Az előző kormány alatt a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz tartozott az N7 Holding, mely most a Gazdasági és Energetikai Minisztérium alá került át. A Telex forrásai szerint az áprilisi választás után az N7-nél kezdettől fogva biztosra vették Póser távozását. A társaság helyzete ugyanakkor sajátos: állami vállalatként a Kapitány István vezette GEM-hez tartozik, miközben tevékenysége alapján legalább ennyire indokolt lenne a Ruszin-Szendi Romulusz vezette Honvédelmi Minisztérium felügyelete alá helyezni. A következő időszak egyik fő kérdése az lehet,

milyen formában és milyen irányítás alatt működik majd tovább a cég, ebben vélhetően a miniszterelnök mondja majd ki a végső szót.

A kiszemelt utód állítólag már megvan, állítólag egy szakmai körökben jól ismert katonai logisztikai szakember neve merült fel. Kinevezése azonban még korántsem biztos, Magyar Péter ugyanis egyelőre nem adta rá az áldását. Így most csak annyi tűnik biztosnak, hogy a Póser-korszak véget ér.

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