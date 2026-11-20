Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter budapesti látogatása alkalmával írt alá együttműködési szándéknyilatkozatot a magyar Balasys IT Zrt. és lengyel partnere, a Safe Project P.S.A. A három éve együttműködő vállalatok közös, kettős – polgári és katonai – felhasználású kiberbiztonsági kutatás-fejlesztések előkészítéséről állapodtak meg.
A cél a Balasys saját fejlesztésű Proxedo hálózat- és API-biztonsági megoldásainak adaptálása a lengyel állami intézmények, önkormányzatok és közszolgáltatók igényeihez.
A tervezett fejlesztések az állampolgári adatok védelmét, az alapvető közszolgáltatások zavartalan működését, valamint az intézmények és a védelmi szervezetek kiberbiztonságát szolgálnák.
A lengyel intézményekre szabnák a magyar technológiát
A Balasys helyi képviseletét is ellátó Safe Project feladata lesz az intézményi igények felmérése, a lehetséges pilotprojektek koordinálása és a bevezetés helyi feltételeinek megteremtése. A Zero Trust-alapú megoldások adaptálásánál az intézmények eltérő erőforrásait, valamint a lengyel és uniós szabályozási követelményeket is figyelembe veszik. Ezek közé tartoznak a NIS2-höz kapcsolódó kiberbiztonsági előírások, a lengyel közszféra interoperabilitási és információbiztonsági keretrendszere, a KRI, valamint a GDPR.
Robert Ługowski, a Safe Project befektetője szerint az együttműködés a nagy intézmények mellett a szűkösebb erőforrásokkal működő kisebb önkormányzatok számára is új alkalmazásokat eredményezhet.
A magyar fejlesztésű technológia és a szektorspecifikus szakértelmünk ötvözése kézzelfogható példája annak, hogyan teremt értéket az európai együttműködés a közigazgatási intézmények számára
– fogalmazott.
Ipari és örökölt rendszerekre is kiterjedhetnek a fejlesztések
A technológiai hátteret biztosító Balasys a magyarországi központjában fejleszti a Proxedo tűzfaltechnológiára épülő kibervédelmi rendszereit. A közös kutatás-fejlesztés lehetséges területei között az ipari vezérlőrendszerek (ICS), az IoT-eszközök és a korábbi, úgynevezett legacy rendszerek védelme is szerepel.
Európa digitális szuverenitásához saját fejlesztésű technológiára és a bevezetéshez szükséges szakértelemre egyaránt szükség van
– mondta Cseledi Sándor, a Balasys vezérigazgatója. Hozzátette, a vállalat több mint 25 éves hálózatbiztonsági fejlesztési tapasztalatát ötvözik a lengyel partner kormányzati szektorban szerzett ismereteivel.
A vállalat közlése szerint NATO AQAP 2110 tanúsítással rendelkezik, és minősített NATO-beszállító. Konzorciumi tagként részt vesz az Európai Unió Kiberbiztonsági Ügynökségének (ENISA) magyarországi és ausztriai szolgáltatásaiban, valamint a NATO DIANA budapesti kibervédelmi tesztközpontjának munkájában. Ügyfelei között szerepel a Magyar Nemzeti Bank, a NISZ, a HIPA, a HungaroMet, a Nébih és a német Bertelsmann is.
Az együttműködés a lengyel kettős felhasználású innovációs környezethez is kapcsolódik, amelynek egyik szereplője a FORT KRAKÓW NATO DIANA-akcelerátor. A magyar oldalon az Alkalmazott Kibervédelmi Tesztközpont adhat tesztelési és validációs hátteret; ennek munkájában a Balasys az ITSEC Area által vezetett Cyber Defence Alliance konzorcium tagjaként vesz részt.
A finanszírozásról később állapodnak meg
A partnerek magyar, lengyel és európai uniós forrásokat is keresnek a közös fejlesztésekhez. Ehhez tágabb pénzügyi keretet teremthet a Magyar Fejlesztési Bank, az EXIM Hungary és a lengyel állami fejlesztési bank, a Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) november 10-én bejelentett exporthitelezési és gazdaságfejlesztési együttműködése.
A most aláírt szándéknyilatkozat még nem jelent konkrét megrendelést vagy biztosított projektfinanszírozást, az egyes fejlesztések pontos tartalmát, forrásait és ütemezését a felek későbbi, külön megállapodásokban rögzítik.
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