Levent Alpöge matematikus a saját weboldalán tette közzé a prímszámok eloszlásával kapcsolatos sejtés bizonyítását, közvetlenül az Anthropic rekordokat döntő tőzsdei bevezetése (IPO) után. A kutató a Lean nevű, matematikai bizonyítások formális ellenőrzésére szolgáló programozási nyelven írt kódra mutató hivatkozást is megosztotta, amely állítása szerint igazolja a sikerét.
Alpöge a bejegyzésében megemlítette, hogy még vasárnap este üzenetet küldött Dario Amodeinek, az Anthropic vezérigazgatójának az eredmények nyilvánosságra hozataláról. Bár a bejelentés időzítését ő maga is borzalmasnak nevezte, hozzátette, hogy egyszerűen nem tudott volna tovább várni vele. A folyamatot úgy írta le, hogy az elmúlt hónapokban remekül dolgozott együtt a rendszerrel, a célegyenesben azonban a Claude messze lehagyta őt. Sem az Anthropic, sem a kutató nem kívánta hivatalosan kommentálni az értesüléseket.
A nagy technológiai vállalatok, köztük az OpenAI és az Anthropic, évek óta próbálják a legfejlettebb modelljeik képességeit összetett matematikai és élettudományi problémák megoldásával demonstrálni.
Amennyiben Alpöge munkája helytállónak bizonyul, ez lesz a második olyan, egymillió dolláros díjazású millenniumi probléma, amelyet mesterséges intelligencia segítségével oldottak meg,
miután az OpenAI szeptemberben bejelentette, hogy modelljei megoldást generáltak a kilencvenéves Navier–Stokes-problémára.
Andrew Sutherland, a Massachusetts Institute of Technology (MIT) vezető kutatója elmondta, hogy a saját gépén ellenőrizte Alpöge munkáját, és legalább három másik hivatásos matematikustól is látott már különböző rendszereken futtatott visszaigazolást. Sutherland szerint az eredmény a Riemann-sejtést vizsgáló korábbi matematikusok munkájára, valamint a matematikai formalizálás területén elért eredményekre épül.
A kutató szerint a szakmának évekre lesz szüksége ahhoz, hogy mélyrehatóan tanulmányozza a bizonyítást és megértse annak gyakorlati alkalmazhatóságát. Noah Giansiracusa, a Bentley Egyetem docense és a Harvard Egyetem munkatársa hozzátette, hogy
az eddigi információk alapján jó eséllyel támadhatatlan és érvényes bizonyításról van szó, ami hatalmas mérföldkövet jelent a mesterséges intelligencia fejlődésében.
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