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Magyarország mindig is bővelkedett olyan emberekben, akik újszerűen gondolkodtak, és képesek voltak másként elképzelni a jövőt. Neumann János hozzájárult a modern számítástechnika alapjainak megteremtéséhez, Gábor Dénes megalkotta a holográfia elméletét, Charles Simonyi pedig segített abban, hogy a szoftverek munkahelyek millióinak mindennapjaivá váljanak. A következő magyar technológiai sikertörténetet azonban talán nem egyetlen feltaláló, hanem egy olyan vállalat írja majd, amely gyorsabban tudja az ötleteket eredménnyé formálni. A kiindulópont biztató:

A Microsoft Global AI Diffusion kutatása szerint Magyarországon nagyjából minden harmadik munkaképes korú ember használ generatív mesterséges intelligenciát.

Az Eurostat adatai alapján ugyanakkor 2025-ben a legalább tíz főt foglalkoztató magyar vállalkozásoknak csak 10,4%-a használt AI-t, szemben a mintegy 20%-os uniós átlaggal. A két adat eltérő csoportokat és eltérő használati módokat mér, ezért nem tekinthető a munkahelyi AI-használat közvetlen összehasonlításának. Együtt mégis fontos lehetőségre mutatnak rá: az emberek gyorsabban ismerkednek meg az AI-jal, mint ahogyan a vállalatok tudatosan beépítik azt a működésükbe.

Barbora Paulovič Deckerová Microsoft, közép-európai és közép-ázsiai elnök Barbora 2025. október 1-jétől a Microsoft Közép-Európa és Közép-Ázsia régiójának elnöke. Pozsonyból irányítja a vállalat egyik globálisan leggyorsabban növekvő és legváltozatosabb régióját, amely 15 o … Tovább

Az egyéni használattól a gazdasági növekedésig

Egy gazdaság nem attól növekszik, hogy egyre többen használnak chatbotot. Akkor növekszik, ha az emberek és a vállalatok olyan dolgokra válnak képessé, amelyekre korábban nem voltak: hónapok helyett napok alatt próbálhatnak ki egy ötletet, jobban szolgálhatják ki ügyfeleiket, vagy egy kisebb csapattal is olyan léptékben versenyezhetnek, amelyet korábban a létszámuk nem tett lehetővé.

Ezért számomra az AI magyarországi lehetősége elsősorban növekedési történet, nem pusztán termelékenységi kérdés. Egy megtakarított óra értékes lehet, de az igazán fontos kérdés az, hogy mire használjuk fel. Jobb szolgáltatást fejlesztünk? Új piacot érünk el? Gyorsabban oldunk meg egy ügyfélproblémát? A felszabaduló idő önmagában még nem pénzügyi megtakarítás. Az értéke attól függ, mi történik utána.

A korábbi technológiai fordulatokból tudjuk, hogy egy új eszköz bevezetése nem azonos a munka átalakításával. A villamosítás kezdetén sok gyár egyszerűen villanymotorra cserélte a gőzgépet. A nagyobb előrelépés akkor következett be, amikor a gyárak működését is az új technológia lehetőségeihez igazították. Az AI hasonló vezetői feladat elé állít bennünket, még ha az elterjedése jóval gyorsabb is.

Érdemes nem azzal kezdeni, hogy az egész vállalatnak azt mondjuk: „használjatok AI-t”. Válasszunk inkább egy fontos munkafolyamatot, olyat, amely számít az ügyfeleknek vagy a növekedés szempontjából. Nézzük meg, hol akad el a munka, hol lenne szükség jobb információra, és hol adhat el az AI új kapacitást. Ezután tervezzük újra a folyamatot, mérjük az eredményt, és a tapasztalatokat vigyük tovább a következő területre.

Az eredményért továbbra is az ember felel

A Microsoft Frontier Firmnek nevezi azokat a szervezeteket, amelyek tudatosan alakítják át a munkát az emberek és az AI-ügynökök együttműködésére építve. A cél nem az, hogy minden folyamat teljesen önállóan működjön. Más-más feladat más-más mértékű emberi részvételt igényel. Az AI segíthet az információk elemzésében, elkészíthet egy első változatot, vagy meghatározott lépéseket végezhet el egy munkafolyamatban. A cél kijelölése, a korlátok meghatározása, az eredmény értékelése és a jelentős döntések azonban az emberek felelőssége maradnak.

Ez különösen fontos a szigorúan szabályozott ágazatokban, valamint az ügyfeleket vagy érzékeny adatokat érintő munkában. A bizalmat nem lehet utólag beépíteni egy már bevezetett rendszerhez. Megfelelő irányításra, megbízható információkra, egyértelmű felelősségi körökre és felelős adatkezelésre van szükség, ezek nélkül az AI használata akkor is megtorpanhat, ha maga a technológia egyre többre képes.

Ugyanilyen fontos a tanulás. Egy feladatot átadhatunk az AI-nak, a saját ítélőképességünk fejlesztését azonban nem. Nem feltétlenül azok a szervezetek jutnak a legmesszebbre, amelyek a legtöbb eszközt vásárolják meg, hanem azok, amelyekben az emberek megtanulnak jobb kérdéseket feltenni, kritikusan értékelni a válaszokat, és folyamatosan fejleszteni a munkájukat.

Már ma is látunk példákat arra, mit hozhat egy-egy célzott változtatás. A Bank of Queensland Groupnál az AI segítségével egy korábban hetekig tartó kockázatelemzési folyamat egy napra rövidült, miközben a csapat korábbi munkák alapján ellenőrizte az eredményeket. A Kuwait Finance House-nál a hitelügyek értékelése három nap helyett körülbelül egy órát vesz igénybe. A Hiscoxnál egy új biztosítási kárigény legfontosabb adatainak azonosítása és rögzítése akár tíz perc alatt elvégezhető a korábbi, akár egy óra helyett. Ezek konkrét folyamatok eredményei, nem ígéretek arra, hogy minden szervezet ugyanezt fogja elérni.

Magyarország következő előnye

A magyar egyetemek is vizsgálják, miként támogathatja az AI az oktatást és az intézményi munkát. Ez biztató jel, mert a következő generáció tudatos AI-használata meghatározza majd, mennyi értéket tud az ország teremteni a technológia segítségével. A hozzáférés csak a kezdet; a készségek, a kíváncsiság és a jó ítélőképesség teszik valódi képességgé.

Magyarországon a leleményesség az AI iránti nyitottsággal párosul. A döntés most a vállalatvezetők kezében van: az egyéni kísérletezés szintjén hagyják ezt az energiát, vagy biztonságos és megbízható helyet adnak neki a szervezet működésében?

A következő magyar sikertörénet talán egy olyan vállalattól indulhat el, amely kiválaszt egy valóban fontos munkafolyamatot, újratervezi az emberek és az AI együttműködésére építve, majd van bátorsága ahhoz, hogy tovább tanuljon az eredményekből. Így válhat a széles körű AI-használat mérhető előnnyé a magyar gazdaság számára.

AI & Digital Transformation 2026 Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt! Információ és jelentkezés

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