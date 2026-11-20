A társaság tájékoztatása szerint a szállítás a szerbiai NIS olajvállalat számára indult újra. A leállás nem érintette a magyarországi és szlovákiai finomítók kőolajellátását.
A Janaf közölte: a baleset során összesen 568 ezer liter kőolaj ömlött ki, amelyet teljes egészében összegyűjtöttek, tartálykocsikkal a vállalat egyik termináljára szállítottak, majd visszajuttattak a vezetékrendszerbe. A környezeti károk felszámolása még tart.
A vezetéket november 6-án, felújítási munkálatok során rongálta meg egy külső kivitelező munkagépe
a Nova Gradiska közelében fekvő Prvcánál. A kiömlött kőolaj mintegy 6600 négyzetméternyi területet szennyezett be, köztük mezőgazdasági földeket és egy kiszáradt patak medrét. A hatósági vizsgálatok nem mutattak ki szennyezést sem a felszíni, sem a felszín alatti vizekben. A Janaf a kárelhárítás befejezése után független laboratóriummal is megvizsgáltatja a talaj állapotát.
A vállalat hangsúlyozta: a szállítás újraindításával ismét eleget tud tenni a szerbiai NIS olajvállalattal szembeni kötelezettségeinek.
A helyzet a Mol szempontjából is kiemelt jelentőségű, a magyar olajvállalat ugyanis a pancsovai finomítót működtető NIS többségi tulajdonának megszerzésén dolgozik.
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