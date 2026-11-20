Az olyan ágazati óriások, mint a GSK, a Bristol Myers Squibb, a Novartis, az Eli Lilly, a Novo Nordisk, az AstraZeneca és a Sanofi ma már a puszta adminisztráción vagy a hatósági engedélykérelmek előkészítésén jóval túlmutató feladatokra használják a technológiát. A vezető kutatók szerint a rendszereket jelenleg
új molekulák tervezésére, a legígéretesebb hatóanyagjelöltek kiválasztására, valamint a biztonsági kockázatok korai kiszűrésére
vetik be. Sharon Barr, az AstraZeneca egyik vezetője szerint a felfedezéstől a fejlesztésig tartó folyamatnak ma már nincs olyan szakasza, ahol ne alkalmaznának mesterséges intelligenciát.
A fejlesztések máris kézzelfogható eredményeket hoztak az egyes vállalatoknál. A Sanofi legalább egy évet spórolt a lunsekimig nevű asztmagyógyszerének fejlesztésén, mivel az algoritmusok segítségével kihagyhattak egy dóziskiválasztási vizsgálatot. A Novartis öt új, vesebetegségek kezelésére szolgáló gyógyszercélpontot azonosított a technológiával, a Bristol Myers pedig egy sarlósejtes vérszegénység elleni hatóanyagjelöltjét köszönheti a belső rendszereinek. A Novo Nordisknál az új molekulák tervezési, gyártási és tesztelési ciklusainak száma nyolcról háromra, az egyes ciklusok hossza pedig nyolcról négy hétre csökkent, míg a Novartisnál a projektindítástól a konkrét gyógyszerjelöltig vezető út átlagosan három évről másfél-két évre rövidült.
A látványos részeredmények ellenére a klinikai vizsgálati szakaszba lépő, AI-jal fejlesztett készítmények száma egyelőre lassan növekszik, az idén márciusi adatok szerint ugyanis 69 vállalatnál 129 ilyen gyógyszerjelöltet tartottak számon, szemben a nyolc hónappal korábbi 117-tel. A hagyományos módszerekkel fejlesztett gyógyszerek közel kilencven százaléka elbukik a klinikai vizsgálatok során, egy-egy készítmény piacra vitele pedig általában 10–15 évet és dollármilliárdokat emészt fel. A szakértők rámutatnak, hogy bár a preklinikai szakasz jelentősen rövidül, a humán klinikai vizsgálatok és a hatósági engedélyezés szűk keresztmetszetei miatt maga a végső jóváhagyás nem feltétlenül lesz gyorsabb.
A gyógyszeripar átalakulásában egyre nagyobb szerepet követelnek maguknak a technológiai vállalatok is, élükön az Anthropicka. A cég nemrég saját laboratóriumot nyitott, elindította a kifejezetten tudományos kutatásokra szánt Claude Science szoftverét, az igazgatóságába pedig beválasztotta a Novartis vezérigazgatóját, Vas Narasimhant. Dario Amodei, az Anthropic vezérigazgatója a Nasdaq tőzsdei kereskedésének csütörtöki megnyitója előtt hangsúlyozta, hogy a technológia érdemben felgyorsíthatja a gyógymódok megtalálását, a kockázatitőke-befektetők szerint pedig a vezető AI-fejlesztők már célzottan keresik a felvásárolható gyógyszeripari cégeket, hogy hozzáférjenek a kutatási adatokhoz.
A hagyományos gyógyszergyárak megosztottak abban, hogy miként viszonyuljanak az új belépőkhöz. Míg a Bristol Myers és a Novo Nordisk partnerként tekint az Anthropicra – és használják is a Claude Science rendszert a kutatás-fejlesztésben –, addig a GSK közvetlen versenytársat lát bennük. Az Eli Lilly szakemberei szerint az AI-cégek vezetőinek azon kijelentései, miszerint a technológia minden betegséget képes lesz meggyógyítani, erősen túlzóak a jelenlegi képességekhez képest.
A gyógyszergyárak szerint a valódi versenyelőnyt az évtizedek alatt felhalmozott kutatási tapasztalat és a saját adatvagyon jelenti, amelyet szigorúan védenek. Sem a Novo Nordisk, sem a Sanofi nem adja át saját, védett adatait a külső technológiai cégeknek a nagy nyelvi modellek betanításához. Matt Truppo, a Sanofi kutatás-fejlesztési részlegének számítási és AI-stratégiáért felelős globális vezetője szerint megfelelő adatok nélkül a külső algoritmusok gyorsan használhatatlanná válnak, miközben a Sanofi saját, belső adatokra épülő rendszerei a következő öt évben várhatóan több mint száz fejlesztési programban felezik majd meg a korai kutatási szakaszok idejét.
Forrás: Reuters
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