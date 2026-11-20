Vizsgálatot indított az amerikai értékpapír- és tőzsdefelügyelet (SEC) az Nvidia könyvelési gyakorlata miatt. A hatósági eljárás tovább súlyosbítja a chipgyártó óriás helyzetét, amelynek részvényárfolyama már több mint a harmadával zuhant a menesztett vezérigazgató, Jensen Huang kémbotrányának kirobbanása óta.

Bár a Wall Street Journal kedden már beszámolt a tőzsdefelügyelet vizsgálatáról, a Reutersnek nyilatkozó bennfentesek most pontosították, hogy

az eljárás kifejezetten a vállalat számviteli gyakorlatára és az esetleges könyvelési szabálytalanságokra összpontosít.

Egyelőre nem tudni, pontosan milyen tételeket ellenőriznek, és maga a vizsgálat ténye még nem jelenti azt, hogy a cég valóban törvényt sértett. Az értesüléseket sem a hatóság, sem az Nvidia nem kommentálta.

Az újabb hatósági eljárás rendkívül érzékeny pillanatban éri a vállalatot. A befektetőket ugyanis még mindig sokkolják a nemrég eltávolított vezérigazgató, Jensen Huang házasságon kívüli viszonyairól szóló hírek. Ezek közül a legsúlyosabb az Alice Huanggal folytatott kapcsolata, akit az amerikai hatóságok azzal gyanúsítanak, hogy kínai kém, bár Peking ezt határozottan tagadja.

Alice Huang 2025 augusztusáig a szingapúri székhelyű Megaspeed nevű vállalatot vezette, amely az Nvidia egyik legnagyobb megrendelője volt. Az amerikai igazságügyi és kereskedelmi minisztérium a héten közölte, hogy az exportkorlátozások lehetséges megsértése miatt már 2024 óta nyomoznak a Megaspeed ellen, mivel a gyanú szerint a cég illegálisan juttatta el Kínába az Nvidia mesterségesintelligencia-chipjeit. A Megaspeed közleményben hangsúlyozta, hogy kizárólag törvényes üzleti tevékenységet folytatott.

A kémbotrány hatására ismét reflektorfénybe került az Nvidia tavalyi könyvelési módosítása is. A vállalat 2025-ben megváltoztatta a földrajzi bevételek elszámolását, és a számlázási címek helyett az ügyfelek központjait vette alapul. Ennek eredményeként Szingapúr teljesen eltűnt a cég területi bontásából, méghozzá éppen akkor, amikor a Financial Times szerint a délkelet-ázsiai városállamba irányuló értékesítés már a globális bevétel közel felét tette ki. A régió azóta vált a Kínába irányuló chipcsempészet központjává, hogy a korábbi Biden-kormányzat nemzetbiztonsági okokból megtiltotta a fejlett chipek exportját Peking számára.

A területi elszámolások mellett az elemzőket az úgynevezett körkörös finanszírozási ügyletek is egyre jobban aggasztják. Az Nvidia ugyanis gyakran bonyolult pénzügyi konstrukciókkal, befektetésekkel és garanciavállalásokkal segítette a felhőszolgáltatókat és más ügyfeleit abban, hogy meg tudják vásárolni a drága chipeket az adatközpontjaikhoz. A kritikusok szerint ez a gyakorlat torzítja a bevételek valós minőségét, és elrejti a tényleges pénzügyi kockázatokat. Colette Kress megbízott vezérigazgató – és korábbi pénzügyi igazgató – a keddi gyorsjelentést követő befektetői tájékoztatón már jelezte is, hogy a jövőben jóval megfontoltabban kötnek majd ilyen finanszírozási megállapodásokat.

A tőzsdefelügyelet mostani lépése mellett az amerikai igazságügyi minisztérium is vizsgálódik a vállalatnál. A tárca egy átfogó versenyfelügyeleti eljárás keretében múlt hónap óta ellenőrzi az Nvidia felvásárlásait, köztük a Hugging Face nyílt forráskódú platform 12,9 milliárd dolláros akvizícióját is. A könyvelési vizsgálat emellett pontosan illeszkedik a Donald Trump elnöksége alatt működő SEC profiljába, a hatóság ugyanis a közelmúltban egy új számviteli és könyvvizsgálati egységet hozott létre, hogy kifejezetten a hagyományos értékpapírcsalásokra és a pénzügyi beszámolók szabálytalanságaira összpontosítson.

A pénteken megjelent hírek után az Nvidia papírjai tovább zuhantak, már 10,5%-os mínuszban jár az árfolyam.

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Forrás: Reuters

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