertámadás áll. A mostani incidensek azért is kaptak kiemelt figyelmet, mert a közelmúltban több súlyos informatikai probléma történt. A múlt héten az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) rendszere állt le, miközben a Microsoft globális levelezőrendszere is akadozott, a múlt hónapban pedig a Binance kriptotőzsdét érte nagyszabású hackertámadás.

A kiberbűnözést kutató eCrime.ch platform adatai szerint a mostani adatszivárgás hátterében a 2026 szeptemberében felbukkant "n0n" nevű zsarolócsoport áll, amely működése óta már nagyjából kétszáz hasonló támadást vállalt magára. A hackerek állításuk szerint

több tízezer kártyabirtokos marketingkampányokkal kapcsolatos adatait szerezték meg.

A Reuters által átvizsgált, de független forrásból nem hitelesített adatbázisban 124 banki alkalmazott és több mint 16 ezer ügyfél e-mail-címe szerepel, esetenként telefonszámokkal és irányítószámokkal együtt. A JPMorgan nem kívánta kommentálni a kiszivárgott adatok tartalmát.

Ugyanez a hackercsoport a Visa és a Mastercard kapcsán is közzétett lopott adatokat. A Visa szóvivője elismerte, hogy egy ázsiai–csendes-óceáni térségben működő külső szolgáltatójukat incidens érte, de hangsúlyozta, hogy a cég saját rendszerei és a fizetési adatok – például a kártyaszámok – nem sérültek. A kiszivárgott táblázatokban több ezer, főként hongkongi, tajvani, dél-koreai, japán, szingapúri és ausztrál ügyfél e-mail-címe, telefonszáma és marketingadata található.

Hasonló nyilatkozatot tett a Mastercard is, amelynek esetében szintén egy külső partnernél történt incidens. Ennek során egy bizonyos kedvezményprogramban részt vevő kártyabirtokosok szűk körének e-mail-címei kerültek nyilvánosságra. A fizetési hálózat biztonságát és a kártyák használhatóságát az eset nem befolyásolta. A Mastercardhoz köthető adatcsomagban észak-amerikai, közel-keleti és afrikai ügyfelek marketingadatai, valamint néhány vállalati alkalmazott elérhetősége szerepel.

Az esetek kapcsán Carissa Robb, a SolomonEdwards tanácsadó cég szakértője arra hívta fel a figyelmet, hogy egy kibertámadás során az ügyfelek nem tesznek különbséget a bank és annak külső beszállítója között, így az ilyen incidensek komoly reputációs kockázatot jelentenek. Hozzátette, hogy a vállalatoknak sokkal szigorúbban és gyakrabban kellene felülvizsgálniuk azt, pontosan mennyi adatot és milyen célból osztanak meg a külső partnereikkel.

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